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كُتّاب وآراء
خلاف يدفع شابا لقتل شقيقته بقلعة السراغنة
اهتز سكان حي عواطف 2 بمدينة قلعة السراغنة، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها فتاة في ربيعها السابع عشر، جراء تعرضها لطعنات قاتلة بعد الخلاف الذي نشب مع شقيقها داخل منزل العائلة.
بمجرد شيوع خبر الجريمة انتقل سكان الحي المذكور إلى مكان الحادث، لتقصي الأخبار ومعرفة ظروف وملابسات ارتكابها، وظلوا يترقبون حضور عناصر الشرطة التي تمكنت في الأخير من إيقاف الجاني واقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية، لتعميق البحث معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه هذه الجريمة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الجاني، الذي يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، دخل في خلاف مع شقيقته تطور إلى ملاسنات، قبل أن يفاجئ الضحية بتسديد طعنة غادرة بواسطة سكين من الحجم المتوسط على مستوى البطن أطلقت على إثرها صرخة مدوية قبل أن تسقط أرضا لعدم قدرتها الحفاظ على توازنها من شدة الطعنة التي تلقتها، ليغادر منزل العائلة.