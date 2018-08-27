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الرئيسية | حوادث | سمّ القوارض ينهي حياة أربعيني بأولاد عبّو

سمّ القوارض ينهي حياة أربعيني بأولاد عبّو

سمّ القوارض ينهي حياة أربعيني بأولاد عبّو
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 27 غشت 2018 - 00:06

وضع أربعيني، الأحد، حدا لحياته، بعد أن تناول قرصا يستعمل في إبادة القوارض، بمسقط رأسه بدوار أولاد بوعنان بمنطقة أولاد عبّو إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريبس بأن الهالك "م، م" في عقده الرابع نقل على وجه السرعة إلى مصلحة المستعجلات بمشفى سطات، وقرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم العناية المركّزة بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة بسطات، التي حرّرت تقريرا إخباريا في النازلة، ووجّهته إلى النيابة العامّة المختصة، في انتظار إحالته على درك أولاد عبّو سرية برشيد، لتحديد الأسباب الحقيقة التي دفعت الأربعيني إلى الانتحار، ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون أسبابا اجتماعية.

وقد وضعت جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى سطات، من أجل التشريح الطبي لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، لاعتماده في البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بسطات.

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1 - فريفيرو روميرو الاثنين 27 غشت 2018 - 00:18
سم القوارض قرض اربعينيا يتسالوا القرض ولم يحافض على الفرض ليزيل عنه الغم والمرض فوق الارض
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2 - مسلمة الاثنين 27 غشت 2018 - 00:30
لا حول ولا قوة الا بالله مابقيتش عارف شواقع كثرة القتيلة وكثرة الانتحار... وخا انا كنشوف قلة الايمان و الوازع الديني هو لكيدفع ناس لهدشي حيت الدين كيقولينا نصبرو ونقنعو وليبغا السعادة يتبع طريق الله حيت كتعلمو القناعة وكتعلمو الصبر على البلاء وكتعلمو بلي دنيا فانيا بلاما يصدع راسو معاها وغيأمن بلي مبعد الشدة غير الفرج
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