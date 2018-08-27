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كُتّاب وآراء
سمّ القوارض ينهي حياة أربعيني بأولاد عبّو
وضع أربعيني، الأحد، حدا لحياته، بعد أن تناول قرصا يستعمل في إبادة القوارض، بمسقط رأسه بدوار أولاد بوعنان بمنطقة أولاد عبّو إقليم برشيد.
وأفادت مصادر هسبريبس بأن الهالك "م، م" في عقده الرابع نقل على وجه السرعة إلى مصلحة المستعجلات بمشفى سطات، وقرّر الطبيب المداوم إحالته على قسم العناية المركّزة بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الضابطة بسطات، التي حرّرت تقريرا إخباريا في النازلة، ووجّهته إلى النيابة العامّة المختصة، في انتظار إحالته على درك أولاد عبّو سرية برشيد، لتحديد الأسباب الحقيقة التي دفعت الأربعيني إلى الانتحار، ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون أسبابا اجتماعية.
وقد وضعت جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى سطات، من أجل التشريح الطبي لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، لاعتماده في البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بسطات.