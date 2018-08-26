انتشال جثة شاب غرق بسدّ ضواحي ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت فرقة الغطس التابعة لثكنة الوقاية المدنية بكل من ابن أحمد وسطات، ظهر اليوم الأحد، من انتشال جثة شابّ في عقد الثاني ينحدر من دوار أولا مومن أولاد حمامة، بعدما قضى نحبه غرقا بالسد التلّي "تامسنا" بجماعة امكارطو دائرة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس من عين المكان بأنّ الشاب الهالك "ع، ق" توجّه قيد حياته رفقة أحد أصدقائه إلى بحيرة السد التلّي "تامسنا"، الذي أنشئ لحماية المنطقة من فيضانات الأمطار، من أجل السباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلا أنه اختفى عن الأنظار في عمق يتجاوز 10 أمتار.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، انتقلت إلى مكان غرق الشاب كل من ممثل عن سلطات المعاريف أولاد امحمد وعناصر من درك ثلاثاء لولاد، وقاموا بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بمدينة ابن أحمد، في انتظار إحالتها على مصلحة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، موازاة مع البحث القضائي في النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بمدينة ابن أحمد.