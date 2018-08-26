24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
- أسرة المغني الراحل "برنس" تتهم طبيبا بالإهمال
الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)
- زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع - (109)
- الغموض يلف تورط سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا - (102)
- مطالب بعلاج ضحية الاغتصاب الجماعي .. ووزارة الصحة تتدخل - (60)
- الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه - (50)
- محتجون ينددون باغتصاب قاصر في أولاد عياد - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتشال جثة شاب غرق بسدّ ضواحي ابن أحمد
تمكّنت فرقة الغطس التابعة لثكنة الوقاية المدنية بكل من ابن أحمد وسطات، ظهر اليوم الأحد، من انتشال جثة شابّ في عقد الثاني ينحدر من دوار أولا مومن أولاد حمامة، بعدما قضى نحبه غرقا بالسد التلّي "تامسنا" بجماعة امكارطو دائرة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات.
وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس من عين المكان بأنّ الشاب الهالك "ع، ق" توجّه قيد حياته رفقة أحد أصدقائه إلى بحيرة السد التلّي "تامسنا"، الذي أنشئ لحماية المنطقة من فيضانات الأمطار، من أجل السباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلا أنه اختفى عن الأنظار في عمق يتجاوز 10 أمتار.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، انتقلت إلى مكان غرق الشاب كل من ممثل عن سلطات المعاريف أولاد امحمد وعناصر من درك ثلاثاء لولاد، وقاموا بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بمدينة ابن أحمد، في انتظار إحالتها على مصلحة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، موازاة مع البحث القضائي في النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بمدينة ابن أحمد.