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حجز ساعات فاخرة مهربة في معبر باب سبتة
الاثنين 27 غشت 2018 - 01:14
أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، محاولة لإدخال ساعات فاخرة بطريقة غير قانونية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 385 ألف درهم، وذلك حسبما علم لدى مصدر بالجمارك. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الجمارك تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز أربع ساعات فاخرة، كانت مخبأة بعناية في حقائب مواطنين اسبانيين كانا يحاولان إدخالها عبر مدينة سبتة المحتلة، دون التصريح بذلك مسبقا لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف أنه تمت مصادرة الساعات وتحرير محضر من قبل مصالح الجمارك ضد السائق ومرافقه اللذين كانا على متن سيارة مرقمة باسبانيا، لمحاولتهما إدخال سلع بطريقة غير قانونية.