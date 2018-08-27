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الرئيسية | حوادث | ملاكم مغربي سابق يُفشل اختطاف طائرة ركاب

ملاكم مغربي سابق يُفشل اختطاف طائرة ركاب

ملاكم مغربي سابق يُفشل اختطاف طائرة ركاب
هسبريس - متابعة
الأحد 26 غشت 2018 - 23:00

ساهم بطل فرنسا للملاكمة سابقا، طارق صاحب الدين، في تحييد رجل حاول اختطاف طائرة ركاب كانت في طريقها من مدينة ميونيخ الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب الصحفي أرنو روميرو عبر صفحته "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أمام أنظار 200 من الركاب وأفراد الطاقم، تدخل بطل الملاكمة السابق، وحاول التفاهم مع شخص كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضا ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار".

وحصل الملاكم على تصفيق من الركاب وطاقم الطائرة، وتمت دعوته لالتقاط صورة في قمرة القيادة كرمز للامتنان.

يذكر أن طارق صاحب الدين (46 عاما) ينحدر من أصول مغربية، وتوج بطلا لفرنسا بالملاكمة مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، وخاض 23 نزالا، خلال مسيرته، وحقق 12 انتصارا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ر - ا زاوية الشيخ الأحد 26 غشت 2018 - 23:04
سبحان الله العظيم أنظر كيف كان تعامل الطاقم معه.....أناس بيننا وبينهم آلاف السنين الضوئية
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66
2 - البعمراني الأحد 26 غشت 2018 - 23:06
بما أن العمل الذي قام به بطولي في جميع القنوات الفرنسية لا يذكرنا أصله بل يقلن بطل فرنسي في الملاكمة ينقد طائرة أما لو كان هو المشكل لأصبح مغربي
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101
3 - حسن الدجايجي الأحد 26 غشت 2018 - 23:06
المغاربة رجال،عظماء،لا يخيفهم أحد ولا يخشون أحد، تبًا للحگرة والظلم الذي جعلهم يهاجرون وطنهم..
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85
4 - Rachid الأحد 26 غشت 2018 - 23:06
هادو كيعطيو للناس قيمة، كن دارها ف المغرب كن عتاقلوه وتاهموه بمحاولة اختطاف الطائرة
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30
5 - جلول الأحد 26 غشت 2018 - 23:07
عتق الرقاب أفضل شيء يمكن أن يقوم به الإنسان
أجره عند الله عز وجل
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92
6 - غيور على وطنه الأحد 26 غشت 2018 - 23:07
الحمد لله خبر زين مغربي يفرح القلب بحال هاد المغاربة كيحسوا العلام للمغاربة جمعاء
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