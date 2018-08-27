مراكش تسجّل وقوع جريمتي قتل في يوم واحد

هسبريس من مراكش

اهتزت مدينة مراكش، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمتي قتل بشعة؛ الأولى ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة بحي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة، والثانية ذهبت ضحيتها فتاة قاصر بحي سيدي يوسف بن علي.

الجريمة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه بحي سيدي يوسف بن علي ذهبت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر حوالي 17 سنة، عقب نشوب خلاف بينها وبين شقيقها الجاني؛ وهو ما دفع الأخير إلى توجيه طعنات غادرة إلى شقيقته بواسطة سلاحه الأبيض، تركها عقبها غارقة في دمائها إلى أن فارقت الحياة بمنزل العائلة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أفلحت في اعتقال الجاني، حيث سيعرض على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد استيفاء مساطر الحراسة النظرية وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق.

وبخصوص جريمة القتل البشعة التي اهتز على وقعها حي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة، فإن المعطيات الأولية التي حصلت عليها هسبريس كشفت عن أن أسباب هذه الجريمة تعود إلى خلاف نشب بين الضحية الملقب بـ"التدلاوي" البالغ من العمر 26 سنة والجاني أتناء معاقرتهما للخمر، تطور إلى عنف قبل أن يوجه الجاني طعنة غادرة إلى غريمه لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث.

ووفق المصادر نفسها، فإن عناصر الأمن اعتقلت المتهم المدعو سعد والبالغ من العمر 24 عاما، وأحيل على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث معه قبل عرضه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ فيما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة.