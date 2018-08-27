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الرئيسية | حوادث | بحث قضائي يحاصر دوافع قتل شرطي لرئيسه بإفران

بحث قضائي يحاصر دوافع قتل شرطي لرئيسه بإفران

بحث قضائي يحاصر دوافع قتل شرطي لرئيسه بإفران
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 غشت 2018 - 14:15

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل مما أفضى إلى وفاته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب ودوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع مصاريف ونفقات جنازة ملازم الشرطة الذي توفي جراء هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حسام الاثنين 27 غشت 2018 - 14:28
و المعروف أن إفران مدينة جميلة، و العمل فيها جميل و مريح
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21
2 - محي الاثنين 27 غشت 2018 - 14:29
الفدية ضعيفة. لم يستطع المتهم افراغ ما في جيبه
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-21
3 - jadooooooore 7500000 الاثنين 27 غشت 2018 - 14:30
باركة من استغلال الموضف الصغير من طرف الادارة وكدا المسؤول .
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64
4 - سعاد الاثنين 27 غشت 2018 - 14:31
رحم الله الفقيدوليلهم ذويه الصبر والسلوان وليخفف عن الشرطي عواقب السجن انها ضغوطات المهنة وطبيعة العمل
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70
5 - abouama الاثنين 27 غشت 2018 - 14:35
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته. يجب على المسؤولين عدم الضغط على الموظفين حتى لانسمع مثل هذه الاحداث مرة اخرى. كما يجب على الجميع احترام بعضهم البعض والحوار يكون لصالح الطرفين. الادارة ليست غابة القوي ياكل الضعيف.
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48
6 - omar الاثنين 27 غشت 2018 - 14:35
pour arriver à cet état et de tuer il faut vraiment que son supérieur lui fait beaucoup de tort
généralement au sein de l'armée et la sûreté nationale les supérieurs exagèrent à tel point qu'ils se sentent des dieux et ces eux qui t'ont donné la vie
g
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23
7 - كريمة الاثنين 27 غشت 2018 - 14:36
يا لطيف ألطف اش هاد المصيبة عاود القرطاص عاود صافي جهلو الناس
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5
8 - الحمريطي الاثنين 27 غشت 2018 - 14:37
الهيئة الحضرية و عناصر الدوائر الأمنية هم اكثر فئة في هذا الجهاز التي تعذب و تمرمد و تتكرفص لطول ساعات عملها و كلكم تعلمون ان جملة خلي تيليفونك شاعل تعني انك تشتغل في اي وقت و ليس لك الحق في الخروج مع عائلتك إلا مغامرا و عند تأخرك عن العمل تصبن و تمرمد و تسخسخ مع العلم انك اشتغلت مع ممرمدك طيلة 14 ساعة يوما واحدا قبل تأخرك و من ايباب الفاجعة عدم اعطاء الروبو و الكونجي و كل ما من شأنه ان يريح الشرطي من ضغط العمل ، رحم الله الفقيد و غفر الله للشرطي الذي ارتك هذا الفعل المذموم .
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38
9 - ولد البلاد الاثنين 27 غشت 2018 - 14:40
رحم الله الفقيد،رغم ان بعض المسؤولين الامنيين يتسمون بنوع من العجرفة والسلطوية الزائدة، فالشرطي الذي اقدم على تصفية رئيسه الا بعد ان بلغ حد السخط والتذمر،لانه اذا لم يكن عنده اولاد فله عائلة،لهذا نطلب من السيد المدير العام للامن الوطني إرسال لجنات لوضع حد للعجرفة المتسمة عند بعض الرؤساء الامنييين
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12
10 - [email protected]@ الاثنين 27 غشت 2018 - 14:41
رتبة ملازم شرطة مسؤول عن رتبة مقدم شرطة ؟
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2
11 - متقاعد الاثنين 27 غشت 2018 - 14:41
الضغط يسبب الانفجار ولهذا يجب على الرئيس ان يكسب عناصره بحسن المعاملة واللبابقة التي تلعب دورا كبيرا لجلب طاعتهم و انضباطهم وايضا في المردودية الى المصلحة
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12
12 - AL CAPONE الاثنين 27 غشت 2018 - 14:41
يلاه ها نتا جبتي الربحة سير تصدي في الحبس دبا, كون بدلتي ساعة بأخرى كون ما طرا باس.
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-5
13 - ابو سيبوعة الكَحطاني الاثنين 27 غشت 2018 - 14:42
لا تعليق اهل مكة ادرى بشعابها
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8
14 - رشيد زين العابدين الاثنين 27 غشت 2018 - 14:42
الكل في هذا المغرب فقد أعصابه واستنفذ احتياطي الصبر الذي يملكه،لذا سنسمع في الأيام القادمة الكثير من هذه الأخبار والتي عنوانها الوحيد انتحار قتل انتقام.
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3
15 - حسن البيضاوي الاثنين 27 غشت 2018 - 14:42
حتى في ومؤسسات الأمن الحكرة الكبير يأكل الصغير لابد من إعادة النضر في تسيير شرطي صغير ليست له قيمة دكرديف وتحية وسلام وصخرة والوقوف والإهانة ودكرديييييييييييييييييييييييييييييف حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تنهار أعصابه
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9
16 - mustapha الاثنين 27 غشت 2018 - 14:42
الحگرة تتسبب في الدم دائما، بلا شك رئيسه السبب في غضبه لكونه يأمره والله اعلم.
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9
17 - طالب باحث الاثنين 27 غشت 2018 - 14:47
ربما أراد أن يضع حدا للحكرة والاستغلال بأي طريقة، لكن للأسف اختار أسوءها.
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11
18 - باحث عن الحقيقة الاثنين 27 غشت 2018 - 14:47
اولا فعل مقدم شرطة ليس فعلا اجراميا ولا ينبغي استباق التحقيقات بوصف الفعل اجراميا فهذا ضرب من التسرع والغفلة . ثانيا كمواطن ومتابع ومهتم كنت في تعليقات سابقة حذرت من هذه النتيجة حينما نبهت في تعليقاتي الى الضغوط الكبيرة التي يمارسها ذوو الرتب العليا على موظفي سلك الشرطة من ذوي الرتب الصغرى . اللهم ان هذا منكر : الشرطي مرور او امن يشتغل كطاحونة يديرها حمار دون توقف : لا راحة لا توقف ، لا تحفيزات لا تعويضات ، ممنوع الشواهد الطبية ، دائما ديبلاسمون بعيدا عن الاسرة التي تتشرد من جراء هذا ، رواتب هزيلة ، ممنوع الاعتراض ممنوع الكلام ... وامور اخرى خطيرة تتجاوز الواجب الى محاباة البعض على حساب البعض والاتاوات وغير ذلك . هذه نتيجة اهمال فئة من موظفي سلك الشرطة الذين اعرف عددا منهم غارقين في الديون الى رؤوسهم . فلما يزداد ضغط الاسرة والنفقات مع ضغط رئيس العمل دون مرونة ولا رحمة فالسلاح الوظيفي هو الملاذ . وكم من موظف شرطة يحمل سلاحا وظيفيا ، افكرتم في هذا ؟؟؟ انقذوا هذا البلد فسفينته اوشكت على الغرق في كل قطاعات الدولة
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13
19 - ياسين المغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 14:50
خلاصة القول الضغط يولد الانفجار
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6
20 - X بن X الاثنين 27 غشت 2018 - 14:51
رحم الله من قال : (...الضغط يولد الإنفجار...)
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8
21 - ملاحظ الاثنين 27 غشت 2018 - 14:53
الحكرة و مادير و كثرة الضغط تولد الإنفجار قالوا ناس زمان "إلى شفتي شي واحد قتل واحد قول يحسن عوان لي قتل" هاد الشرطي الله يكون معاه حتى هو عندو عائلة و عندو وليداتو ضحية ديال مسؤولين حكارة و طاغين الله ياخد الحق
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2
22 - راصد الاثنين 27 غشت 2018 - 14:54
الدوافع راه باينة الحكرة لا غير المسؤول يحسبك خدام عند باه في الدار
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3
23 - sohail الاثنين 27 غشت 2018 - 14:56
راه هادشي علاش قلنا لكم ان حمل رجل امن لسلاح في المغرب يشكل خطر على المواطنين راه ما كاينش لي يردع المغربي من غير تطبيق العدالة على الجميع وبالصرامة اما ان يعطى السلاح لشرطي مدمن على المخدرات والخمر ومريض بالسكر فهذه هي النتيجة شويا د الخلاف مع الرئيس ديلو ما عقلش عليه فمبالك بمواطن منحرف
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-4
24 - حسن الاثنين 27 غشت 2018 - 15:01
لا يجب قتل النفس ولكن عندما تصبح نفسك ميتة فلا شعور ولا احساس قد يجعلك تفكر في الحلال او الحرام فغالبا ما يتجاوز الرئيس سلطاته ليصبح يتعامل بفرض كيانه على الضعيف كغريزة...
من ينتحر يقال عليه ان له بعض الاضطرابات النفسية ومن يقتل سيقال عليه انه لا يحترم معايير حاملي السلاح...
ان الله قد حرم قتل النفس كما حرم الظلم كذلك.
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0
25 - زكرياء الاثنين 27 غشت 2018 - 15:01
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ...هذا الرئيس كان معروف عليه الاحترام والتقدير ...لكن مع الأسف الشديد ضغط العمل وكثرة ساعات العمل والدوبلاج بدون سبب يجعل الشرطي يفقد الصواب في بعض الأحيان لهذا يجب على الإدارة العامة لأمن وضع خطة عمل في جميع المدن المغربية ...رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر وغفر الله لهذا الشرطي
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0
26 - ramou الاثنين 27 غشت 2018 - 15:06
وااقادم أسوأ..إلى متى تبقى هده الفئة معزولة عن أي اهتمام من الدولة..الضغط يولد الإنفجار
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