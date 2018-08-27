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الرئيسية | حوادث | مخمور يرسل أبا وابنه إلى المستعجلات بالبيضاء

مخمور يرسل أبا وابنه إلى المستعجلات بالبيضاء

مخمور يرسل أبا وابنه إلى المستعجلات بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 27 غشت 2018 - 16:05

اعتداء شنيع تعرض له مواطن رفقة ابنه ليلة أمس الأحد، على مستوى الطريق المؤدية إلى مديونة بالدار البيضاء، من طرف شخص كان في حالة سكر متقدمة.

وتعرض الأب وابنه لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض وكذا حجر كبير، خلف لهما إصابات خطيرة، ما دفع إلى نقلهما على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأكدت مصادر محلية عاينت الواقعة أن الجاني، الذي كان في حالة سكر طافح، اعترض سبيل الرجل العائد إلى مقر سكناه، بواسطة سلاح أبيض، وتسبب له في جرح غائر على مستوى الرأس والبطن، فسقط مضرجا في دمائه.

ولم يتوقف الجاني الهائج عند هذا الحد، بل أقدم على الاعتداء أيضا على ابن الرجل البالغ من العمر 18 عاما، إذ هوى عليه بواسطة حجر على الرأس، ما جعل الشاب يسقط مغميا عليه على الفور.

وجرى حسب مصادر الجريدة نقل الأب وابنه على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم رتق الجروح الغائرة في بطن الرجل وكذا على مستوى العين؛ فيما تم إسعاف الابن الذي أصيب على مستوى الرأس.

وتدخل مجموعة من الأشخاص الذين عاينوا الواقعة، إذ اضطروا إلى استعمال القوة من أجل نزع السلاح الأبيض الذي كان بحوزة الجاني، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية بمنطقة سيدي عثمان، التي نقلته إلى مقر الدائرة للتحقيق معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - zobir الاثنين 27 غشت 2018 - 16:19
شي 20 عام فهاد المجرم من فضلكم اصحاب العدالة
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2 - نقطة في بحر الاثنين 27 غشت 2018 - 16:28
لماذا لا يحاكم هؤلاء على الأقل بقانون الإرهاب ألا يرهبون المواطنين!!!
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3 - وفاء1 الاثنين 27 غشت 2018 - 16:31
السبب الاول لكثرت الاجرام هو انعدام العدالة والعفو الملكي لصالح المجرمين واللصوص
يجب اعادة النظر في العفو الملكي لمن يستهل العفو ليس للمجرمين واللصوص
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4 - fox الاثنين 27 غشت 2018 - 16:32
كبرهم قريهم وتتعب عليهم وفي الاخير لا تعولوا علي ولما اشتد عوده بدء بمن كانا سببا في وجوده نعوذ بالله من عقوق الوالدين 10 سنوات كافية لإرجاع إلى جادة الصواب
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5 - taha الاثنين 27 غشت 2018 - 16:33
و الله ما بقا الخوف من المخزن. ولات السيبا. ايييييه الله يرحم ايامك البصري.
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6 - بن عباس الاثنين 27 غشت 2018 - 16:33
هذا المجرم بغيت ليه الغرق شي مؤبد أو الإعدام. الصراحة نطالب بتطبيق الإعدام و الأشغال الشاقة في السجون. ليس هناك حقوق ولا شيء من ذلك. ضمان حقوقي و طمانينتي أهم من التفكير في شردمة المنحرفين.
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7 - marocain الاثنين 27 غشت 2018 - 16:34
هدا شروع فالقتل ديال 2 ديال الارواح 40 عام قليلة عليه
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8 - ayoub الاثنين 27 غشت 2018 - 16:35
أظن أن مثل هذه النماذج يجب أن تخضع لتجنيد عسكري ، نظام عسكري صارم لمدة سنتين على الأقل، لذا فمعاقبته بالسجن ليست بالأمر الجديد
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