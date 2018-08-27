مخمور يرسل أبا وابنه إلى المستعجلات بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

اعتداء شنيع تعرض له مواطن رفقة ابنه ليلة أمس الأحد، على مستوى الطريق المؤدية إلى مديونة بالدار البيضاء، من طرف شخص كان في حالة سكر متقدمة.

وتعرض الأب وابنه لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض وكذا حجر كبير، خلف لهما إصابات خطيرة، ما دفع إلى نقلهما على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأكدت مصادر محلية عاينت الواقعة أن الجاني، الذي كان في حالة سكر طافح، اعترض سبيل الرجل العائد إلى مقر سكناه، بواسطة سلاح أبيض، وتسبب له في جرح غائر على مستوى الرأس والبطن، فسقط مضرجا في دمائه.

ولم يتوقف الجاني الهائج عند هذا الحد، بل أقدم على الاعتداء أيضا على ابن الرجل البالغ من العمر 18 عاما، إذ هوى عليه بواسطة حجر على الرأس، ما جعل الشاب يسقط مغميا عليه على الفور.

وجرى حسب مصادر الجريدة نقل الأب وابنه على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم رتق الجروح الغائرة في بطن الرجل وكذا على مستوى العين؛ فيما تم إسعاف الابن الذي أصيب على مستوى الرأس.

وتدخل مجموعة من الأشخاص الذين عاينوا الواقعة، إذ اضطروا إلى استعمال القوة من أجل نزع السلاح الأبيض الذي كان بحوزة الجاني، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية بمنطقة سيدي عثمان، التي نقلته إلى مقر الدائرة للتحقيق معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.