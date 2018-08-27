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كُتّاب وآراء
الضرب المفضي للموت يورّط 6 أشخاص بالداخلة
تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من توقيف ستة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، وسبق أن شكلت موضوع مقطع "فيديو" تم تداوله ليلة أمس الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد باشرت أبحاثا مكثفة على خلفية تعرض الضحية، البالغ من العمر 28 سنة، والذي كان يعمل بحارا، لاعتداء قاتل بالسلاح الأبيض بحي الوحدة بتاريخ 23 غشت الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث مكنت، في ظرف وجيز، من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة، قبل أن يتم ليلة أمس توقيف أربعة من شركائهما المفترضين، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهم.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (8)
ناس الله يهديها باش تشد الوحد غير كتفرج او تصور الله يدير شي تاويل ديال الخير فهاذ البلاد اصافي
إرسال المشرملين للتجنيد-وليس إعفاؤهم منه-لأطول مدة ممكنة مع استخدامهم في الخدمة الإجبارية من إصلاح للطرق وبنائها و تشييد القناطر...
إذا أردتم فعلا تطوير هذا الوطن