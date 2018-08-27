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الرئيسية | حوادث | الضرب المفضي للموت يورّط 6 أشخاص بالداخلة

الضرب المفضي للموت يورّط 6 أشخاص بالداخلة

الضرب المفضي للموت يورّط 6 أشخاص بالداخلة
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 غشت 2018 - 17:00

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من توقيف ستة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، وسبق أن شكلت موضوع مقطع "فيديو" تم تداوله ليلة أمس الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد باشرت أبحاثا مكثفة على خلفية تعرض الضحية، البالغ من العمر 28 سنة، والذي كان يعمل بحارا، لاعتداء قاتل بالسلاح الأبيض بحي الوحدة بتاريخ 23 غشت الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث مكنت، في ظرف وجيز، من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة، قبل أن يتم ليلة أمس توقيف أربعة من شركائهما المفترضين، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسبي الله ونعم الوكيل الاثنين 27 غشت 2018 - 17:12
هادشي ولا بزاف قتيل سرقة فساد عادي فينك الرئيس الحكومة حزب عدالة لاحول ولا قوة الا بالله
ناس الله يهديها باش تشد الوحد غير كتفرج او تصور الله يدير شي تاويل ديال الخير فهاذ البلاد اصافي
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16
2 - rachid الاثنين 27 غشت 2018 - 17:13
الى أين نحن داهبون كل يوم جراءك تسجل. حمل السكاكين كأننا في الغابات.هدا خطر خطر والدولة ناءمة في سبات عميق.يجب معالجة الاوضاع اجنماعيا اقتصاديا وقانونيا.ويجب الضرب بيد من حديد.راه تشوهنا في العالم.اين الدولة اين الحكومة اين اين اين.
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16
3 - حسنو الاثنين 27 غشت 2018 - 17:13
غالبا سيكون المقبوض عليهم من ناس الداخل .لانه في غالب الاحيان يتغاضى عن الصحراويين ، اللي كان فالمرسى ديال الداخلة و بوجدور و بارباس و تشيكة و عين بيضة غادي يفهم علاش كانهضر .دايرين مابغاو.و غالبية بحارة الداخل يكونون من الصويرة و منطقة حاحا و اكادير ، انزكان و الدشيرة .
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-9
4 - من الداخل الاثنين 27 غشت 2018 - 17:29
يجب معالجة أسباب ظاهرة العنف وليس فقط التدخل عند وقوع نتائجه .
إرسال المشرملين للتجنيد-وليس إعفاؤهم منه-لأطول مدة ممكنة مع استخدامهم في الخدمة الإجبارية من إصلاح للطرق وبنائها و تشييد القناطر...
إذا أردتم فعلا تطوير هذا الوطن
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10
5 - نقطة في بحر الاثنين 27 غشت 2018 - 17:32
الشحمة وبولفاف ولحم الراس من جهة والخمور في بلد إسلامي من جهة أخرى تباع للمسلمين النتيجة واضحة إذن
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8
6 - NOUMRI الاثنين 27 غشت 2018 - 17:33
كما يجب القبض على الشخص الدي قام بتصوير الجريمة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر على الأقل و أضعف الإيمان تبليغ الشرطة و لكن ما يهم عند هؤلاء هو البوز و ربح المال من موقع يوتوب أما الشخص الدي يوجد في حالة خطر ماشي مهم
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2
7 - رشيد زين العابدين الاثنين 27 غشت 2018 - 17:45
حولوك يا وطني إلى فيلم رعب نتفرج عليه في كل مساء فكيف أراك إذ في يوم انقطعت الكهرباء.
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3
8 - nettoyeure الاثنين 27 غشت 2018 - 17:54
le maroc lui faut quelqu.un comme le president du Phillipines y a pas de pitier pour les criminels et les trafiquants de drogue.
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