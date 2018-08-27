ضبط أم تهم بـ"بيع" رضيعتها لمهاجرة بليساسفة

هسبريس من الدار البيضاء

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالدائرة 20 لأمن الحي الحسني بالدار البيضاء مهاجرة مغربية تقيم في فصل الصيف بمنطقة الألفة، وامرأة أخرى تنحدر من مدينة برشيد، وهما في حالة تلبس بإبرام عقد تنازل عن رضيعة مقابل 10 آلاف درهم.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن اعتقال المعنيتين جاء بعد توجههما إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالحي الحسني قصد إنجاز عقد تنازل، تتخلى بمقتضاه الأم التي تقيم في برشيد عن رضيعتها لفائدة المهاجرة التي تقيم وتشتغل في إسبانيا، مقابل المال.

وبمجرد أن راود الشك موظفة التصديق على التوقيعات قامت بإخبار مسؤوليها التراتبيين الذين أبلغوا الشرطة، ليحضر عناصر الدائرة 20 بليساسفة، ويتم اعتقال السيدتين بتهمة الاتجار بالبشر.

وتبين من المعطيات الأولية أن والدة الرضيعة أم عازبة ولا تتوفر على عمل قار.