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الرئيسية | حوادث | ضبط أم تهم بـ"بيع" رضيعتها لمهاجرة بليساسفة

ضبط أم تهم بـ"بيع" رضيعتها لمهاجرة بليساسفة

ضبط أم تهم بـ"بيع" رضيعتها لمهاجرة بليساسفة
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 27 غشت 2018 - 18:13

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالدائرة 20 لأمن الحي الحسني بالدار البيضاء مهاجرة مغربية تقيم في فصل الصيف بمنطقة الألفة، وامرأة أخرى تنحدر من مدينة برشيد، وهما في حالة تلبس بإبرام عقد تنازل عن رضيعة مقابل 10 آلاف درهم.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن اعتقال المعنيتين جاء بعد توجههما إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالحي الحسني قصد إنجاز عقد تنازل، تتخلى بمقتضاه الأم التي تقيم في برشيد عن رضيعتها لفائدة المهاجرة التي تقيم وتشتغل في إسبانيا، مقابل المال.

وبمجرد أن راود الشك موظفة التصديق على التوقيعات قامت بإخبار مسؤوليها التراتبيين الذين أبلغوا الشرطة، ليحضر عناصر الدائرة 20 بليساسفة، ويتم اعتقال السيدتين بتهمة الاتجار بالبشر.

وتبين من المعطيات الأولية أن والدة الرضيعة أم عازبة ولا تتوفر على عمل قار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سعيد الاثنين 27 غشت 2018 - 18:33
قمة الجهل و الاستهتار، كان عليهم سلوك مسطرة التبني عوض هاذا السلوك اللا إنساني بشراء طفل بدراهم معدودة، (عقوبة الاتجار في البشر من 20 إلى 30 سنة )
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2 - سمير الاثنين 27 غشت 2018 - 18:33
حينما تغيب العقيدة يغيب الوعي و عندما يغيب الوعي الانسان يصبح مثل الجماد لا شيء يحركه. بنضريتي أغلب النساء ليس لهم حس كرامة أمام المال المرءة تفعل أي شيء من أجل المال وفي الأخر تقول أنا غير ولية
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3 - علي الاثنين 27 غشت 2018 - 18:39
شتو "ام عازبة" فين كتوصل .. ومزال تشوفو
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4 - الزبداني الاثنين 27 غشت 2018 - 18:42
عادي جدا في بلد تهضم فيه ابسط حقوق العيش الكريم .ان وصلت تلك السيده الى بيع فلذه كبدها فقد وصل بها الزمان الى حد القساوه . ( لو تمت العمليه))) سيكبر و ينمو ا بين احضان امراه ليست امه لكن ستصبح امه بقوه قاهره .يوما ما سيدرك الحقيقه ستعترف له مربيته انها اشترته من امه بمبلغ زهيد ...اكيد سيبكي و يبكي و سيذرف دموعا كثيره...من تلك اللحظه سيبدا بالكشف عن سبب تخلي امه و منبع دمه و روحه الاولى ....سيعرف اكيد انه ازداد في المكان الغلط في الزمان الغلط وبين احضان دوله و مؤسسات غلط ازداد بين دراعي امه المسكينه التي لم تستطع ان تجعله رجلا كما اكييييييد انه لو عاش في اوربا (لكن معندو زهر )
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5 - الهام الاثنين 27 غشت 2018 - 18:44
الله يدير لهاد البنت الخير الأم البيولوجية غبية و الأم التي كانت ستربها أغبى منها يبدو أنهم لم يسمعوا يوما بالبشر وقيمته الحقيقة و لم يسمعوا بالإتجار بالبشر ليضعوا سعرا لرضيعة ويسعوا لتوثيق ذلك في مصلحة حكومية يعني شدوهم بالجرم المشهود طبعا لن يستطيع أحد الحكم على نواياهم فالأم العازبة لا تسعى سوى لضمان عيش كريم لرضيعتها و الأم المربية كانت تسعى لاشباع امومتها لكن القانون لا يرحم و التنازل كان يجب أن يكون خالي من كل ذكر للمال حتى لو لم يكن الهدف منه البيع و الشراء
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6 - هل تعلم الاثنين 27 غشت 2018 - 18:44
كانت سوف تهاجر به وتعلمه وتربيه.لكن لأسف سوف تعتقل أمه وسوف يشرد ولدها من بعد ويصبح من المشرلمنين عالة على المجتمع.
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7 - عابر الاثنين 27 غشت 2018 - 18:46
اعيباد الله راه لا يوجد هناك مايسمى الام العازبة فلا تقننو و تؤيدو اشياء لا تمت لمجتمعنا بصلة فقط لارضاء الغرب ،(فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم .
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8 - مغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 18:47
واين هو الاب العازب من كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟
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9 - ذ.نجيب بالعاصمي الاثنين 27 غشت 2018 - 18:49
نحن امام تذخل اتاه وكيل الملك لا ينصب في اية مصلحة سواء الفردية او العامة.ذلك،وباعمال قليل من الحكمة ،نحن امام لقيطة سنحت الظروف بان تنتقل الى الخارج لتعيش في كنف امراة مستقرة اجتماعيا.وكان الاولى اغماض العين دون اي تذخل للقانون.
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10 - مواطنة هسبريسية الاثنين 27 غشت 2018 - 18:51
ohh c'est bien dommage de voir un etre humain se vendre de telle facon, mais si on se met dans sa peau ,que pourra elle faire? (elle a deja commi l acte ou li3ta lah 3tah) laisser la fille chez elle mourir de kwachiorkor ? elle a vu qu'elle sera entre de bonnes mains chez la vacancière , c vrai il faut la punir pour donner l'exemple mais faut aussi faire l'education de la contraception pour eviter d'avoir des enfants victimes d'ignorance. ( PS: ne pas oublier le papa il merite le double de la punition de la maman )
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11 - مولاة لحريرة الاثنين 27 غشت 2018 - 18:54
مفهمتش، واش هوما بجوج مشاو برجليهم مصلحة تصحيح الإمضاءات ولا لبوليس ضبطهم فحالة تلبس؟ انا كيبان ليا ايلا الأم ختارت تاخد عشراف درهم وترسل بنتها لاسبانيا باش ضمن مستقبلها هادي ماشي جريمة. الجريمة هي ايلا البنت كبرات فليساسفة.
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12 - marocain الاثنين 27 غشت 2018 - 19:31
كاد الفقر أن يكون كفرا !!!!!!!!
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13 - حميد الاثنين 27 غشت 2018 - 19:31
خطير ام عازبة بلا عمل و لديها طفل.
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