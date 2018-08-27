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الرئيسية | حوادث | بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد

بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد

بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 غشت 2018 - 18:40

في أول تعليق لها على تورُّط المطرب المغربي سعد لمجرد، المعتقل على ذمة التحقيق، بعد شكوى تقدمت بها امرأة حول اعتداء جنسي مُفترض، خرجت الشابة الفرنسية لورا بريول، التي اتهمت "لمعلم" بالاعتداء الجسدي والاغتصاب، بتصريحات هاجمت فيها، بطريقة غير مباشرة، القضاء الفرنسي.

لورا، في "تدوينة" لها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت إنَّ "ضحية المجرد الجديدة ما كان لها أن تعيش هذه الدراما لو كانت العدالة أكثر صرامة"، في إشارة إلى عدم إنصافها من طرف القضاء الفرنسي في مواجهة المغني المغربي الذي تتهمه بالاعتداء الجنسي والضرب والجرح.

وقررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تمديد مدة الحراسة النظرية لسعد المجرد لـ24 ساعة إضافية، بعدما تم اعتقاله أمس الأحد بـ"سان تروبيه"، بعد شكوى تقدمت بها امرأة حول اعتداء جنسي مُفترض.

وأكد مصدر موثوق لجريدة هسبريس أن لمجرد يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية منذ صباح الأحد بأحد مقرات الدرك الوطني في سانت تروبيه، بمنطقة كوت دازور، مشيرا إلى أنه "تم تمديد مدة التوقيف إلى أربع وعشرين ساعة إضافية".

وأورد المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن "من المرتقب أن يتم تقديم لمجرد أمام أنظار وكيل الجمهورية الذي سيُحيله بدوره على قاضي التحقيق"، مبرزا أن "النيابة العامة لمدينة دراغينيون تجري تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة جرت مساء السبت في سان تروبيه، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)".

إلى ذلك أبرز المصدر للجريدة أن "التحقيقات أظهرت أن هناك شكاية أخرى تلاحق لمجرد تتعلق بفتاة تعرضت لمحاولة اغتصاب خلال شهر أبريل الماضي".

وقال المصدر ذاته: "من المرجح أن سعد كان تحت تأثير المخدرات عندما همّ بمهاجمة الشابة التي كانت بمعيته".

وجرى توقيف الفنان المغربي ونقله إلى مقر الفرقة الأمنية من أجل التحقيق في الواقعة، كما تمت مباشرة تحقيقات بالفندق الذي شهد الواقعة المفترضة، خصوصا مع إدارته ومع موظف الاستقبال.

وأبرزت مصادر أن الفتاة خرجت من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، فتحرك الأمنيون صوب الفندق.

وفي أكتوبر 2016، وجهت السلطات الفرنسية إلى لمجرد تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأدخل السجن للاشتباه في أنه اعتدى على شابة في العشرين من العمر، لينال في وقت لاحق السراح المؤقت.

كما استمعت الشرطة الفرنسية إلى لمجرد قبل إطلاق سراحه، في إطار قضية اغتصاب أخرى إثر شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصل مغربي في الثامنة والعشرين من العمر، اتهمته بالاعتداء عليها خلال عطلة في المغرب سنة 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - khaald الاثنين 27 غشت 2018 - 18:52
القانون الفرنسي لا يرحم. بالأمس كنا مصدقين قضيتك بريول و مكدبين. لكن الآن المعلم صادق على ما فعل بك مع الضحية الجديدة. ربما 10 سنوات في انتظاره دون شك ريتما يتم التحقيق مع الفيكتيم الأخيرة
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12
2 - مهدي الاثنين 27 غشت 2018 - 18:53
لي دار شي حاجة خاصو يتعاقب عليها و السلام
العفو و السراح المؤقت و تدخل جهات عليا مغينفعش هاد المرة ....
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16
3 - kamal الاثنين 27 غشت 2018 - 18:54
فنان مبدع لكن يريد تدمير حياته الفنية و الشخصية
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-13
4 - fox الاثنين 27 غشت 2018 - 18:56
عندك الحق لو كانت صارمة معه في المرة الأولى لما عاود داوود.. اتمنى من العدالة الفرنسية ان تكون معه جد صارمة ليعتبر من جهة و ترد لنا نحن المغاربة الاعتبار كونه اساء إلينا واساء لوالديه و لبلده وفرنسا مظيفته .. الحاح لفشةش الماجن الخليع أراد أن يطبق تمعلميت الخاوية في بنات الناس فكها ياك انت امعلم او مساهلش؟!
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12
5 - المجدوبي الاثنين 27 غشت 2018 - 18:57
قضىة لايمكن أن تخرج عن إحدى الفرضيتين: 1-اما انه مستهدف من جهة مآ لاتريده أن ينافسها بحكم النجاح الباهر الدي حققه 2 اما ان سلوكه هو كدلك وفي هده الحالة ينبغي أن بعي خطورة فعله وبالتالي ينبغي مساعدته بمختلف الوسائل للخروج من هدا السلوك.
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-7
6 - خالد الاثنين 27 غشت 2018 - 18:57
وجرى توقيف الفنان. ؟ ؟ ؟ ؟ فنان في مادا في الاغتصاب في الخمر في المخدرات في اللجوء إلى الحانات.والله أصبحت أشمءز من سماع اسمه لأنه حتى ولو افترضنا انه لم يغتصب فيكفي الخمر والمخدرات والحانات ووو
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14
7 - أبوطاگاز الاثنين 27 غشت 2018 - 18:58
غادي نشوفو واش غادي تتدخل سلطات عليا عاوتاني و يرسلو ليه محامي يدافع عليه .. شوهنا و شوه المغاربة و شوه الفن ..
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12
8 - المصلوحي بن عبد الله زكرياء الاثنين 27 غشت 2018 - 18:58
صياد النعام يلقاها يلقاها؛ كضور كضور وترجع لنفس ‘‘الجريمة‘‘ القاتلة فالمكان القاتل اوا تصنط دابا لزوايطك... مكتحشمش ؟!دابا كاع هاذ الناس ظالمينك ‘‘! المهم Bon sejour A Saint tropez
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7
9 - سعيد الاثنين 27 غشت 2018 - 18:58
فرنسا فيها من الفساد ما في مستعمراتها السابقة و قضاءها يفقد استقلاله أمام ما يسمى بالفرنسية ب (مصلحة الدولة ( غيزون ديتا ) اي الكل يهون أمام المصالح، ،،؛؛؛؛؛؛
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2
10 - مهدي من تيزنيت الاثنين 27 غشت 2018 - 18:58
هاد المرة اسي لمجرد غيجردوك
حيت السراح المؤقت و تدخل الملك مغينفعش هاد المرة .....
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8
11 - سعد المجرد و الجزائر و الصحراء الاثنين 27 غشت 2018 - 19:02
بخلاصة شديدة ...كلما غنى سعد المجرد... و صور مشاهد عن الصحراء المغربية او الزي الصحراوي المغربي في كليباته ...يتم اتهامه بالاغتصاب...راجعو كل التهم و توقيت الاغاني التي صور فيها الصحراء... و ستجدون انه بعد كل اغنية هناك تهمة اغتصاب ....و نتوما تعرفو ...انا لا ادافع عنه بل اعلم ما يقع ....حرب ضروس في فرنسا حول كل من يجعل الصحراء المغربية ايقونة في اغنيته او فلمه او حتى كتاباته ......التهم جاهزة الاغتصاب و التشهير و اغلاق فمه .( المخابرات الجزائرية فرع فرنسا)
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-9
12 - H MEN الاثنين 27 غشت 2018 - 19:03
لمجرد خصص له الديوان الملكي اغلى محامي فرنسي(dupond-moretti) وهذا سبب استفادته من السراح المؤقت.الان ظهر الحق وظهرت سذاجة من ساندوه
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3
13 - zaki from germany الاثنين 27 غشت 2018 - 19:03
الوسام لن يحمي المعتدين ....لو كان في المغرب لطمست القضية او اصبحت الفتاة هي من اغتصب....فوالديه أناس طيبون الله يعمرها دار!
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4
14 - مواطنة الاثنين 27 غشت 2018 - 19:05
هذه منذ 2015 وهي ساكتة ولم تقدم شكاية احنا في ،2018 كون راكي حملتي وتزاد عندك ولد ولا بنت ولا توائم عاد حلمتي هذه مجرد كذب محبوكة القضية فيها ( إن ). وزيدون واش هو خطفك واحتجزك .. انت لست قاصر مشيتي معاه برجليك ودخلتي لاوطيل شنو كيسحاب ليك غادي يضايفك بشي قصعة ديال كوسكوس ولكن غير رأيه وبذاها بقصعة سيكس هههه انت بغيتي ومشيتي راك شفتي مكتوبة اوطيل كنت ترجعي وترفضي دخلتي برجليك كون كنت في المغرب كون اعتقلوكم بكم بجوج بتهمة الفساد.
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-6
15 - Youssef الاثنين 27 غشت 2018 - 19:05
وا راه بزاف على هاد الغرور الي دراب هاد السيد .خاصو يتربا
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2
16 - جهان الاثنين 27 غشت 2018 - 19:09
غريب هد الموضوع كيف لشخص ان يعيد نفس الخطأ وهو باقي حتا مافكش نفسه من المصيبة الاولي
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0
17 - هشام الاثنين 27 غشت 2018 - 19:10
خرجة من الغرفة .... واتجهت نحو مقر الشرطة مع ان مقر الشرطة مغلق ليلا ولا تاخد منك الشكوى الا ابتداءا من الصباح في التامنة صباحا غادا معاه للغرفة لمناقشة الديانات السماوية؟ الحرام عندهم جائز لكن لتسيفات عليك البنت وقالت اغتصبني في الغرفة ديالو كتولي نتا الغلطان ماشي هي
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-2
18 - مول الحكمة الاثنين 27 غشت 2018 - 19:11
هادشي ماشي معقول، نحن سعد المجرد فنحن بحاجة الى فارسنا المغوار صاحب وسام الشجاعة من درجة فارس. ماذا عسانا نفعل دونك يا فارسنا الشجاع،
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-1
19 - مغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 19:14
هنا يمكن ان نقول ان سعد مكلخ ، و يستاهل لعقاب ، حيث انه كيشوه براية البلاد بدل رفعها الى الاعلى مثل باقي الفنانين
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2
20 - الفرشاوي الاثنين 27 غشت 2018 - 19:15
اليهود والنصارى نعتهم الله في القران الكريم بشتى انواع الخصال الذميمة وقولهم بهتانا على مربم وقالوا عزير ابن الله وقتلهم الانبياء بغير الحق هذا في الامم السابقة ولم ولن يجردوا من هذه الصفات الخبيتة التي وصفهم بها عز وجل في الزمن الحاظر الى ان يرت الله الارص ومن عليها لانهم قالوا نحن احباء الله اي يحسبون انهم شعب الله المختار ولكن هيهات هيهات ..على اي بالنسبة لهذه القضية فيها شبهة بظلم وانعكاس سلوك ..الاول كان على المتجرد الابتعاد عن الشبهات حتى الا بلاك الله استر راسك السلوك والانعكاس يتجليان في ربما الفتاة مارست الحب كما يقال في الغرب وفي الاخير صاحبنا جبليه الله راه عند بهيجة اي ان دخول الحمام ماشي بخروجو اي انك غاتخلص مزيان ...في الاخير يبقى انه ربما المتجرد مستهدف من جهات معادية لسمعته وللبلاد و قلة الترابي هذا هو المثير احنيني انهم الافرنج ذوي الدم الازرق ولكم مني اجمل التحيات . انتهى
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21 - مجرد سؤال.....????? الاثنين 27 غشت 2018 - 19:15
مادام هكدا...لمادا يدهبن معه إلى غرفته ثم يقفلون عليهما الباب.....ثم فجأة تخرج الفتاة تولول وكأنه كان سيراجع معها الفيزيك
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22 - ذ.نجيب بالعاصمي الاثنين 27 غشت 2018 - 19:17
ما الا استسيغه ولا يقبل به العقل السليم ان يتورط المجرد في جنايات مجانية.ذلك ان المعني وبعد سهرة ماجنة مع عاهرة علب.وعند الصعود لاتمام الليلة.وبمجرد ان يظهر المعني عدوانية معينة.تتخوف العاهرة من سلوكه وتتمنع من اتيان العملية الجنسية معه.ويتمادى في اجبارها ليسقط في فخ الاغتصاب.
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1
23 - simo الاثنين 27 غشت 2018 - 19:19
من اراد العسل يصبر لضغة نحل

هههههه
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0
24 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 27 غشت 2018 - 19:21
أين الذين في قلوبهم غل وحسد وكراهية وحقد ؟
ها هي مناسبة أخرى لكي تعبر من خلالها على ما في قلبك وعلى حقيقتك التي تقطر حقدا
فكيف لا وان بعضهم يطالب ان يسجن المجرد عشرين سنة وبعضهم الإعدام وبعضهم الأحر عشر سنوات و.. وكأنه اغتصب أمهاتكم أو أخواتكم

واليكم التعليقات الحاقدة السوداء كما هي قلبوكم وكما عهدنا من الفاشلين في حياتهم الذين يكرهون الناجحين ويحقدون عليهم، فأنت لست أحسن أخلاقيا منه !

رغم ان المجرد ليس لا من معرفكم وليست لكم معه حسابات مالية ولا سلف ولا تقسيم الورث ولا اي شيئ من هذا القبيل الذي يمكن ان يبرر حقدكم عليه

وكلامي هذا لا يعني أنني أزكي أفعال المجرد إن كانت صحيحة، وليست مآمرات ودسائس ضده، لأنه يمكن ان يتعرض لفخ طعمه بنات الجميلات لكي ينالوا منه، وإلا فكيف يمكن ان يتكرر نفس السيناريو لو لم يكن ساذج جدا، ومن هذا العاقل الذي لا زال تحت مراقبة العدالة ان يعيد نفس الفعل ؟
أنا مع ولد بلادي ووطني كما سأكون معك أنت أيضا إذا تعرضت لمثل ما يتعرض له المجرد، الى أن تظهر الحقيقة التي لا تعرفها أنت الذي ستحكم عليه بالخطأ بالفطرة لأنك غبي حقود لا غير وليس لأنك عندك أخلاف احسن من المجرد
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-2
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