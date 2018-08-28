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كُتّاب وآراء
تحقيق يواكب ارتشاء ضابط شرطة بمدينة مارتيل
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، الاثنين، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل في الدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمارتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.
وكانت مصالح الأمن توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من طرف موظف الشرطة، وذلك في مقابل معالجة شكاية تخصه، تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة؛ وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.