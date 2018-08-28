24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك (5.00)

  2. بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد (5.00)

  3. "شجرة الظلام".. وثائقي يقتفي آثار قطر وتركيا في "الفوضى الليبية" (5.00)

  4. توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬ (5.00)

  5. تقرير أممي يطالب بمعاقبة قادة الجيش بميانمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحقيق يواكب ارتشاء ضابط شرطة بمدينة مارتيل

تحقيق يواكب ارتشاء ضابط شرطة بمدينة مارتيل

تحقيق يواكب ارتشاء ضابط شرطة بمدينة مارتيل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:06

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، الاثنين، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل في الدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمارتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وكانت مصالح الأمن توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من طرف موظف الشرطة، وذلك في مقابل معالجة شكاية تخصه، تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة؛ وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.