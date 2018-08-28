طرق المملكة تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع واحد

هسبريس - و.م.ع

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 1623 آخرون، إصابة 81 منهم بليغة، في 1145 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 16 ألف و613 مخالفة، وأنجزت 4 آلاف و183 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 12 ألف و430 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 2 مليون و763 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2114 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1974 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة.