24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك (5.00)

  2. بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد (5.00)

  3. "شجرة الظلام".. وثائقي يقتفي آثار قطر وتركيا في "الفوضى الليبية" (5.00)

  4. توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬ (5.00)

  5. تقرير أممي يطالب بمعاقبة قادة الجيش بميانمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | طرق المملكة تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع واحد

طرق المملكة تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع واحد

طرق المملكة تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع واحد
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:16

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 1623 آخرون، إصابة 81 منهم بليغة، في 1145 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 16 ألف و613 مخالفة، وأنجزت 4 آلاف و183 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 12 ألف و430 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 2 مليون و763 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2114 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1974 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.