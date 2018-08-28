24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الفرنسي يثمن جودة العلاقات مع المغرب
- التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك
- هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة
- بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد
- "حقوق المستهلك" تشيد بجهود "لونصا" في العيد
"شجرة الظلام".. وثائقي يقتفي آثار قطر وتركيا في "الفوضى الليبية" (5.00)
توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي (5.00)
- تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد .. وشكاية جديدة تلاحق "لمْعلم" - (124)
- اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية - (122)
- الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ - (74)
- توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي - (63)
- بحث قضائي يحاصر دوافع قتل شرطي لرئيسه بإفران - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طرق المملكة تخلف 22 قتيلا خلال أسبوع واحد
لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 1623 آخرون، إصابة 81 منهم بليغة، في 1145 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 16 ألف و613 مخالفة، وأنجزت 4 آلاف و183 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 12 ألف و430 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 2 مليون و763 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2114 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1974 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة.