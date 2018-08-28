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الرئيسية | حوادث | طفل يتعرض للاغتصاب بـ"20 درهما" .. والمتهم حر طليق

طفل يتعرض للاغتصاب بـ"20 درهما" .. والمتهم حر طليق

طفل يتعرض للاغتصاب بـ"20 درهما" .. والمتهم حر طليق
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:04

لم يستطع الطفل يوسف أن يوقف دموعه، جراء ما تعرض له من اغتصاب على يد أحد الأشخاص بجماعة سيدي علي بن يسف بضواحي إقليم الجديدة، حين كان يرعى غنم الأسرة، إذ استدرجه، حسب رواية أسرته، بورقة نقدية تصل قيمتها 20 درهما.

لم يختلف وضع هذا الطفل عن وضع أمه ووالده، اللذين طالبا، والدموع تنهمر من عيونهما، بضرورة إعادة حق ابنهما، الذي انتهكت كرامته وتم تدمير حياته من طرف الجاني الذي لا يزال حرا.

وحسب ما روته الأم في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قصة الاعتداء الجنسي على ابنها تمت حين كان يرعى الغنم، إذ استدرجه الجاني ومنحه ورقة نقدية مقابل ممارسة نزواته الجنسية عليه.

لم يستطع الطفل مقاومة المعاناة التي خلفها هذا الاعتداء، إذ تقول الأم: "كان يرتعد ولم يستطع الحديث ولا الأكل، قبل أن يخبرني بأن شخصا منحه مبلغا ماليا، غير أنه عاد ليؤكد بعد إلحاحي عليه بأن الشخص المعني هتك عرضه وسلمه المبلغ".

وأوضحت الأم، في حديثها للجريدة، أنها قامت بمعاينة الاعتداء، فوجدت طفلها "مكرفس، والدم فيه"، مضيفة "تكرفس لي على ولدي وعطاه 20 درهما".

وأضافت، وهي تعلن عن غضبها من تصرف الدرك الملكي ("المخزن" حسب تعبيرها)، "رغم تقديمي لهم شهادة طبية، تم إخباري بأنها غير مقبولة ويجب أن تكون صادرة عن طبيب شرعي". وقالت: "أخبرونا أن المتهم معتقل بينما هو في منزله".

وتابعت بحسرة وهي تصرخ "تكرفس على ولدي، دمر حياتو، وعصبني ومرض ولدي، ما بقاش باغي يخرج ومغديش يمشي للمدرسة، بينما المتهم حر طليق. أريد حق ابني، والمخزن لم يظهر لي حق ابني. لقد دمرنا هذا الرجل".

بدوره، لم يستسغ الأب المكلوم ما تعرض له فلذة كبده، واستغرب عدم إحضار المتهم خلال إعادة تمثيل الواقعة من طرف الدرك، ولا اعتقاله، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء مواجهة بين ابنه والمتهم خلال مثولهما أمام وكيل الملك.

وأضاف الأب، في تصريحه، أن ابنه صار يعيش وضعا متأزما، ويرفض الخروج إلى الشارع للعب مع أصدقائه ولا حتى رعي الغنم، مطالبا السلطات القضائية بإرجاع حق ابنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - غسان الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:09
يتعرض للاغتصاب ب20 درهم او ب 100 مليار هذا لايبرر الإغتصاب!!!!!
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5
2 - Ayman الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:13
مثل هذه الوحوش الأدمية يلزمها الإعدام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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10
3 - حسنو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:14
لم تتم الاشارة في المقال لعمر الطفل ، الدرك من حقهم رفض الشهادة الى حين اتبات الاعتداء من طرف طبيب مختص و معتمد .اذا كان طليقا فهدا معناه انه ليس كل من قدم شكاية ستجري الشرطة او الدرك وراءه لاعتقاله .و الا صافي السيبة .و هنا اقول عليكم تربية الابناء و تحديرهم من الغرباء و تمعيضهم عن اخد الهدايا .التربية ماشي غير ولد و لوح و في الاخر شكي على المخزن .اشياء كتيرة يمكن منحها لاطفالنا و لا علاقة لها لا بالفلوس و لا بالفقر .الارادة اللي ماكايناش.
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6
4 - Humanity الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:15
لماذا اعادة تمثيل الجريمة؟!!!!!
ألا يكفيه الابن ما اصابه حتى تزيدو عليه بالتشهير والسخرية والمشكل ان الجاني غير حاضر!!
كنت اعتقد ان الهدف منها ان يشرح الجاني بالتفصيل ما قام به مباشرة امام السلطات اما ان يكون غير حاضر...
فهم تسطى
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4
5 - غيور الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:20
والله الا عيب وعار علا هاد الشوهة اللي وصل ليها المغرب، لا تربية، لا تعليم يحمر الوجه، الكبت الكبت، ما زكلتو والو حتا الحيوانات والرضع اغتاصبوهم. مابقا والو غادين يوليو يغتاصبونا حتا في المنازل ديالنا. ياربي الرحمة والسترة.
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6 - رشيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:21
الرغبة في الانتقام تظهر على تقاسيم الوالدين(الصدقة تخرج من الحبس)، و الابن يبكي خوفا من الاب و ليس تأثرا بالجريمة، و الله أعلم ، لن يقدر عليك يا إنسان إلا خالقك. عندما يركن الرجال أيضا لمثل هذه الوساءل ، الله المستعان.
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7 - mre الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:21
على الوالدين الاتصال بجمعيات حماية الطفولة لأن الأمن لا يفهم إلا لغة الضغط ليقوم بعمله مع البسطاء من المواطنين.
عدم اعتقال و إعادة تمثيل الجريمة بدون حضور المتهم و عدم الإعتراف بالشهادة الطبية. درك أجمل بلد في العالم.
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8 - ام بمعنى الكلمة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:28
ادعي الله يوقف لك مع ولدك وساند ولدك وخليه يفهم ان هدا الجسم هبة من الله لازم تحافض عليه وتسترو ولا حد يطلع على العورة ديالك وحبب ولدك فجسمو وحضيه ولك الله لاتنتضر من الدولة اي شيء لا طبيب ولا تعويض وكذلك كل ام واب عندو اولاد الله يحفض لنا اولادنا واولاد الناس كلهم من كل شر
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3
9 - سناء الادريسي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:30
واش هاذي دولة او غابة كون القانون صارم مع هاذ الناس كون ماكين تحرش لا في الجامعات ولا في المراعي. يجب قطع راس الفاسدين امام الشعب وعبر البث المباشر وبزاف على امراض هاذي واش خلقتوا غير انتم رجال. لاحول ولاقوة الا بالله.
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10 - سمير الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:32
لماذا يحدث هذا، الجواب هو الفقر أو قلة التربية.
من حق الجميع أن يعيش بحرية وبكرامة في وطنه متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ولا يحق لأي كان ولو كان رئيس دولة أن يجعل من الوطن ضيعة خاصة به يتمتع و ينعم هو وعائلته وحاشيته وخدامه بثرواتهاوخيراتها ويقمع ويدجن ساكينيها وقاطنيها
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11 - Ahmed الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:37
Sidi je vous prie de faire quelque chose. L'harcellement , la pédophilie, le viol sont de plus en plus fréquents car tout simplement il y a l' impunité dans ce pays.
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12 - fador الثلاثاء 28 غشت 2018 - 08:59
من انت يا امي حتى يأخد المخزن حقك ما انت الا صوت من ملايين الاصوات المقهورة و المظلومة ، المخزن لا ينصف الا اصحاب المال و الجاه و باك صاحبي ، ارفعي ظلمك الى علام الغيوب الدي ليس بينه و بين دعوة المظلوم حجاب . حسبي الله و نعم الوكيل
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13 - المطلب الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:01
من خلال المقال وكلام الام تبين لي ان الطفل منقطع عن الدراسة او لم يلج القسم قط وهذا اول اغتصاب جماعي للطفل،اما عن حادثة الاغتصاب من طرف شخص فلا يمكنني تصديق طرف على حساب طرف ولست مخولا وليست لدي الوساءل لاثبات او دحض النازلة حتى اقول وحش بشري،اتمنى ان يكون تحقيق نزيه ينصف الطفل او ينصف المتهم.
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14 - من العيون الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:02
وحش في صورة إنسان. لاتسامح مع مغتصبي الطفولة على الأمن و القضاء تطبيق القانون في حق هذا الوحش . تطبيق الإعدام كفيل بردع الذئاب البشرية من هذا النوع.
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15 - ليلى الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:04
من يتناسل و ياتي باطفاللهاته الدنيا في هذا البلد يجني على نفسه و على فلذة كبده انتهى !
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16 - hassan الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:08
لا حولا ولاقوة الا بالله عليا العضيم والينا كانسمعو غير الغريب
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17 - Baraa IMRANE الثلاثاء 28 غشت 2018 - 09:12
لا حول و لا قوة الا بالله، هاد الوحوش الادمية ما عندهاش ضمير ...
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