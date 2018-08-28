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الرئيسية | حوادث | عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى

عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى

عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:40

في تطور جديدٍ، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة التي تقدمت بالشكوى الجديدة ضد المطرب المغربي سعد لمجرد هي فتاة فرنسية تبلغ 29 عاماً، حيث تقدمت ببلاغ أوردت فيه أن "لمعلم" قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب؛ وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بسرعة اعتقاله، ووضعه تحت الحراسة النظرية.

وأوردت جريدة "Nice Matin" الفرنسية أن الفتاة التي قدمت شكاية بسعد لمجرد تتهمه فيها بالاغتصاب هي من مواليد سنة 1989، وهي عاملة موسمية، دون أن تحدد طبيعة عملها في سواحل الجنوب الفرنسي الشهيرة.

وأضافت الصحيفة أن "القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد وصف النيابة الفرنسية للقضية بالمعقدة والتي تحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".

وتابع المنبر الفرنسي ذاته أن "رواية الطرفين متضاربة تماماً، وأن الواقعة حدثت بعد لقاء في نادي ليلي في مدينة دراغينيان بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا وتحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية"، موردا أن "الفندق الذي وقعت فيه الحادثة المفترضة، وهو فندق "إيرمتاج" الشهير والذي يعدّ أحد أشهر الأماكن السياحية والفندقية في سان تروبيه".

وعن السيناريوهات التي سيواجهها سعد لمجرد في الفترة المقبلة، أكدت مصادر إعلامية أن القضية الجديدة التي تلاحقُ الفنان المغربي ستؤثر على قرار تمتعه بالإفراج المؤقت وعلى مصداقيته في قضيته الأولى والتي عادت إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ضغط الفتاة الفرنسية (بريول) على القضاء لسرعة إصدار حكم نهائي ضد سعد لمجرد بعد واقعة اتهامه من فتاة أخرى، وكذلك نشرها تغريدة تهاجم بها سعد لمجرد وتنتقد بطء إجراءات محاكمته.

ويحاولُ دفاع صاحب أغنية "غزالي" تفادي إصدار قرار بإعادته إلى السجن في باريس على ذمة القضيتين، حيث من المرتقب أن يتقدم بطلب بدخوله المستشفى بدلاً من السجن بسبب تقارير سيقدمها حول حالته الصحية؛ فيما يبقى الاحتمال الوارد بقوة هو استمرار لمجرد في الاعتقال لمدة طويلة بسبب طول إجراءات التحقيق، كما حدث مع قضيته الأولى والتي مر عليها عام ونصف العام ولم يصدر بها حكماً نهائياً.

وكان الادعاء في مدينة دراغينيون جنوبي شرق فرنسا، بالقرب من سان تروبيه، قد أكد لوكالة فرانس برس أن القضية "معقدة" وتحتوي على "نسختين متناقضتين تماما للأحداث".

ومن المرتقب أن يتم تقديم لمجرد أمام أنظار وكيل الجمهورية الذي سيُحيله بدوره على قاضي التحقيق"، مبرزا أن "النيابة العامة لمدينة دراغينيون تجري تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة جرت مساء السبت في سان تروبيه، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - اعصيم سمير الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:00
اكيد أنها مؤامرة ضد سعدنا المجرد اللدي طلما تغنى بوطننا الحبيب و ملكنا الغالي حفظه الله بالتسع مثاني و سائر أفراد الأسرة العلوية .. لا تنساقوا وراء الصحافة الكافرة و ندعوا الله العلي القدير أن يفك كربه في أقرب وقت و يعود لوطنه سالما غانما .. إنك على كل شيء قدير
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-111
2 - ليس مع او ضد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:00
السؤال المطروح
من هو هدا الشخص وماذا قدمه للوطن ؟
هل هو فيزيائي نووي او عالم رياضيات اواو او
دعونا من التفاهات ونشر ثقافة العبث.
فنان ثري يعيش حياته العادية حسب مستواه المادي الفاحش .
او كيفما يقول المثل المغربي.
ايعوم في بحره او للي اقطع شي خشبة يجرها .
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88
3 - NOUMRI الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:01
المطالبة بإدخاله للمستشفى بدعوى وضعيته الصحية دليل على انه مريض نفسي او وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية ظاهرة جديدة ظهرت مع دلك الشخص إغتصب من شئت و إدخل المستشفى من اجل العلاج
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37
4 - رباطي امازيغي مغربي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:02
اشباه الفنانين الذين يطبل لهم المفسدون ويدافعون عنهم عوض شجب اعمالهم القذرة والتي لا تمت للأخلاقنا ولا لديننا بصلة.
يصحاب ليه راسو فالمغرب باك صاحبي. خاص داك الوسام بدرجة فارس يتحيد ليه حيث هادو ماشي شيم الفرسان
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46
5 - ليفهم افهمني الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:03
هاد المجرد يا اما مريض يا اما باغيين فب الخدمة ......من المفروض ملي اوقع ليه المشكل الاول اتكمش فدارو حتا ا سلك راسو اما هوا غاتيها لزهو او نشاط فينما اشدوه كيقولو في ملهى ليلي .......الله اهدي ما خلق ....
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19
6 - مول حمص الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:03
تذكرت مغربية قالت لجمعية انها تعرضت للاغتصاب بالمغرب من طرف لمجرد وعندما ذهبت للشرطة تم طردها وتخويفها بالاعتقال هنا بالمغرب
لا يا سعد فرنسا ليست المغرب
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38
7 - Zouche الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:03
على زهر عندو هذا . غي لي لاقاها كاتبغي تستغلو . قاصح القضاء تما ابا سعد . ماغايعقلوش عليك .
داكشي لي كايدير هذا راه اي واحد يقدر يطيح فيه حيت راه حنا كاملين دراري . مايجيش بنادم يبقى كايتفلا على راسو . خاسو ما يدمدمش المرة الجايا
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-9
8 - simo soussi الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:03
هدا مرييييض و حق الله . وا معندك متفك اوليدي . العقوبة قاسية لا مفر . باغيين المحامييم اردوه حمق باش اتفك . و راه حمق نيت لكالس كل عام ضارب مونتيف .
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14
9 - لهبيل الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:05
دارو امعاه الناس ازوين امابغاش احشم ما خلا لفرنسا فين تخبي اوجهها .عياقة اكثيرة الي دار شي ذنب اعدل عقوبة جزاء من نفس الجرم .الراجل اديال بصح حتى الا دار شي حاجة تيديرها بالمعنى .غيرغلام امع راسو محشم امعاه الناس لكبار
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9
10 - المهاجر الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:06
لنسلم جدلا أن سعد متهور. .غبي ..لأنه لدغ من الجرح مرتين. ...أين كان طاقمه الفني ..أصدقائه ...حراسه. .عينه التي لا تنام ...؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ سؤال آخر هل الفتاة لم تكن تعرف أن سعد متهم بالاغتصاب والضرب. ..ولمدا غامرت وأرادت أن تعيد نفس القصة معه ...؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وهي على علم أنه سيضربها. ...خلاصة القول مهما تكن الأسباب والمسببات فسعد هو من يتحمل مسؤولية ما وقع له ...لأنه هو ساذج وهو من أعطى الفرصة سواء لنفسه بالدمار الشامل. ..أو لغيره ولحساده لكي ينتقمون منه أشر انتقام. ..والله أعلم بما وقع
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6
11 - encore lui الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:07
d'une plaine à l'autre contre ce ould lfchouch,hors maroc ,n' a t il rien fait de pareil au maroc,mais non il est si propre car il a trop d'argent avec lequel il peut dire silence ce n'est pas ton affaire,
alors les soutiens ,silence c'est sérieux cette fois,et les centaines de millions pour vivre en france,silence ould lafchouch a cru mama frança est gentille,non mama frança a des loi,
ces lois sont applicables même contre ses présidents,
ould lfchouch ne verra plus la liberté
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6
12 - Karim الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:08
ماشي القضية اللي معقدة، هاد المجرد اللي معقد و مراهق . حيت ماخداش العبرة من المشكلة الاولى لابد ياخد العقوبة
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10
13 - Slamti الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:08
كيظهر لي بلي عندنا حتى حنا DSK ديالنا. شوهة هاد بنادم لمغربنا ولمجتمعنا الإسلامي. ما كايحشم. لكن تجيك تجيك.
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4
14 - مواطن الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:09
السيد مريض نفسي يجب ان يخضع للعلاج او قضاء مدة في السجن الانفرادي .
لايمكن لشخص طبيعي ان يقوم بالفعل اكثر من مرة
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4
15 - جنوب شمال الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:09
هدي وتوبة سي سعد رونها هاد المرة
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2
16 - عبد الله الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:10
نعم انا مع قرار إدخاله إلى المستشفى الأمراض العصبية والنفسية حتى يعالج تماما إن شاء الله ...
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0
17 - Sidibounoir الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:11
Alors vous avez vu la contradiction. Il faut faire vite lui récolter des dons pour sa défense par des avocats compétents comme le maître de l'affaire précédente. Merci
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0
18 - ياسمينة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:11
بكل بساطة وبدون شرح وبدون دكر من وكيف .....خلاصة سعد متهور وطاقمه وأصدقاءه ليسو في المستوى وليسو أوفياء. ...سعد نجم كبير صحيح. ..يجب أن يكون له طاقم فني كبير من حرس ومرشدين ومصلحين ومراقبين لا يتركون أدنى مجال للوقوع في الغلط. ...طاقم فاشل بكل المقاييس والعيب كل العيب في والديه اللدين لم يحسنوا اختيار الطاقم المناسب لولديهما المدلل. ...اعقلوا على كلامي ...الطاقم الفني متهور اكتر من سعد
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3
19 - Jamal france الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:13
هذ السيد طغى وبزاف رغم انه في بداية مشواره ، الطامة الكبرى انه مازال في سراح مؤقت ويعلم جيدا ان أوربا لا تتساهل مع جرائم الاغتصاب ، لان القانون في أوربا يحمي اولا المرأة وثانيا الأطفال وثالثا الحيوانات ورابعا الطبيعة وفِي ذيل الترتيب الرجال ، يعلم الله كم من مسكينة اغتصبت في المغرب والكل يعلم باك صاحبي والمشهورون لا مساس عليهم ولا هم يحزنون ، ان على يقين ان الكثير من المغربيات تعرضن للاغتصاب من هدا المعتوه المريض ولَم يتجرؤا على البوح خوفا من ألسنة الناس ، وربما دعوة من سيدة مظلومة اصابته في مقتل
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20 - ملاك الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:15
ان كان فعلا ارتكب هذا الفعل مرة اخرى اما انه مريض او انه يظن انه بشهرته سيفعل ما يريد و في هذه الحالة فان غبائه قاده الى مصيره فالقضاء الفرنسي لن يرحمه ليس كنظيره المغربي.
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21 - هاااام جدا الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:16
عندو وسام ملكي ههههههه وطبيب الفقراء عندو حكم بالغرامة العفو الملكي والاوسمة يجب ان تخضع لظوابط
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22 - اسفون الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:18
لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم
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23 - rachida الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:18
غريب امر هاذ الفرنسيات يعجبهن سعد المجرد بالليل وفي الصباح يذهبن للشرطة يشتكين عليه انه حول اغتصابهن . اظن انها تجارة مربحة لهن . في انتظار ان تنتهي التحقيقات لا يمكن اصدار الاحكام .
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24 - Adilusa الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:18
لكل شيء ثمن وهذا ثمن الشهرة..
وعندما تلتقي الشهرة واللامبالاة يحدث مثل هذا.
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25 - مهدي ميد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:19
كاع لي سالات راسها تنوض تتهم المجرد اغتصبها ما نراه علي خشبة إحياء حفلات المجرد العكس هو الصحيح المجرد هو اللذي يغتصب من طرف الفتيات الجميلات ليس الفنان المشهور يغتصب إنما يذهبنا بمحض ارادتهن تريد أن تنام معه ومن بعد تتهمه ربما تربح شهرة ومال من أعدائه سعد المجرد يحارب للانه المغربي الوحيد اللذي سيقلب وجه الفن العربي رأسا علي عقب كل ماهو عربي ناجح يحارب من الداخل والخارج والقضاء الفرنسي سالا رءوس اصلا العلاقات الجنسية في فرنسا جائزة بين اتنين خارج الزواج مؤامرة محبكة جيدا للقضاء عليه قبل أن يتسلق عالم القمة
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-2
26 - نصيحة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:19
لي بغا المعقول ناض تاب واستغفر الله أو دار وليداتو، وأكرم والديه، وأكرم أقاربه، ودار الخير مع الناس ومع المساكين... زايدون الشرع أعطاك 4 زوجات، الرجولة هي تستر شي 4 المغربيات، أو واحدة على الأقل، ماشي تفضح راسك 4 مرات أو أكثر، إوا نطلبو الله إهديك، تدير عقلك...
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3
27 - سياسة القطيع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:19
سبحان الله، كلما تعلق الكليپ بالصحراء المغربية و فيه تلميحات بأنها مغربية ، تقع الواقعة،! المجرد ذكي غبي! لا يعلم أن الجزائر هي فرنسا وفرنسا هي الجزائر!.
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28 - سعيد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:23
نعم لايداعه المستشفى لكن يجب أن يكون مستشفى الأمراض العقلية و النفسية ليبحثوا عن السبب في تصرفاته الرعناء رغم شهرته و بلوغه 33 سنة،
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0
29 - عيسى الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:23
إيوا الإغتصال الأولى قلنا مظلوم ، الثاني ممكن لبقولو التهمة لأن حاسدينو ، إيوا والإغتصاب الثالث ؟ و يعلم الله هل هناك إغتصابال في المغرب قام بها و أسكت الضحايا بالمال.
المهم هاذ المرة لا أظن أنه سيفلت من المحاكة القاسية ،وخا يجيب أحسن محامي في العالم .
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30 - ahmed de toulouse الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:23
في الواقعة الاولى هب السفير المغربي بباريس وعين كبار المحامين للدفاع عن المجرد من الاخلاق.
في البرازيل هب السفير المغربي وعين كبار المحامين للدفاع عن حسن سعادة بنفس تهمة لمجرد من الاخلاق.
انا ابني رحمه الله كان بطلا للعالم في المصارعة البرازيلية منذ مارس 2017 قتل في مدينة تولوز الفرنسية في غشت 2017.
لم يتحرك لا السفير ولا النفير اتدرون لماذا لان ابني مواطن مغربي من الدرجة 11 او ما يطلق عليهم ابناء الشعب المقهورين.
على سفير المغرب بالامم المتحدة ان يقوم بدوره للدفاع عن لمجرد من الاخلاق
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31 - cae الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:26
رقة المستشفى و المعاناة من اضطرابات نفسي أصبحت حيلة العديد من المجرمين. على أي إذا كان سعد مريضا فلا يجب أن يكون شخص بهذا المرض حرا طليقا
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0
32 - جمال الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:28
سيخرج العياشة الآن ويقولون أن الأمر مدبر من طرف جهات تريد تحطيم مسيرة لمجرد كما جرت العادة.
أظن أن أول إجراء يجب أن يتخذ ضد هذا المريض جنسيا هو نزع الوسام الملكي الذي تم توشيحه به لأنها فضيحة مدوية أن يرتكب موشح بوسام ملكي مثل هذه الأفعال.
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33 - ولد حميدو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:30
لا يهمنا
حتى و إن حكم عليه بالسجن فبامكانه أن يشتري جناحا خاصا به أو شراء حتى بعض سنوات الاعتقال و لكن السمعة احسن من كل الأموال فحتى و ان كانت تهما ملفقة و لكن ارتياد الملاهي الليلية لا يشرف مغني يمكن أن نقول بأنه معروف فادا لم ينضبط الإنسان بعد سن الثلاثين فسوف تضيع حياته و ما يمكن أن اقوله
التملة تتعدب عندما تصبح بالاجنحة و لكن ممكن أن لمجرد يعاني من ازدواجية الشخصية و السبب ربما تغير نمط حياته مليون في المئة
المهم لا تحقدوا عليه فهو مغربي و لا يهمنا مشهور ام لا
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34 - Nour الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:30
تايقولو ببساطة ناس لقدام فين ما درتي راسك تلقاه..ان لم يحترم الفنان المشهور نفسه يحترم عل الاقل جمهوره..
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