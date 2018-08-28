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كُتّاب وآراء
عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى
في تطور جديدٍ، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة التي تقدمت بالشكوى الجديدة ضد المطرب المغربي سعد لمجرد هي فتاة فرنسية تبلغ 29 عاماً، حيث تقدمت ببلاغ أوردت فيه أن "لمعلم" قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب؛ وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بسرعة اعتقاله، ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وأوردت جريدة "Nice Matin" الفرنسية أن الفتاة التي قدمت شكاية بسعد لمجرد تتهمه فيها بالاغتصاب هي من مواليد سنة 1989، وهي عاملة موسمية، دون أن تحدد طبيعة عملها في سواحل الجنوب الفرنسي الشهيرة.
وأضافت الصحيفة أن "القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد وصف النيابة الفرنسية للقضية بالمعقدة والتي تحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث".
وتابع المنبر الفرنسي ذاته أن "رواية الطرفين متضاربة تماماً، وأن الواقعة حدثت بعد لقاء في نادي ليلي في مدينة دراغينيان بمنطقة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا وتحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية"، موردا أن "الفندق الذي وقعت فيه الحادثة المفترضة، وهو فندق "إيرمتاج" الشهير والذي يعدّ أحد أشهر الأماكن السياحية والفندقية في سان تروبيه".
وعن السيناريوهات التي سيواجهها سعد لمجرد في الفترة المقبلة، أكدت مصادر إعلامية أن القضية الجديدة التي تلاحقُ الفنان المغربي ستؤثر على قرار تمتعه بالإفراج المؤقت وعلى مصداقيته في قضيته الأولى والتي عادت إلى الواجهة مرة أخرى، بعد ضغط الفتاة الفرنسية (بريول) على القضاء لسرعة إصدار حكم نهائي ضد سعد لمجرد بعد واقعة اتهامه من فتاة أخرى، وكذلك نشرها تغريدة تهاجم بها سعد لمجرد وتنتقد بطء إجراءات محاكمته.
ويحاولُ دفاع صاحب أغنية "غزالي" تفادي إصدار قرار بإعادته إلى السجن في باريس على ذمة القضيتين، حيث من المرتقب أن يتقدم بطلب بدخوله المستشفى بدلاً من السجن بسبب تقارير سيقدمها حول حالته الصحية؛ فيما يبقى الاحتمال الوارد بقوة هو استمرار لمجرد في الاعتقال لمدة طويلة بسبب طول إجراءات التحقيق، كما حدث مع قضيته الأولى والتي مر عليها عام ونصف العام ولم يصدر بها حكماً نهائياً.
وكان الادعاء في مدينة دراغينيون جنوبي شرق فرنسا، بالقرب من سان تروبيه، قد أكد لوكالة فرانس برس أن القضية "معقدة" وتحتوي على "نسختين متناقضتين تماما للأحداث".
ومن المرتقب أن يتم تقديم لمجرد أمام أنظار وكيل الجمهورية الذي سيُحيله بدوره على قاضي التحقيق"، مبرزا أن "النيابة العامة لمدينة دراغينيون تجري تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة جرت مساء السبت في سان تروبيه، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
من هو هدا الشخص وماذا قدمه للوطن ؟
هل هو فيزيائي نووي او عالم رياضيات اواو او
دعونا من التفاهات ونشر ثقافة العبث.
فنان ثري يعيش حياته العادية حسب مستواه المادي الفاحش .
او كيفما يقول المثل المغربي.
ايعوم في بحره او للي اقطع شي خشبة يجرها .
يصحاب ليه راسو فالمغرب باك صاحبي. خاص داك الوسام بدرجة فارس يتحيد ليه حيث هادو ماشي شيم الفرسان
لا يا سعد فرنسا ليست المغرب
داكشي لي كايدير هذا راه اي واحد يقدر يطيح فيه حيت راه حنا كاملين دراري . مايجيش بنادم يبقى كايتفلا على راسو . خاسو ما يدمدمش المرة الجايا
alors les soutiens ,silence c'est sérieux cette fois,et les centaines de millions pour vivre en france,silence ould lafchouch a cru mama frança est gentille,non mama frança a des loi,
ces lois sont applicables même contre ses présidents,
ould lfchouch ne verra plus la liberté
لايمكن لشخص طبيعي ان يقوم بالفعل اكثر من مرة
وعندما تلتقي الشهرة واللامبالاة يحدث مثل هذا.
المهم هاذ المرة لا أظن أنه سيفلت من المحاكة القاسية ،وخا يجيب أحسن محامي في العالم .
في البرازيل هب السفير المغربي وعين كبار المحامين للدفاع عن حسن سعادة بنفس تهمة لمجرد من الاخلاق.
انا ابني رحمه الله كان بطلا للعالم في المصارعة البرازيلية منذ مارس 2017 قتل في مدينة تولوز الفرنسية في غشت 2017.
لم يتحرك لا السفير ولا النفير اتدرون لماذا لان ابني مواطن مغربي من الدرجة 11 او ما يطلق عليهم ابناء الشعب المقهورين.
على سفير المغرب بالامم المتحدة ان يقوم بدوره للدفاع عن لمجرد من الاخلاق
أظن أن أول إجراء يجب أن يتخذ ضد هذا المريض جنسيا هو نزع الوسام الملكي الذي تم توشيحه به لأنها فضيحة مدوية أن يرتكب موشح بوسام ملكي مثل هذه الأفعال.
حتى و إن حكم عليه بالسجن فبامكانه أن يشتري جناحا خاصا به أو شراء حتى بعض سنوات الاعتقال و لكن السمعة احسن من كل الأموال فحتى و ان كانت تهما ملفقة و لكن ارتياد الملاهي الليلية لا يشرف مغني يمكن أن نقول بأنه معروف فادا لم ينضبط الإنسان بعد سن الثلاثين فسوف تضيع حياته و ما يمكن أن اقوله
التملة تتعدب عندما تصبح بالاجنحة و لكن ممكن أن لمجرد يعاني من ازدواجية الشخصية و السبب ربما تغير نمط حياته مليون في المئة
المهم لا تحقدوا عليه فهو مغربي و لا يهمنا مشهور ام لا