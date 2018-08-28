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الرئيسية | حوادث | "الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش

"الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش

"الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:35

أضرم شاب، صباح اليوم الثلاثاء، النار في جسده أمام منزل فتاة أغرم بها بحي بريما التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى حي بريما كل من السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا أوليا في هذه الحادثة واستدعت سيارة الإسعاف، لنقل الضحية الذي كان في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وكان الشاب المذكور حضر حاملا قنينة بنزين سكبها على جسده أمام عشرات المواطنين، الذين هرعوا لإنقاذه والاتصال بالسلطات المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبد العزيز الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:40
حب الله تجعل أفئدة الناس تحبك عليكم بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
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61
2 - abouama الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:43
فعلها قيس قبله بقرون مضت وفعلها " روميو. ROMEO" ايضا ولما الاستغراب.
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-23
3 - #مقاطعون الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:45
مالك ياودي على هاد الحالة في هاد الطنطينة و هاد الصهد. درتي هاد الجريمة و الأذى في راسك....... يقول المثل الشائع لايشفي من المرأة إلا المرأة أو داويني بالتي كانت هي الداء......
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34
4 - ht.brahim الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:49
جل إن لم يكن كل البشرية عاشت تجربة الحب بصدماته ، لكن لا أحد يقدم على حرق جسده بهذا الشكل اللهم إذا المعني يعاني اضرابات نفسية انضافت إلى اضرابات الحب. لا مكن التحكم في المشاعر، لكن يمكن التحكم في السلوك، وهنا تكمن القوة.
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32
5 - said الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:51
ومن الحب ما قتل . الله يهدي ما خلق
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1
6 - الفنان الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:52
فعلا من الحب ما قتل.............
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3
7 - طارق 004 الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:53
أي عقل هذا يا شباب ؟ ؟ ابن عباس رضي الله كات في المدينة فرأى شاب ضعيف البنية فسأل ما به ؟ قال أغرم بالعشق فقال أعد بالله من العشق، و لتعلموا أن كل من تغزل بمرأة فلم يتزوجها من أمثال قيس وعنثره... ويقال ( العين ترى ما لا تملك على غير أصله فإذا ملكته رأته على أصله ) فلذلك لا تسقط في الحب بهذا الشكل والله يسهل على شبابنا في الزواج طارق 25 سنة
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6
8 - بنعلال الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:54
يصدق في حقه و من الحب ما قتل او ما حرق
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0
9 - Siham الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:54
ياءيها الشاب المغروم، اتحب الفتاة وتكره جسمك؟
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11
10 - brahim الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:54
واوووووووووووو شحال رخيصة حياة الانسان . ومن الحب ماقتل
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-3
11 - mhand الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:55
باش تعرف الفتاة بلي الدري كيحبها بالمعقول
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8
12 - مغربية الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:57
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ومن الحب ماحرق لا دين لا دنيا الله يهديكم أولاد بلادي راه كلشي بالعقل متزوجات بك وأنت مزيان وعساك دابا الي تشوهتي سير داوي راسك وتكمش مابقا مايعجب غير الله يلطف بالاقدار
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0
13 - هوليوود الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:59
هذا تأثير الافلام على الشباب المقهور اصلا واللاوعي الذي اصاب العالم (كيصحاب ليه لعافية ديال الافلام جبتيها غي فراسك وعقدتي حياتك اكتر ماهي معقدةالحب لي حبينا حنا متحلمش بيه انت حتى فالنعاس اومدرناش هاد الحالة .الحب خليه لديك لي غادي تكتب عليها تخاف عليك اوتخاف عليها)
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14 - عبد الصمد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:59
ومن الحب ما قتل.
اللهيب المشتعل بداخله خرج الى الظاهر فٱحترق الفتى
.
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1
15 - حريق اهول من طرق الموت الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:00
مررت بتجربة حريق لتر تدخلي لانقاد شخص اندلعت فيه النيران والحمدلله اغتناه لكنني أصبت بحروق من الدرجة التانية
عند البحت مع الطبيب المعالج اكتشفت أن اختراق الجلد يؤدي إلا زوال 90% من مناعة الجسم فيصبح معرض الميكروبات و الجراتيم
وان كلما كبرى مساحة الجلد المحروق كلما كانت حياة المصاب على المحك.
اكترية المصابين بحروق كبيرة يموتون في المستشفى جراء التعفن ولو تدخل احسن أطباء العالم
لدى لا تستعين بالنار ربع لتر من البنزين كافي لقتل شخص بالغ
أغلبية المتحرين حرقا لايعرفون عواقب النار
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2
16 - الحزقة اش كادير الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:02
الجب والحزقة والميزيرية والجهل تجمعات وعطات الشياط .
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2
17 - عبدو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:03
لا تستهل تلك البنت هذا تصروف م
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18 - a dou الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:04
عندما يجتمع الجهل والازمة والكبت تكون هده النتيجة. واش ياقي شي حب دبا؟
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19 - مقاطعون للفساد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:04
هذا يعرف قيمة الحب و لا سيما أنه مغرم بها حاول ذلك من أجل الجنس
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20 - xxxx الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:04
ومن الحب ماقتل.الله يهدي ماخلق.هذا الانسان الدي فعل هده المصيبة.شخصيته ضعيفة
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