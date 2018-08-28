"الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أضرم شاب، صباح اليوم الثلاثاء، النار في جسده أمام منزل فتاة أغرم بها بحي بريما التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى حي بريما كل من السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا أوليا في هذه الحادثة واستدعت سيارة الإسعاف، لنقل الضحية الذي كان في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وكان الشاب المذكور حضر حاملا قنينة بنزين سكبها على جسده أمام عشرات المواطنين، الذين هرعوا لإنقاذه والاتصال بالسلطات المعنية.