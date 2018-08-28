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كُتّاب وآراء
"الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش
أضرم شاب، صباح اليوم الثلاثاء، النار في جسده أمام منزل فتاة أغرم بها بحي بريما التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى حي بريما كل من السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا أوليا في هذه الحادثة واستدعت سيارة الإسعاف، لنقل الضحية الذي كان في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.
وكان الشاب المذكور حضر حاملا قنينة بنزين سكبها على جسده أمام عشرات المواطنين، الذين هرعوا لإنقاذه والاتصال بالسلطات المعنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
اللهيب المشتعل بداخله خرج الى الظاهر فٱحترق الفتى
.
عند البحت مع الطبيب المعالج اكتشفت أن اختراق الجلد يؤدي إلا زوال 90% من مناعة الجسم فيصبح معرض الميكروبات و الجراتيم
وان كلما كبرى مساحة الجلد المحروق كلما كانت حياة المصاب على المحك.
اكترية المصابين بحروق كبيرة يموتون في المستشفى جراء التعفن ولو تدخل احسن أطباء العالم
لدى لا تستعين بالنار ربع لتر من البنزين كافي لقتل شخص بالغ
أغلبية المتحرين حرقا لايعرفون عواقب النار