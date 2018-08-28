24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الفرنسي يثمن جودة العلاقات مع المغرب
- التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك
- هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة
- اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة
- بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد
جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)
الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ (5.00)
- اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية - (129)
- عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى - (93)
- الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ - (90)
- رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية - (70)
- بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار نواحي المحمدية
تعرّضت طفلة، مساء أمس الاثنين، على مستوى دوار البراهمة 1 بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، إلى عملية دهس خطيرة بواسطة سيارة رباعية الدفع.
وأكدت مصادر محلية لهسبريس أن السيارة، التي كانت قادمة بسرعة، لم تنتبه إلى الطفلة، إذ قامت بدهسها أمام مرأى المواطنين.
واضطر صاحب السيارة المذكورة إلى الفرار إلى وجهة غير معلومة، تاركا الفتاة في حالة صحية حرجة؛ غير أن بعض المواطنين الذين عاينوا الواقعة قاموا بتسجيل ترقيم عربته.
وبمجرد تلقيها الخبر، حلّت مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بنقل الطفلة على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي الإسعافات الضرورية.
ولم يتسن للجريدة، التأكد مما إن كانت الطفلة المصابة في هذه الحادثة لا تزال على قيد الحياة، خاصة أن الإصابة كانت خطيرة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، باشرت عملية البحث عن السيارة التي لاذ صاحبها بالفرار.