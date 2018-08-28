24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)

  2. الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ (5.00)

  3. "قانون الجماعات" يتجه إلى إسقاط أول ضحاياه (5.00)

  4. المبادرة المدنية من أجل الريف تثمن العفو الملكي (5.00)

  5. بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار نواحي المحمدية

سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار نواحي المحمدية

سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار نواحي المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 14:45

تعرّضت طفلة، مساء أمس الاثنين، على مستوى دوار البراهمة 1 بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، إلى عملية دهس خطيرة بواسطة سيارة رباعية الدفع.

وأكدت مصادر محلية لهسبريس أن السيارة، التي كانت قادمة بسرعة، لم تنتبه إلى الطفلة، إذ قامت بدهسها أمام مرأى المواطنين.

واضطر صاحب السيارة المذكورة إلى الفرار إلى وجهة غير معلومة، تاركا الفتاة في حالة صحية حرجة؛ غير أن بعض المواطنين الذين عاينوا الواقعة قاموا بتسجيل ترقيم عربته.

وبمجرد تلقيها الخبر، حلّت مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بنقل الطفلة على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي الإسعافات الضرورية.

ولم يتسن للجريدة، التأكد مما إن كانت الطفلة المصابة في هذه الحادثة لا تزال على قيد الحياة، خاصة أن الإصابة كانت خطيرة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، باشرت عملية البحث عن السيارة التي لاذ صاحبها بالفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غشيم الثلاثاء 28 غشت 2018 - 15:19
هذا الذي دهس الطفلة لن يكون إلا واحدا من أولاد الفشوش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Souhail الثلاثاء 28 غشت 2018 - 15:20
ما دمت في المغرب فلا تستغرب عدد كبير مثل هذا الحيوان يقودون السيارة بسرعة و لا يبالون و السلطات تحميهم، فتح تحقيق في دول تحترم مواطنيها أما هنا فيبقى التحقيق مفتوح إلى أجل غير مسمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.