سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار نواحي المحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

تعرّضت طفلة، مساء أمس الاثنين، على مستوى دوار البراهمة 1 بجماعة الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، إلى عملية دهس خطيرة بواسطة سيارة رباعية الدفع.

وأكدت مصادر محلية لهسبريس أن السيارة، التي كانت قادمة بسرعة، لم تنتبه إلى الطفلة، إذ قامت بدهسها أمام مرأى المواطنين.

واضطر صاحب السيارة المذكورة إلى الفرار إلى وجهة غير معلومة، تاركا الفتاة في حالة صحية حرجة؛ غير أن بعض المواطنين الذين عاينوا الواقعة قاموا بتسجيل ترقيم عربته.

وبمجرد تلقيها الخبر، حلّت مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بنقل الطفلة على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي الإسعافات الضرورية.

ولم يتسن للجريدة، التأكد مما إن كانت الطفلة المصابة في هذه الحادثة لا تزال على قيد الحياة، خاصة أن الإصابة كانت خطيرة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، باشرت عملية البحث عن السيارة التي لاذ صاحبها بالفرار.