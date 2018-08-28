سرقة محلات تورّط ثلاثة أشخاص بقلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن شبكة متخصصة في سرقة المحلات التجارية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقهم قبل عرضهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لصك الاتهام.

إيقاف المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، جاء بعد تلقي مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة لمجموعة من الشكايات بخصوص سرقة محلات تجارية بمختلف أحياء المدينة وإحداث الفوضى بالشارع العام، لتجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بإيقاف المتهمين بحي المرس.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمين، الذين جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، يواجهون جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.