رشق بالحجارة يطال سيارات في طريق ببيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تعرضت عدة سيارات للرشق بالحجارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وذلك بالطريق الإقليمية 1009 (طريق المطار)، غير بعيد عن الحي الصناعي بمدينة بيوكرى؛ ما أدى إلى تهشيم واقياتها الزجاجية، فضلا عن أضرار مادية في هياكلها.

وسبق للمحور الطرقي ذاته أن شهد حالات اعتداء مماثلة. كما تعرف مسالك أخرى باشتوكة آيت باها، لاسيما مداخل مدينة بيوكرى، تكرار عمليات رشق العربات بالحجارة في فترات الليل، والتي قدّم بشأنها المتضررون شكايات إلى مصالح الأمن.

وعبر متضررون من العملية، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، عن استنكارهم استمرار حالات الاعتداءات بالرشق بالحجارة، ما يُعرض مستعملي الطريق ومرافقيهم للخطر، مطالبين السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق جدّي في تلك الوقائع من أجل توقيف المتورطين.