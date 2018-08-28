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كُتّاب وآراء
رشق بالحجارة يطال سيارات في طريق ببيوكرى
تعرضت عدة سيارات للرشق بالحجارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وذلك بالطريق الإقليمية 1009 (طريق المطار)، غير بعيد عن الحي الصناعي بمدينة بيوكرى؛ ما أدى إلى تهشيم واقياتها الزجاجية، فضلا عن أضرار مادية في هياكلها.
وسبق للمحور الطرقي ذاته أن شهد حالات اعتداء مماثلة. كما تعرف مسالك أخرى باشتوكة آيت باها، لاسيما مداخل مدينة بيوكرى، تكرار عمليات رشق العربات بالحجارة في فترات الليل، والتي قدّم بشأنها المتضررون شكايات إلى مصالح الأمن.
وعبر متضررون من العملية، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، عن استنكارهم استمرار حالات الاعتداءات بالرشق بالحجارة، ما يُعرض مستعملي الطريق ومرافقيهم للخطر، مطالبين السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق جدّي في تلك الوقائع من أجل توقيف المتورطين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اما الشرطة فلا أضن أنهم اجتمعوا يوما لتدارس خطة في هذا الشأن لانه ليس من البديهي ايجاد مجرمين مجهولين في اماكن مجهولة في اوقات مجهولة ولكن دعني أوجه لهم سؤالا، لو أن فعلا ارهابيا قام به مجهولون في منطقة معينة لاجرو تحقيقا وتفتيشا عاما وحراسة مستديمة على الساكنة حتى يضهر الفاعل ولو على صعيد مدينة باكملها وفي هذه الحالة يكون لدينا مساحة لا تتعدا الدوارين الموجودين على ضفتي القنطرة ولا يقومون بأي بحث وان سألو أول مراهق بقليل من العنف فانه سيقر على الفاعلين دون تردد.