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الرئيسية | حوادث | رشق بالحجارة يطال سيارات في طريق ببيوكرى

رشق بالحجارة يطال سيارات في طريق ببيوكرى

رشق بالحجارة يطال سيارات في طريق ببيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:55

تعرضت عدة سيارات للرشق بالحجارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وذلك بالطريق الإقليمية 1009 (طريق المطار)، غير بعيد عن الحي الصناعي بمدينة بيوكرى؛ ما أدى إلى تهشيم واقياتها الزجاجية، فضلا عن أضرار مادية في هياكلها.

وسبق للمحور الطرقي ذاته أن شهد حالات اعتداء مماثلة. كما تعرف مسالك أخرى باشتوكة آيت باها، لاسيما مداخل مدينة بيوكرى، تكرار عمليات رشق العربات بالحجارة في فترات الليل، والتي قدّم بشأنها المتضررون شكايات إلى مصالح الأمن.

وعبر متضررون من العملية، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، عن استنكارهم استمرار حالات الاعتداءات بالرشق بالحجارة، ما يُعرض مستعملي الطريق ومرافقيهم للخطر، مطالبين السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق جدّي في تلك الوقائع من أجل توقيف المتورطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Dragonaut الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:24
و يسألون لماذا نفقد الثقة في المؤسسات و المؤسسات استقالت من مسؤولياتها دون إعلان مسبق.
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15
2 - rachid agadir الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:25
في الحقيقة القانون المغربي يجب أن تضاف إليه غرامة جبر الضرر .أي الجاني ( المتهم) يقوم بتعويض المشتكي أو الضحية على الضرر في ممتلكاته ادا تعرضت للتخريب أو مصروفات العلاج في حالة الضرب أو الجرح
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32
3 - المختار الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:46
الطرق المؤدية إلى بيوكرى و بيوكرى بنفسها ليست آمنة. نصيحة للمصالح الأمنية من مواطن جيولوجي يسافر في كل أرجاء المملكة و يعرف عن كثب المناطق الأمنية السوداء....
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1
4 - مستمعة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:53
وهل ان قبض على الجاني ستوجه له تهمة القتل من الاصرار والترصد. لان النتيجة معروف انها تؤدي الى الموت اذ لا يعقل ان يتخيل الجاني انه يمزح مع السائقين. ثم بالفعل هناك ترصد واصرار لانه يبقى وقتا طويلا ينتظر ان تاتي ضحيته في النيشان وربما تضيع منه ضربات ويعاود الكرة مرات حتى تنجح. المشكل الوحيد هو أنه لا يدري من سيقتل.
اما الشرطة فلا أضن أنهم اجتمعوا يوما لتدارس خطة في هذا الشأن لانه ليس من البديهي ايجاد مجرمين مجهولين في اماكن مجهولة في اوقات مجهولة ولكن دعني أوجه لهم سؤالا، لو أن فعلا ارهابيا قام به مجهولون في منطقة معينة لاجرو تحقيقا وتفتيشا عاما وحراسة مستديمة على الساكنة حتى يضهر الفاعل ولو على صعيد مدينة باكملها وفي هذه الحالة يكون لدينا مساحة لا تتعدا الدوارين الموجودين على ضفتي القنطرة ولا يقومون بأي بحث وان سألو أول مراهق بقليل من العنف فانه سيقر على الفاعلين دون تردد.
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