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الرئيسية | حوادث | تسمّم غذائي يصيب 15 شخصا في زفاف باشتوكة

تسمّم غذائي يصيب 15 شخصا في زفاف باشتوكة

تسمّم غذائي يصيب 15 شخصا في زفاف باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 29 غشت 2018 - 10:45

نُقل 15 شخصا من المدعوّين إلى حفل زفاف في دوار "أوكار" بالجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى؛ وذلك بعد إصابتهم بأعراض تسمّم غذائي.

ووفق شهود عيان فقد شهد الحفل الزفاف بالدوار سالف الذكر حالة استنفار قصوى مباشرة بعد تناول المدعوين وجبة العشاء، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، إذ حلّت بالمكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في أسباب إصابة المدعوين إلى حفل الزفاف بالتسمم، وذلك في انتظار كشف نتائج التحاليل المخبرية لعينات من وجبة العشاء، والمواد الغذائية المشكوك في كونها وراء الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ahmed الأربعاء 29 غشت 2018 - 10:57
التسمم والكوليرا وبائين لهما نفس الاعراض .
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2 - wood الأربعاء 29 غشت 2018 - 11:51
التسمم في الاعراس يكون في الغالب بسبب الاواني النحاسية التي يتم طبخ الطعام فيها عندما تكون قديمة و زالت طبقة القصدير التي تغطي النحاس !!
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