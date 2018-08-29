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كُتّاب وآراء
تسمّم غذائي يصيب 15 شخصا في زفاف باشتوكة
نُقل 15 شخصا من المدعوّين إلى حفل زفاف في دوار "أوكار" بالجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى؛ وذلك بعد إصابتهم بأعراض تسمّم غذائي.
ووفق شهود عيان فقد شهد الحفل الزفاف بالدوار سالف الذكر حالة استنفار قصوى مباشرة بعد تناول المدعوين وجبة العشاء، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، إذ حلّت بالمكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في أسباب إصابة المدعوين إلى حفل الزفاف بالتسمم، وذلك في انتظار كشف نتائج التحاليل المخبرية لعينات من وجبة العشاء، والمواد الغذائية المشكوك في كونها وراء الحادث.