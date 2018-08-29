إسبانيا تعتقل 10 مهاجرين اقتحموا سياج سبتة

هسبريس من الرباط

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت، الثلاثاء، عشرة مهاجرين كانوا من بين أكثر من 600 مهاجر دخلوا عنوة إلى مدينة سبتة الشهر الماضي بعد اقتحامهم السياج الحدودي الفاصل بين الثغر المحتل والمغرب.

واعتقل العشرة، وهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مركز لاحتجاز المهاجرين في سبتة، ووجهت إليهم تهم مهاجمة ضابط شرطة والتسبب في أضرار، حسب ما قالته الشرطة الإسبانية في بيان.

وأضاف البيان أن من بين المعتقلين شخص يشتبه في أنه قائد المجموعة التي نفذت الهجوم المنسق على الحدود في 26 يوليوز، والذي أصيب فيه 22 رجل شرطة.

وأضاف البيان أن الرجل، وهو من توغو، "أبدى مقاومة قوية خلال احتجازه، ما تسبب بجروح طفيفة لرجل شرطة".

وكان 602 مهاجر وصلوا الشهر الماضي إلى سبتة بعد اقتحامهم السياج الحدودي ومهاجمة الشرطة بمادة حارقة وفضلات وحجارة وعصي، كما أشعلوا النار في عبوات دهان وألقوها على الشرطة، واستخدموا المناشير والمقصات لقطع السياج.