الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد

هسبريس - متابعة

ذكر مصدر قضائي فرنسي، قبل قليل، أنه تم توجيه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد، وأنه تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطي.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة التي تقدمت بالشكوى الجديدة ضد لمجرد هي فتاة فرنسية تبلغ 29 عاماً، حيث تقدمت ببلاغ أوردت فيه أن "لمعلم" قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب؛ وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بسرعة اعتقاله، ووضعه تحت الحراسة النظرية.