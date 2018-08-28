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كُتّاب وآراء
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الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 18:02
ذكر مصدر قضائي فرنسي، قبل قليل، أنه تم توجيه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد، وأنه تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطي.
وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفتاة التي تقدمت بالشكوى الجديدة ضد لمجرد هي فتاة فرنسية تبلغ 29 عاماً، حيث تقدمت ببلاغ أوردت فيه أن "لمعلم" قام بتصرفات ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب؛ وهو ما جعل النيابة العامة تأمر بسرعة اعتقاله، ووضعه تحت الحراسة النظرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - khaald الثلاثاء 28 غشت 2018 - 18:10
يعني رسميا 10 سنوات وراء القضبان. اللهم لا شماتة فيه
2 - متابع الثلاثاء 28 غشت 2018 - 18:11
اللهم لا شماتة .... لكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبة .
غادي ينوض أصحاب نظرية المؤامرة و سعد رآه مستهدف بحال هو كيل يونغ اون ..... انسان أخطأ و أعاد الخطأ خاصو يمشي يتربى.
غادي ينوض أصحاب نظرية المؤامرة و سعد رآه مستهدف بحال هو كيل يونغ اون ..... انسان أخطأ و أعاد الخطأ خاصو يمشي يتربى.
تعليق غير لائق
121
4 - SsiLmounadi Younadi الثلاثاء 28 غشت 2018 - 18:11
انت معلم والشعب كلو منك يتعلم
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