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كُتّاب وآراء
البحث عن مختطف قاصر يقود الأمن إلى مزور بطائق رسمية إسبانية
تمكنت عناصر أمنية بمفوضية الشرطة بمدينة بني نصار الحدودية مع مليلية، الاثنين، من توقيف شخص كان موضوع بحث في قضية اختطاف قاصر على متن سيارة بعد شكاية تقدم بها والد الضحية.
وأفادت معطيات حصلت عليها هسبريس بأن البحث الذي جرى بخصوص الأمر أدى إلى العثور على هاتفين بحوزة المشتبه فيه، يتضمنان مجموعة من صور بطائق التعريف وبطائق إقامة ورخص سياقة إسبانية و"فيديو" يوضح طريقة تزويرها.
وقادت تحريات الأمن، بعد إبلاغ النيابة العامة لدى استنئنافية الناظور، إلى تفتيش دقيق لمنزل المعني بالأمر، والعثور على عشرات الوثائق الإسبانية المزورة، تحمل أسماء يعتقد أنها موجهة للبيع.
ويتعلق الأمر، حسب معطيات توصلت بها هسبريس، بمجموعة من بطائق التعريف الوطنية الإسبانية، تحمل أسماء مغربية وإسبانية، إضافة إلى أكثر من عشرة بطائق إقامة إسبانية تحمل أسماء مغربية فقط.
كما أسفر التفتيش الدقيق لمنزل المعني بالأمر، القاطن بأحد أحياء بني نصار، عن العثور على عدد من بطائق التعريف الجماعية الإسبانية، وكلها تحمل أسماء مغربية، إضافة إلى رخص سياقة إسبانية تحمل أسماء مغربية وأخرى أجنبية، بالإضافة إلى بطائق باسم الرابطة القادرية العلوية الصوفية بالناظور.
وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 24 عاماً، يعتمد على آليات عدة لتزوير هذه الوثائق الرسمية، من بينها بطائق فارغة وشريط بلاستيكي خاص بالنسخ، وآلة ناسخة، إضافة إلى حاسوبين وأقراص للتخزين.