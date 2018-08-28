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كُتّاب وآراء
القضاء الفرنسي يخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية
أخلى القضاء الفرنسي، قبل قليل، سبيل المغني المغربي سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، والاقتراب من الضحية المفترضة، فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة ودفع ضمانة مالية لم يعلن عن قيمتها بعد.
وفي وقت سابق وجّه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب إلى لمجرد، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضده شابة تقول انه اعتدى عليها ليل السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، وفق ما أفاد به مصدر في النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق).
وأوضح المصدر أن النجم البالغ من العمر 33 عاماً والموقوف على ذمة التحقيق منذ الأحد بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، مثل مساء اليوم أمام قاضي الحريات والاحتجاز والذي قرر إخلاء سبيله، ووضعه تحت المراقبة القضائية، في وقت طالبت النيابة العامة بإيداعه الحبس الاحتياطي بالنظر إلى سوابقه في قضايا أخرى متعلقة بالاغتصاب.
من جهته أعلن المطرب البشير عبده، والد المغني المحتجز بتهمة الاغتصاب، أن هذا الأخير قد صار خارج الحبس مساء اليوم الثلاثاء، إذ كتب على صفحته في فيسبوك "سعد ابني طليق والحمد لله".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
**الفتيات الرخيصات اصبحن اخطر من المسدسات**
ربما مرة أخرى تدخل الملك ؟؟؟
القضاء الفرنسي مستقل وقراراته لا يتدخل فيها رئيس الدولة ..
المجرد يبقى ضحية لعدم نضجه
هنا مادام طلقوه رآه ماداير والو سينو الحبس. سان طروبي زوينا حتى هيا،احسن من باريس وا الناظم هو اللي ايفوج شويا....
سعد المجرد يتابع في حالة سراح للمرة الثانية في تهمة الاغتصاب و طارق رمضان الذي يتابع في قضية مماثلة يتابع في حالة اعتقال.
وتصورت لو ان الامر تعلق بفنان فرنسي مشهور وقع له نفس السيناريو في المغرب...اي ان يتهم بنفس الشيء ويتم اطلاق سراحه بل ويتم السماح له بالسفر الى فرنسا...
السؤال الانكاري هو كيف سيكون رد بعض الناس...
فعنذما يقوم قضاء دولة اجنبية بشيء يسمى عندنا قضاء عادل وحقوق انسان..
وعنذما يقوم قضاؤنا بنفس الفعل يسمى عندنا فساد القضاء و غير عادل و يخضع للاشباح...
هناك العديد من المعلقين الذين سيتفقون معي انه لا مجال للمقارنة...ولكن حقيقة نحن شعب ينقصنا الوعي وتجرنا المشاعر و ننساق وراء موجات مشبوهة دون تفكير و نعاني من السكيزوفرينيا....او بمعنى عقائدي نحن منافقون.
بالنسبة لسعد هذا..انصح بادخاله مصح نفسي لانه مريض جنسي..وذلك بعد 10 سنوات في السجن على مايدير عقلو و يموتلو لحوت.