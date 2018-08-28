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الرئيسية | حوادث | القضاء الفرنسي يخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية

القضاء الفرنسي يخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية

القضاء الفرنسي يخلي سبيل لمجرد ويضعه تحت المراقبة القضائية
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:20

أخلى القضاء الفرنسي، قبل قليل، سبيل المغني المغربي سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، والاقتراب من الضحية المفترضة، فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة ودفع ضمانة مالية لم يعلن عن قيمتها بعد.

وفي وقت سابق وجّه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب إلى لمجرد، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضده شابة تقول انه اعتدى عليها ليل السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، وفق ما أفاد به مصدر في النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق).

وأوضح المصدر أن النجم البالغ من العمر 33 عاماً والموقوف على ذمة التحقيق منذ الأحد بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، مثل مساء اليوم أمام قاضي الحريات والاحتجاز والذي قرر إخلاء سبيله، ووضعه تحت المراقبة القضائية، في وقت طالبت النيابة العامة بإيداعه الحبس الاحتياطي بالنظر إلى سوابقه في قضايا أخرى متعلقة بالاغتصاب.

من جهته أعلن المطرب البشير عبده، والد المغني المحتجز بتهمة الاغتصاب، أن هذا الأخير قد صار خارج الحبس مساء اليوم الثلاثاء، إذ كتب على صفحته في فيسبوك "سعد ابني طليق والحمد لله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبدو من الرباط الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:28
القضاء الفرنسي عكس القضاء المغربي باك صاحبي وإبن من أنت .اللي حصل يودي وخا تكون ولد رئيس للبلاد
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38
2 - تيزنيتي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:28
عفا الله عما سلف هههههههههههه
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-36
3 - دكتور سعد الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:28
لقد ضهر الحق وزهق الباطل، الحمد الله
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-57
4 - Saïd الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:28
واش ما بقا حتى مشكل في هاذ البلاد غير هاد المجرد!!!!
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80
5 - ح.م الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:29
ظهر الحق و زهق الباطل مع احتراماتي للحق
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-53
6 - صوفيا الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:30
الحمد لله كنت عارفا سعدنا المجرد مايديرهاش
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-88
7 - abdou rabat الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:30
الصراحة مابقينا فاهمين والو فهادشي واش فقاعات من أجل إلهاء الشعب أم صفقة ابتزاز أولا دارت هواتف مابين الكبار من أجل إغلاق الملف؟؟
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45
8 - Saad الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:30
تهمة الاغتصاب اصبحت اسهل تهمة تلفق للرجل في الدول الغربية خاصة ان كنت اجنبي، تصبح لقمة سهلة في المحاكم ... الاغبياء هم من يؤمنون بان هناك عدالة نزيهة في الدول الغربية ... اتمنى ان المغني المغربي سعد المجرد يخرج من التهمة سالما رغم ان الامل اقرب الى المستحيل هذه المرة .
**الفتيات الرخيصات اصبحن اخطر من المسدسات**
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-16
9 - moha zayan الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:30
لعل الله أراد به خيرا . يبتليه ليثوب و يترك ماهو فيه .
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29
10 - تامل الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:31
الحمد لله و ما النصر الا من عند الله
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-15
11 - المهاجر الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:32
مهما يكن فهدا خبر ليس مفرح فسعد المجرد بفعله هدا يتبين انه جد متهور وصبياني وليس مسؤول. ...خصوصا أن ضرب عرض الحائط برضا والديه المحترمين وجمهوره الفني ..اللدي كان يعشقة ويقف بجانبه في محنته الأولى
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38
12 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:33
فكرتوني فديك القضيى ديال لمراكشين هاهو با يشعل هاهو با يطفا ههههه....زعما سعد لمجرد عالم ف الفيزياء النووية مجرد مغني لا غير يستهوي ضعفاء النفس و يسيء إلى شباب هذا الوطن
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47
13 - أبو رقراق الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:34
فماذا أنتم قائلون ؟؟؟
ربما مرة أخرى تدخل الملك ؟؟؟
القضاء الفرنسي مستقل وقراراته لا يتدخل فيها رئيس الدولة ..
المجرد يبقى ضحية لعدم نضجه
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7
14 - mmmmmmmm الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:36
ظالم أو مظلوم عدل الله سيتحقق في أرضه على عباده
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0
15 - Isamine الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:37
Pourquoi donner de l'importance à cet individu. À t'il aidé les pauvres, a t'il aidé les jeunes en créant des emplois ? Non Donc pourquoi s'inquiéter pour lui ?x
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0
16 - المحتار الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:38
إذا كان هذا صحيح فمن المنطقي أن يعطى السراح المؤقت لسعد و تمتيعه بالعودة إلى وطنه في انتظار ما يقره القضاء في المشكل الأول. و ذلك لأن وجود المجرد في فرنسا سيجعله يتعرض لتحرشات قضائية من قبل المنتهزين. كفا، قضاء فرنسا، أصدروا حكمكم لأن طول المدة معانات للمتهم و عذاب لوالديه. هذا عقاب للوالدين عنذ تمديد أمد المحاكمة و الشروط في حقه. كفا، العدالة يجب أن تهتم بمعاناة المتهم و آبائه و أصدقائه و محبيه. لماذا تعذبون كل الناس؟ هذا ليس عدل...
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17 - الوطنية الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:38
هون على الشباب المغربي والعربي الذي يتعلق بك ويشجعك ولا تلطخ سمعته مرة أخرى . لقد صفق لالبومك الجديد ولكن سئم خرجاتك الفاسدة
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18 - sami الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:39
ومن يكون هاد المجرد ومن دار الدنب يتساهل العقوبة نحن كمغاربة لآ يشرفنا كل هده الخرافات بل يوجد أهم من موضوع المجرد يجب التطرق لدالك
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19 - هشام العود الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:39
السلام عليكم
هنا مادام طلقوه رآه ماداير والو سينو الحبس. سان طروبي زوينا حتى هيا،احسن من باريس وا الناظم هو اللي ايفوج شويا....
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20 - naoufel الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:39
تناقضات القضاء الفرنسي!
سعد المجرد يتابع في حالة سراح للمرة الثانية في تهمة الاغتصاب و طارق رمضان الذي يتابع في قضية مماثلة يتابع في حالة اعتقال.
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21 - aziz maroc الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:40
الحمد لله إن الباطل كان زهوقا البرائة إن شاء الله وليعد لنا سعدنا بطلا نفتخر به في المحافل العالمية الفنية
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22 - ali الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:41
سؤال بريئ علاش اغلبية ديال دراري محملينش هاد سيد عكس البنات ؟ هادشي قبل من قضايا اغتصابات
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23 - wood الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:41
هذه الأمور تكشف أن القضاء و الاجهزة الامنية في فرنسا تشتغل بدورها بالهواتف شأنها شأن المغرب ، و أن لمجرد مجرد ضحية بين صراع جهات أكبر منه جعلت منه كرة و ساحة معركة بين هذه الجهات . و أن المراة بصفة عامة اصبحت سلاح إغواء و أداة تصفية الحسابات !!!
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24 - ريم الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:41
يله هضرو دابا لي كيتشفاو فالسيد و مسبقين العيب، شفتو الظلم شحال خيب، رغم انني لست من متباعيه، لكنني اكره الاحكام المسبقة، و الحقد و الغل، كأننا ملاءكة او انبياء نسير بالوحي، اولا ملي كطيح البقرة كيكترو الجناوة.
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25 - med f الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:44
ما أصاب من حسن فمن الله ومى اصابك من سيات فمن نفسك
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26 - Mosi الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:46
منذ فترة و انا افكر في الطريقة التي يتعامل بها القضاء الفرنسي مع المجرد...
وتصورت لو ان الامر تعلق بفنان فرنسي مشهور وقع له نفس السيناريو في المغرب...اي ان يتهم بنفس الشيء ويتم اطلاق سراحه بل ويتم السماح له بالسفر الى فرنسا...
السؤال الانكاري هو كيف سيكون رد بعض الناس...
فعنذما يقوم قضاء دولة اجنبية بشيء يسمى عندنا قضاء عادل وحقوق انسان..
وعنذما يقوم قضاؤنا بنفس الفعل يسمى عندنا فساد القضاء و غير عادل و يخضع للاشباح...
هناك العديد من المعلقين الذين سيتفقون معي انه لا مجال للمقارنة...ولكن حقيقة نحن شعب ينقصنا الوعي وتجرنا المشاعر و ننساق وراء موجات مشبوهة دون تفكير و نعاني من السكيزوفرينيا....او بمعنى عقائدي نحن منافقون.
بالنسبة لسعد هذا..انصح بادخاله مصح نفسي لانه مريض جنسي..وذلك بعد 10 سنوات في السجن على مايدير عقلو و يموتلو لحوت.
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