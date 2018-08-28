وفاة شاب أضرم النار في جسده بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ الشاب الذي أضرم النار في جسده، صباح اليوم الثلاثاء، أمام منزل فتاة أغرم بها بحي بريما بمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، أنفاسه الأخيرة.

وأوضح مصدر طبي لهسبريس أن الفريق الطبي، الذي أشرف على علاج الشاب لم يتمكن من إنقاذ حياته، لأن حروقه كانت فوق الدرجة الثالثة، مضيفا "في هذه الحالة فإن المكروبات تتمكن من الجسم ولا تترك فرصة لعلاجه".

وكان سكان حي بريما قد فوجئوا، في اللحظات الأولى من صباح اليوم، بشاب يحمل قنينة بنزين ويهدد بسكبها على جسده أمام عشرات المواطنين، الذين هرعوا إلى إنقاذه بعد أن أضرم النار في جسده، والاتصال بالسلطة المحلية وعناصر الأمن، التي فتحت تحقيقا أوليا في هذه الحادثة، واستدعت سيارة الإسعاف لنقل الضحية، الذي كان في حالة حرجة، إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.