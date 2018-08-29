شبهة الابتزاز تلاحق دركيا في سرية كيسر بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تباشر عناصر من الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات الاستماع إلى دركي يشتغل بالمركز الترابي لكيسر، بناء على تعليمات النيابة العامة باستئنافية سطات، للاشتباه في ابتزازه أحد المواطنين بمنطقة كيسر ناحية سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن أحد المواطنين وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة المختصة، يكشف فيها أن دركيا طلب منه رشوة في ملف يخص الخيانة الزوجية. وقدّر المشتكي مبلغ الرشوة التي طلبها منه الدركي بـ500 درهم. وقد أعطى الوكيل العام للملك بسطات تعليماته لعناصر من الفصيلة القضائية بالانتقال إلى منطقة كيسر واقتياد الدركي إلى سرية سطات من أجل الاستماع إليه بخصوص مضمون الشكاية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية البحث التمهيدي لا تزال جارية إلى حدود الآن مع الدركي، في انتظار ما سيقرره الوكيل العام للملك بسطات، بخصوص وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية أو تقديمه في حالة سراح، ومواجهته بالمشتكي أمام النيابة العامّة لاتخاذ القرار المناسب.