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الرئيسية | حوادث | إيقاف سارق صيدلية بالسلاح الأبيض في آزرو

إيقاف سارق صيدلية بالسلاح الأبيض في آزرو

إيقاف سارق صيدلية بالسلاح الأبيض في آزرو
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:10

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآزرو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل صيدلية بنفس المدينة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه، بتعريض مالكة صيدلية لسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ مالي فضلا عن كمية من الأقراص الطبية المخدرة، قبل أن تقود التحريات والأبحاث المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه في نفس اليوم.

عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز الملابس التي كان يرتديها ساعة الاعتداء، بالإضافة إلى حجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله، كما مكنت من استعادة جزء من المبلغ المالي المسروق.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، وذلك لتحديد صلة المشتبه فيه بمحاولة سرقة من داخل صيدلية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يو إس إس جورج بوش الأربعاء 29 غشت 2018 - 12:50
يا ريت يأتي يوما ما تنتهي فيه قضايا السرقة و الاغتصاب والقتل ليكون المجتمع المغربي المسلم في حاله جيدا تحياتي لكل رجال الأمن القومي المغربي الدرك الملكي الشرطة القوات المساعدة
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2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:03
يجب وضع كاميرات المراقبة في كل مكان خدمة العموم . من أجل العثور بسهولة على المهاجمين واللصوص ، إن وضع الكاميرات مهم للغاية جدا ، حيث إن أي صيدلية في الدول المتقدمة لديهم كاميرات المراقبة خلال افتتاحها وكذلك يتم تضمين أجهزة الإنذار خلال وقت الإغلاق
Les caméras de surveillance doivent être placées partout dans le service public. Afin de trouver facilement les attaquants et les voleurs, les caméras sont très importantes: toutes les pharmacies des pays développés disposent de caméras de surveillance lors de leur ouverture et les alarmes sont incluses lors de la fermeture
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