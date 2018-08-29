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الرئيسية | حوادث | محامي لمجرد: "جنس رضائي" جمع "لمْعلم" و"الضحية المفترضة‬"

محامي لمجرد: "جنس رضائي" جمع "لمْعلم" و"الضحية المفترضة‬"

محامي لمجرد: "جنس رضائي" جمع "لمْعلم" و"الضحية المفترضة‬"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:00

في خرجة إعلامية هي الأولى من نوعها لوسائل الإعلام الفرنسية، كشف جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، المتورط في قضية اغتصاب جديدة، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضده، أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن "لمعلم تعرَّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم به".

وفي سرده لتفاصيل الواقعة التي جرت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، أورد محامي المطرب المغربي أن الأمر يتعلق بـ"علاقة جنسية رضائية"، حيث دعا لمجرد الضحية المفترضة إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل مادي على استعماله للعنف معها"، يضيف المحامي خلال حلوله ضيفا على أثير إذاعة "راديو فرانس".

ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إليه من طرف العاملة الموسمية ذات 28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية، في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".

وتابع المحامي "ليس هنالك أي اغتصاب"، مؤكدا أن سعد لمجرد "نفى نفيا باثا أن يكون قد عنف الفتاة أو أقام علاقة جنسية معها غصبا عنها".

يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أخلى، أمس، سبيل المغني المغربي سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي والاقتراب من الضحية المفترضة، فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، ودفع ضمانة مالية لم يعلن عن قيمتها بعد.

وكان القضاء الفرنسي وجه إلى المغني المغربي سعد لمجرد تهمة الاغتصاب، وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته، بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها، ليلة السبت، بمدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت النيابة العامة.

وقال بيار أربايا، المدعي العام بالوكالة بمدينة دراغينيان (جنوب شرق)، لوكالة "فرانس برس"، إن النجم البالغ من العمر 33 عاماً، والموقوف منذ الأحد على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب"، إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وُجّهت إليه تهمة "الاغتصاب" الثلاثاء.

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بحبس المتهم احتياطياً في انتظار محاكمته، لا سيّما أنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب؛ لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه، مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - سعيد الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:07
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عذر أكبر من ذلة
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19
2 - انا الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:08
اصبحت المجاهرة و الاعتراف بجرم الزنى من اسهل مايكون . لاحول ولاقوة الا بالله
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19
3 - zegy الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:09
سعد لمجرد مجرد من أخلاق المغاربة وأساء لصمعة المغرب
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15
4 - imad الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:09
اللهم استر علينا و لاتفضحنا يوم العرض.. اللهم لا شماتة
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16
5 - علي امرابط الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:09
المسلم لا يلذغ من الجحر مرتين
هذ السيد لا يسيطر على نزواته ، ولا يتعلم من اخطائه
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13
6 - اسماء الأسامي الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:11
جنس رضائي يدكرني بمصطلحات كالفوضى البناءة والفساد المقنن والمعارضة المسلحة والضجيج المنتظم.. وهي كلها تركيبات متناقضة شادة ونشاز تستعمل لنشر الفوضي في عقلية القطيع. مصطلحات هجينة من انتاج مختبرات الغرب الاستعماري الذي يضحك علي الجهلة والاميين والمغفلين.... ويبقي الفساد فسادا مهما تعددت الاسماء والمسميات.
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22
7 - karim الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:12
خيط رفيع يفصل العلاقة الرضائية بالإغتصاب ، فعليه إثبات برائته أمام البشر .ولكن هناك عقاب غليظ عند رب العالمين للزاني وعليه أن يثبت توبته أمام القاهر فوق عباده قبل أن يباغثه عزرائيل.
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13
8 - زعيترا الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:12
الله يرضي عليك اولدي
كبرتي بنا زاد الله فالاسلام
شوف مرة جايا شوف شي واحد
فشي علبة ليلية او عنفو متخافش مغديش يشكي بيك
الله ينعل لما يحشم
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9 - مدوخ الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:13
الما والشطابة تا لقاع البحر. انشري هسبرس
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3
10 - الوجدي الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:14
ههههه على النجومية التي توصل صاحبها الى السجن و البهدلة !
التربية بانت ، السيد مريض جنسيا مع احترامي الى والده القدير و أمه كذلك !

التربية و التربية الحسنة هي من تصنع الانسان و ليس المال .

و هذا ما لم يفهمه أغلبية المغاربة مع الأسف !
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1
11 - مواطن الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:14
الضحية تعرف ان المجرد له سوابق في الاغتصاب ،لهذا فهي اما ارادة ابتزاوه مقابل تعويض مالي مهم وهذا وارد في هذه الحالة لان القضاء لم يواصل اعتقاله بعد مرور مدة التحقيق .
و العلم لله
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12 - مسلم الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
كل هادا حرام الزنى ولو كان بالرضى واش المعلم معارف والوا وخا راك معلم مكاينش لحلال شوفلك شي وحدة تجمعك اونت داير شوها لهاد الوطن.
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13 - abdoh الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
وا خالتي نزهة زوجي الدري خلاص باراكا من الفضايح و انت اسي سعد جمع راسك شوية و احترم واليديك و بلادك وجمهورك...
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14 - مواطنة مغربية الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
يا إبني تزوج و حصن نفسك. الله يهديك.
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15 - mosi. الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
لا حول و لا قوة الا بالله....
شاب منحرف بكل معاني الكلمة...
مع احترامنا لوالديه لكنه مامربيش...لم يتعلم من محنته الاولى ومازال تابع المومسات..
واتزوج ا صاحبي..تزوج الله يعفو عليك.
احسست بالغثيان و انا اقراء المقال...
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16 - خالد الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . علاقة جنسية رضائية . تشجعون الشباب على الزنا . هدا هو مثل الشباب و الحاصل على الوسام الملكي . نطالب بسحب الوسام منه و معاقبته . لان مثل هده التصرفات تشوه بلدنا الاسلامي.
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1
17 - Abdelhak الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
لماذا كل هذه الضجة هل نحن أمام قضية وطنية تستحق كل هذا التطبيل؟ من هو هذا هل عالم في الفضاء أو أو أو...... احترموا أنفسكم قليلا.
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18 - fox الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:15
هذاك محامي من المفروض ادافع على الموكل بأية طريقة هذاك كلامو ايقول اللي ابغا.. ننتظر كلمة الفصل للقضاء فقط . في تصريحات سابقة نفى إقامة أين علاقة مع اية فتاة والان الحاج يعترف الله يهدي ما خلق ان لم تستحيي افعل ما شئت
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19 - عمر كندا الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:16
اظن هداةالشخص عنده سلوكاا غريبة في معاملة البنات...او تخت تاثير المشروبات.. فلا يعقل ان تتهمه فتاة في امربما و بعدها فتاة باريس و الان هده الفتاة هكدا ....الحل هو ان يتزوح و يتهنى من هاد المشاكل لي غاديا متابعاه طول الحياة....الله يكون فعون والديه لي طول مشوارهم الفني ام نيمع عنهم الا كل الخير و الاحترام
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20 - Baki الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:16
سواء كانت علاقة جنسية رضائية ام اغتصاب و عنف،المهم هو انه في مستنقع الفساد،اوهو ليكفتش على المصايب،ربي يعفو علينا او على وليداتنا
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21 - abdou rabat الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:16
اودي على الفنان المبدع والمثالي حاضي غير السهير ولالة ومالي والنزوات والمحامي كيحامي هههههه
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22 - hammoud الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:17
علاقة رضائية ......اذا لم تستح فاصنع ماشئت!!!!السيد كيعترف بممارسة الفاحشة على عينك يا تاجر...والناس كيدافعو عليه ...،بانه ضحية الحساد.....وانه نجم ضحية مؤامرة !!!
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23 - الحلال الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:17
سعد لمجرد مكبوث تابع هواه سير تزوج و خطيك من المراهقة ملينا من أخبارك
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24 - امريكي الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:18
مادام مازال يمارس مثل هاته التصرفات المشينة فيستحق كل ما جرى له .
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25 - عوتاني دارها الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:18
بدون تعليق الله يحسن عوان نزهة الركراكي و البشير هاذ المجرد فعلا اسم على مسما مجرد من الاحساس والمسؤولية
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26 - عبد السلام الأوداية مراكش الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:18
ما حدها تقاقي وهي تزيد ف لبيض
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27 - مواطن في بلاد العجائب الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:18
لاحول ولا قوة الا بالله. ما هذه المصطلحات التي يغلقون بها الفاحشة. ماهذا القضاء الذي يتشدد في الاغتصاب لكن العلاقات الرضائية لا شيء فيها. من يوقف هذا المستهتر عند حده. فقد أساء إلى المغاربة بما فيه الكفاية.
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28 - Lamborghini الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:19
اذا كان رضائي فليس من حقها رفع شكوى ضده لكن يبقى الزنا حرام ومن كبائر الذنوب.
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29 - rachid agadir الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:19
أولا مادا قدم هدا الشخص للوطن ؟لا شيء! !! لا نفع ولا ضرر يذكر ومع دلك تجد بعض الأشخاص يدافعون عنه والبعض يريد له الإعدام وكان القضاء يحكم فقط بما يريد .لا حول ولا قوة إلا بالله
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30 - عدنان الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:21
صراحة اقولها في وجه كل المغاربة , عطيتو للسيد قيمة لي مايسحقهاش , و باخلاقه لا يمثل المغاربة . و شكرا
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31 - NOUMRI الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:21
الله إعفو اعليك سير اتزوج بالحلال ؤ عيش حياتك كأيها الناس أعطاك ربي المال و الصحة أش باغي مازال ؤلا عاجبك راسك بالسوار ألتروني كان عندك واحد ؤ زدتي التاني راه عيب ؤ عار اعليك أحتارم والديك ؤ وقرهم ؤ أنت كاتشوه بيهم إتقي الله في نفسك لكن مادا عسانا ان نقول سوى انها العقلية العربية المكبوتة يا سادة المال و الجنس و الكوكايين
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32 - Moroccan and proud الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:21
I guess if I were Saad and famous the way he is.I would not do anything without proof..
He needed to have her sign a consent before doing anything ....
Anyone can allege something..but the truth only God knows....
SAAD is 33 years old and he needs to grow up
He is screwing up his singing Carrier if he still lives the night life and pick up random chicks that he barely knows....
Ya ..it feels intriguing....but how stupid can you be????
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33 - yasmine الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:22
je ne crois pas apres ce qu'il avait eu comme scandale et une chute de sa popularité qu'il penserai a refaire la meme gaffe a moins qu'il soit fou et je ne pense pas que c'est le cas et la version de son avoat est plausible et un viol comporte des preuves aussi minime soit elle
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34 - اجديك الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:22
على أية حال تهمة الزنا تابتة؛ وهي محرمة شرعا قبل أن تجرمها القوانين الفرنسية الإنسانية؛ وقال ليك "اللي هرب للزواج هرب للطاعة"؛ صراحة تعاطفنا معه في الاول؛ لكن يبدو أن......
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35 - المتتبع الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:22
اذا كان ما يدعيه محامي لمجرد صحيح فلماذا اداء كفالة مالية قدرها 150.000 اورو وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه
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36 - حسنو الأربعاء 29 غشت 2018 - 13:23
و اغلب المغاربة يفسدون و يتحرشون و يملؤون النوادي الليلية بكل رتبها و اصنافها من الكباري الشعبي الى نوادي الحفلات الخاصة .سعد غبي جدا و اصبح متل البقرة التي تسقط ارضا و تكتر السكاكين .من المفروض ان يعلم انه في حالة هشة جدا .لا ادافع عنه و لا اشجع علاقاته الرضائية لانها حراااااام و لكن هل هناك اغتصاب في غرفة الفندق بعد ليلة ماجنة و التسجيل لدى الاستقبال بالفندق ..لا اعتقد ذلك اظن انه بريء من الاغتصاب و مدنب في اشياء اخرى.هدا تحليل منطقي دون عاطفة .هاتو لا اعجاباتكم ..انا اعبر عن رايي و لا اتصفح تعليقي لارى كم من قارىء اعجبت لاسقط بعد دلك في التعليق بما يرضي القراء .انتهى
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