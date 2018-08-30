رفض السراح لوسيط عقاري تورّط في تزوير محرر

هسبريس من مراكش

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المدعو "ح - خ" الملقب بولد الحوات، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، ليتقرر إرجاعه إلى سجن لوداية والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان دفاع المتهم، الذي يشغل وسيطا عقاريا، استأنف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بعد الاستماع إليه إيداعه المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق جراء تورطه في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله.

إيقاف الوسيط العقاري سالف الذكر، وهو من ذوي السوابق القضائية من أجل السكر والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، جاء بعد تلقي المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2"، لتجري المصالح ذاتها التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بإيقافه على مستوى حي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.