رشوة تقود الدرك إلى إيقاف موظف ومستشار بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء أسقطت صباح اليوم الأربعاء موظفا تقنيا وعضوا بجماعة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر متلبسين بتلقي رشوة.

وكشفت مصادر جماعية لجريدة هسبريس أن الموظف التقني اعتقل رفقة مستشار جماعي بتهمة تلقي رشوة تصل قيمتها حوالي 4000 درهم.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن اعتقال الموظف رفقة المستشار الجماعي جاء بناء على نصب كمين محكم، بعد تلقي الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة مكالمة من طرف مواطنة تفيد بمطالبتها من طرف الموقوفين بالمبلغ المذكور.

وفي تفاصيل الواقعة، تؤكد مصادر الجريدة أن المواطنة كانت ترغب في الحصول على رخصة تجارية بحي الرحمة، فطُلب منها تقديم مبلغ يناهز عشرة آلاف درهم، وقامت في البداية بتسليم مبلغ قدره ستة آلاف درهم، قبل أن تعود اليوم بسيارتها لتمنح الموظف والمستشار مبلغ 4 آلاف درهم داخلها.

وأشارت مصادرنا إلى أن عناصر الدرك الملكي ضبطت المتهمين وبحوزتهما المبلغ المذكور داخل مقر الجماعة، مباشرة بعد نزولهما من السيارة وولوجهما المقر، ما خلق ضجة واسعة في المنطقة.

وتسارع شخصيات بارزة بدار بوعزة، حسب مصادر الجريدة، إلى محاولة طي الملف، إذ تدخلت من أجل الإفراج عن الموقوفين، إلا أن الملف صار بيد النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الموضوع.

وتأتي هذه الواقعة مباشرة بعد إسقاط الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء، دركيا برتبة مساعد، يشتغل بسرية "الكيسر" بإقليم سطات، متلبسا برشوة قدرها 500 درهم من طرف أحد المواطنين.

كما أطاح الخط بموظفة جماعية بمقاطعة بمراكش متلبسة بتلقي مبلغ قدره 200 درهم من أجل إنجاز عقود ازدياد بمصلحة الحالة المدنية.