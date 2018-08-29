مصرع شاب عشريني غرقا داخل مسبح بتيسة

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، غرقا بالمسبح البلدي لمدينة تيسة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات.

وتم انتشال جثة الهالك، الذي كان يتابع، قيد حياته، دراسته الجامعية بمدينة فاس، من قعر المسبح المذكور بتدخل من طرف عناصر الوقاية المدنية، قبل نقلها، على متن سيارة لنقل الأموات، صوب مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة.

وخلف هذا الحادث، حسب ما أورده شهود عيان لهسبريس، حالة من الذعر في صفوف رواد المسبح المذكور، وصدمة كبيرة لدى أفراد عائلة الهالك التي تقيم بمدينة تيسة.

هذا وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي لتيسة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.