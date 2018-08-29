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مصرع شاب عشريني غرقا داخل مسبح بتيسة
الأربعاء 29 غشت 2018 - 21:10
لقي شاب يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، غرقا بالمسبح البلدي لمدينة تيسة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات.
وتم انتشال جثة الهالك، الذي كان يتابع، قيد حياته، دراسته الجامعية بمدينة فاس، من قعر المسبح المذكور بتدخل من طرف عناصر الوقاية المدنية، قبل نقلها، على متن سيارة لنقل الأموات، صوب مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة.
وخلف هذا الحادث، حسب ما أورده شهود عيان لهسبريس، حالة من الذعر في صفوف رواد المسبح المذكور، وصدمة كبيرة لدى أفراد عائلة الهالك التي تقيم بمدينة تيسة.
هذا وفتحت مصالح مركز الدرك الملكي لتيسة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 21:25
و السؤال المطروح هو: اين هم les maîtres nageurs؟
2 - مصيرنا الأربعاء 29 غشت 2018 - 21:31
تعددت الأسباب والموت واحد قال سبحانه في سورة آل عمران :(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145).
فلنتب إلى الله قبل فواة الأوان ونندم حيث لا ينفع الندم.
اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له وتجاوز عنه برحمتك وجودك وفضلك آمبن
فلنتب إلى الله قبل فواة الأوان ونندم حيث لا ينفع الندم.
اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له وتجاوز عنه برحمتك وجودك وفضلك آمبن
3 - خريبكي الأربعاء 29 غشت 2018 - 21:39
هذه سنتين كنت دهبت إلى المسبح مع أصدقاء لي و أنا لا أعلم السباحة ففجأة و أنا واقف دفعني أحد الشبان المارين من هناك فهلعت و كنت فأغرق لولا وجود أحد القضبان قريبا مني ....... لم يكن هناك منقد و لا حتى أصدقائي ساعدوني .... على المغاربة تعليم أبناءهم السباحة لأنه في حالة الغرق ليس هناك من سيساعدهم من هذا الشعب ذات الغالبية المنافقة و الجبانة .....
و يبقى الغريق شهيدا الله يرحمو
و يبقى الغريق شهيدا الله يرحمو
4 - مغترب الأربعاء 29 غشت 2018 - 22:19
انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله الشاب الفقيد وتغمده بواسع رحمته
تعددت الاسباب والموت واحد
ما لايعلمه بعض المعلقين انه هناك حالات مرضية تسبب ازمات مفاجئة سواء كنت بداخل حوض سباحه او بلبحر او حتى بالشارع
فالمريض بمرض الصرع مثلا اذا ما اصابته حالة الصرع فجئة تحت فلا منقذ وولا مغيث له حينها الا الله او اذا وجد احد بجانبه وولا دخل للموضوع بمعرفة السباحه واتقانها وكم من ضحية للصرع عرف نفس المصير تحت الماء وباحواض عاديه ومع اتقانهم للسباحه
انا لله وانا اليه راجعون
تعددت الاسباب والموت واحد
ما لايعلمه بعض المعلقين انه هناك حالات مرضية تسبب ازمات مفاجئة سواء كنت بداخل حوض سباحه او بلبحر او حتى بالشارع
فالمريض بمرض الصرع مثلا اذا ما اصابته حالة الصرع فجئة تحت فلا منقذ وولا مغيث له حينها الا الله او اذا وجد احد بجانبه وولا دخل للموضوع بمعرفة السباحه واتقانها وكم من ضحية للصرع عرف نفس المصير تحت الماء وباحواض عاديه ومع اتقانهم للسباحه
انا لله وانا اليه راجعون
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