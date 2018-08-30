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كُتّاب وآراء
قاضي التحقيق يخلي سبيل "دركيّ كيسر" بسطات
قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل دركيّ ومتابعته في حالة سراح بشبهة الابتزاز والارتشاء، لانعدام حالة التلبّس، بعد عرضه على الوكيل العام من قبل عناصر الفصيلة القضائية بجهوية سطات، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات أعطت تعليماتها لعناصر من الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات للاستماع إلى دركي يشتغل بالمركز الترابي لكيسر، للاشتباه في ابتزازه أحد المواطنين بمنطقة كيسر ناحية سطات. لكن الدركيّ المشار إليه في شكاية أحد المواطنين تشبث بالإنكار مع غياب التلبّس وعدم العثور على المبلغ المالي بحوزته.
واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن أحد المواطنين وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة المختصة، يكشف فيها تعرّضه لطلب رشوة من قبل الدّركيّ قدّرها بـ500 درهم، إلا أن اقتناع قاضي التحقيق بانعدام التلبّس جعله يخلي سبيل الدركيّ ويقرّر متابعته في حالة سراح.