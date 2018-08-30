شبهة الانتحار تلفّ وفاة شابّ بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم شاب في عقده الثاني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على الارتماء من الطابق الثالث لمنزل أسرته بحي "بورحال" بمدينة برشيد، في ظروف غامضة لازالت موضوع أبحاث تجريها الضابطة القضائية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الشاب أصيب بجروح وكسور خطيرة نتيجة قوة الاصطدام بالأرض، أمام صدمة العائلة، خاصّة أن الهالك كان يعيش حياة عادية، على حد وصفها.

وأمرت النيابة العامة المختصةّ بابتدائية برشيد بنقل جثة الهالك إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء قصد التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل أمن برشيد لكشف أسباب وملابسات انتحار الشابّ.