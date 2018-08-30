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الرئيسية | حوادث | البحث عن زوج طعن زوجته وربيبه في اشتوكة

البحث عن زوج طعن زوجته وربيبه في اشتوكة

البحث عن زوج طعن زوجته وربيبه في اشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 30 غشت 2018 - 04:21

أصدرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، مذكرة بحث وطنية في حق شخص أقدم على طعن زوجته وربيبه في أنحاء مختلفة من جسديهما.

ووفق ما كشف عنه جيران الأسرة، فقد نشب خلاف بين الزوجين، نهاية الأسبوع الماضي، بدوار غزالة بجماعة آيت اعميرة، فحاول الزوج بعد ذلك وضع حدّ لحياة زوجته وربيبه، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيث استفاق الجيران على دوي صرخات استغاثة، فعملوا على إخطار المصالح الأمنية.

وغادرت الزوجة وابنها، أمس الأربعاء، قسم العناية المركزة، بعد إخضاعهما للعلاجات الضرورية، حيث يُنتظر أن تستمع إليهما الضابطة القضائية لدرك آيت اعميرة، فيما لا يزال البحث جاريا من أجل توقيف الزوج، الذي فرّ إلى وجهة غير معلومة، مباشرة بعد تنفيذه تلك العملية.

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