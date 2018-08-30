بحث قضائي في استعمال شرطي لمسدسه الوظيفي

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية، التي استخدم فيها مقدم شرطة، يعمل بالفرقة الجهوية للتدخلات، سلاحه الوظيفي، مما تسبب في إصابة شخص في أطرافه السفلى.

وكان الشرطي قد أشعر قاعة المواصلات الولائية بتعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الأشخاص بمحيط مسكن عائلته عندما كان خارج ساعات العمل العادية، بسبب الضوضاء التي صرح بأنهم أحدثوها بمحيط المسكن، وهو ما دفعه إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتفادي الاعتداء عليه، مطلقا رصاصة واحدة أصابت فخذ أحد المتشاجرين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم إيداع الشرطي وثلاثة أشخاص آخرين، يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.