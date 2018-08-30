عشرينية تنتحر بالارتماء من علو شاهق بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت شابة، في العشرينات من عمرها، مصرعها، مساء الأربعاء، بعد أن ألقت بنفسها، في ظروف غامضة، من الطابق الرابع لعمارة سكنية بالحي الشعبي سهب الورد بفاس.

وقد تم نقل جثة الشابة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات الحادث.