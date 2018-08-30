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الرئيسية | حوادث | عشرينية تنتحر بالارتماء من علو شاهق بفاس

عشرينية تنتحر بالارتماء من علو شاهق بفاس

عشرينية تنتحر بالارتماء من علو شاهق بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 30 غشت 2018 - 00:11

لقيت شابة، في العشرينات من عمرها، مصرعها، مساء الأربعاء، بعد أن ألقت بنفسها، في ظروف غامضة، من الطابق الرابع لعمارة سكنية بالحي الشعبي سهب الورد بفاس.

وقد تم نقل جثة الشابة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريم الخميس 30 غشت 2018 - 00:35
قال تعالى.لاتقتلو أنفسكم ان الله كان بكم رحيما. الإنسان اللدي يقدم عل الانتحار لا يكون لديه ايمان قوي بالله ولايؤمن بالقضاء والقدر.
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2 - Senator Ahmed الخميس 30 غشت 2018 - 01:06
Rest in peace my sister.

Allah mercy you. we don't have any idea about causes of suicide, but am surprised because we listen a regrettable news like that every day.

Moroccan government is not in this world. no one is interest by this silent killer who target Moroccan people alevery time
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3 - مسكين الخميس 30 غشت 2018 - 01:29
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك حسن الخاتمة
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