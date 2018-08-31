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كُتّاب وآراء
القصة الكاملة لوفاة عاملَي بناء .. أرملتان مكلومَتَان وصدمة الجيران
توفي عاملا بناء بمدينة القنيطرة، بعد سقوطهما من الطابق الثالث وهما بصدد تبليط منزل بحي الساكنية على خشبة خانَها عُقافها.
العُقاف، الذي لم تتم صيانته، ليسَ السبب الوحيد في وفاة عاملَي البناء؛ فإضافة إلى مشكل عدم التحقق من سلامة أدوات البناء، هناك عدم قانونية عمل الضحيتين اللذين لا يربطهما أي عقد عمل بصاحب البيت، وعدم تحمل المسؤولين المباشرين عن الحادث مسؤولياتهم المادية والمعنوية، والإهمال المهني المتمثل في تأخر سيارة الإسعاف لمدة تناهز ساعة من الزمن، وانعدام الضمير المهني المتجسد في ترك أحد الضحيتين يحتضر بالمستشفى 45 دقيقة مع المطالبة بـ"الدفع" أولا قبل إجراء الفحوصات.
أرملتان مكلومَتَان
"هوما لي ضِيْعُوهُومْ لو جاء الإسعاف عندهم عندما سقطا وأنقَذَهما لكان زوجي وصديقه باقيَيْن"، بهذه الكلمات عبرت زوجة أحد الضحيتين عن لوعة فقدانها رفيقَ عمرها، بالرغم من أن إنقاذه كان ممكنا.
مأساة الأرملة لم تقف عند سماع خبر سقوط زوجها من عَلٍ، بل استمرت بعد زيارتها مستشفى مدينة القنيطرة، تقول المتحدثة: "لم يتركوني أدخل حتى من الباب الخارجي، وكانوا يهددون بإحضار الشرطة، ولم أدخل من الباب حتى بدأت في الصراخ "أريد أن أرى زوجي". وبعد الدخول إلى المستشفى لم يسمحوا لي برؤيته"، ثم تضيف: "كنت أقول لهم أريد رؤية زوجي، سواء كان حيا أم ميتا؛ فيدْفَعون الباب، ويُغلقونه، فاتصلت بأمّي التي جاءت ودخلت ورأته، وعندما كانوا بصدد إخراج جثته من المستشفى رأيته صدفة".
وتستنكر أرملة الراحل عدم تواصل صاحب المنزل معها، متسائلة في الآن نفسه عن سبب ذهابه إلى "المخزن"، وسبب إرساله المقدم؛ "هل سأطلب منه شيئا؟"، وتجمل جوابها في كلمتين تختصر بهما ما تحس به: "زوجي ذَهَبْ".
أرملة الضحية الأخرى أمُّ طِفلَتَين إحداهما رضيعة لم تتعلم المشي بَعْدُ، والأخرى طفلة لم تبلغ بعد ربيعها السابع. هذه الزوجة رُمّلت في بداية شبابها، ولا يُرى على مُحيَّاها إلا صُفرة الصدمة، وعينان تجهشان بالبكاء كلما استقرتا على وجه مألوف، وشفتان لا تكادان تنبسان بكلمات مفهومة تارة، وتنطلق منهما أمواج الصراخ والعويل تارة أخرى.
صدمة الجيران
فتيحة، التي تقطن بالمنزل المقابل لمكان الحادث، تسترجع الحادث قائلة: "ما وقع هو أنني بمجرد رجوعي إلى المنزل سمعت صوت شيء ما ارتطم بالأرض، وبمجرد ما فتحت الباب رأيت خشب بناء سقط من فوق (الطابق العلوي)، ورأيت البناءَيْن اللَّذَين كانا يبلطان الحائط". وتزيد مشيرة بسبابتها: "اصطدم الأول بالأرض هنا، ثم تبعه الآخر في الوقت نفسه".
وتشدد فتيحة على أن سيارة الإسعاف لم تلب اتصالات الناس "إلا بعد أكثر من نصف ساعة أو 45 دقيقة"؛ وهو ما يؤكده هشام، شاهد عيان آخر، يذكر بدوره أن سيارة الإسعاف لم تحضر إلا بعد اقتحام الساكنة الطريق، وإيقافها سير السيارات، ما أدى إلى تدخل "المخزن" ورجال الأمن، وإحضار سيارة الإسعاف "التي حملتهما".
هشام، الذي رأى الحادث رأْيَ عين، يحكي أنه لمح عند عودته من المتجر أن "الحديدة" التي في جانب خشبة البناء قد انكسرت، فهَوَى العاملان، ثم يسترسل قائلا: "لم يجد المسكينان ما يفعلان فسقطا على حين غرة، وكانا نازلين "من السماء" وهم "يتركلان"، ثم سقطا على الأرض، وعندما رأيتُ الدم بدأت أصرخ، وخرجت امرأة، وبدأ يجتمع الناس".
غياب القانون
تساءل محمد، ابن عم أحد الضحيتين، مستنكرا عن ما يمكن للعائلة فعله؛ فـ"البنَّاؤون ليس عندهم قانون، ولا يوجد فيهم أحد يشتغل بعقد عمل، ولا توجد مراقبة، وأي شخص كان يعمل وسقط يضيع. هذه ليست أول حالة؛ فهناك عشر حالات في هذا الدوار".
بدوره، عبَّر منصور، صديق أحد الضحيتين وقريبُه، عن رضاه بقدر الله، ثم استدرك مستفهما: "لكن، لماذا أنت في بلادك وتنتظر أن تُغلِق الشارع حتى تأتي سيارة الإسعاف؟ ولماذا أنت في بلادك والضحية في حالة بين الحياة والموت وتطلب من مسؤولي المستشفى أن ينقذوا السيد، وهم يقولون لك ادفع ثمن "الراديو" بـ50 ألف ريال؟".
ويضيف الشاب العشريني أن ما يريده هو أن "لا يتكرر مثل هذا التصرف الذي آلمه كثيرا"؛ فـ"الشاب قاوم ساعة، وبعدما جاء الإسعاف قاوم 45 دقيقة أمامي داخل المستشفى، وهم "كيطلعو ويهبطو فيه" إلى أن توفي"، ثم ذَكَّر بحسرة أن الحادثَ ليس فريدا: "وإذا ذهبنا إلى المستشفى سنجد القصة نفسها تتكرر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
لا خودة لا لوازم و ادوات البناء في الاماكن العلية .
لا يمكن ان نحمل المسؤولية لصاحب المنزل
اللهم ارحمهما وارزق اهلهما الصبر.
الفقراء حثالى المجتمع و يجب ان نتلذذ في تعديبهم وايلامهم.....
رحمهم الله انهم بين يدي الرحمان و اطلب لهم الرحمة و المغفرة لهم و لكل فقير مسلم
عمال البناء في المغرب ليس لهم قوانين تحميهم ولا تغطية صحية والدولة تعلم هذا وتصرف النظر عنهم لتتركهم و ذويهم للمجهول
يصرفون الملايير على مهراجانات الذل و العار وعلى تعويضات فاحشة لوزراء فاشلين على حساب الشعب و من أمواله
كثر الظلم في البلاد لأن المسؤولين لايخافون الله , همهم الوحيد هو الحفاظ على امتيازاتهم مما خلق فوضى وضحايا في المجتمع المغربي تنذر بقيام الكارثة إذا مااستمر الوضع في هذا المنحى
وقعت حالة في شركة التي أشتغل فيها وبالليل عامل إيطالي مسته حديدة ألومنيوم فوق أنفه فخرج قليل من الدم وسقط العامل على الأرض وكل هذا تمثيل يريد بذالك أخذ أسبوعين راحة ويجلس في البيت ، الشاهد في الحادثة هو حضور سيارتين إسعاف وسيارة شرطة في أقل من عشر دقائق ، فقال لي إفريقي وهو يضحك عندنا في إفريقيا الناس تموت تحتضر ولا تأتي سيارات الإسعاف إلى بعد مرور ساعات وعند وفاة المصابين فقلت له نفس الشيء عندنا في المغرب ... مثل هذه الحوادث لا يستطيع مسؤولي الدولة جعل العكر فوق الخنونة لأننا نشاهدها بأم أعيننا ...
ذات يوم ضرب او صدم صاحب دراجة نارية مواطن راجل فمات او تعرض لعجز. وبما ان صاحب الدراجة لا يتوفر على تأمين لاصورانص. فهل ستضيع الضحية.
ما ذنب الضحية بعد توفر صاحب الدراجة على لاصورانس.
في بلاد الكفار يقومون بالعلاج والاسعاف وبعذ ذلك يطلبون ثمن العلاج هذا يجب ان يكون عند البلدان المسلمة كالمغرب . يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم...) وعندنا يهان بنو آدم ولا حول ولا قوة إلى بالله.
وقفت على حالات بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة: كارثة بكل القايس لا ممرضين ولا أطباء فقط متطوعو الهلال الأحمر الذي لا يعرفون شيئا عن الاسعاف الاستعجالي. كيف يعقل طبيب واحد وممرض واحد بالمستعجلات طيلة فترة الدوام؟ ماذا يمكنهما أن يفعلا هاذين الإثنين؟ ولكم أن تتخيلوا المأساة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
ان لله وإنا إليه راجعون الله particulier, quel dégoût et
لمذا و كيف يتم افلات المسؤولين عن أرواح الضحايا من العقاب و التعويض ?
هي أسئلة يطرحها ويتم اجترارها منذ عقود من طرف المواطن و ستستمر في الطرح لعقود أخرى لا قدر الله دون أن يوضع حل قاطع لحماية أرواح المواطنين البسطاء من جشع المقاولين سواء بأوراش البناء أو المصانع .
لو وقع مثل هذا الحادث ببلد ما خاصة باوربا لأقيمت الدنيا و لسمعت الصيحات هنا و هناك و الجمعيات و المنظمات المحلية و الدولية تندد و تطالب بأقصى العقوبات على كل من كان وراء تسبب ازهاق الروح و لم يحترم شروط السلامة باوراش العمل و لتم استنطاق وزير الصحة و الوقاية المدنية و و و..
لا يسعني الا أن أترحم على روحيهما و أدعو لعائلته بالصبر على البلاء و ان لله و انا اليه راجعون.
كاين راديو ديال العظم مايفوتش 6000 ريال و سمانير 14 الف ريال
يصول ويجول لا احد سيوقفه ما دام انه دركي لماذا التامين اذن !!!!!
il faut obligatoire demande au propriétaire une assurance pour avoir le permis de construction
l État. Je n ai jamais connu dans aucun gouvernement précédent une telle deterioration abyssale .
Et toucher en 4 jours le salaire que prennent d autres en 1 mois.
Flousss lbricole zwyna walakiine machakilha khayba.
Et c c est là qu ils parlent d hopitaux et assurances.......
Flouss
وأن أصُونَ حياة الإنسان في كافّةِ أدوَارهَا. في كل الظروف والأحَوال بَاذِلاً وسْعِي في استنقاذها مِن الهَلاكِ والمرَضِ والألَم والقَلق.
وأن أَحفَظ لِلنّاسِ كَرَامَتهُم ، وأسْتر عَوْرَتهُم ، وأكتمَ سِرَّهُمْ.
وأن أكونَ عَلى الدوَام من وسائِل رحمة الله ، باذلا رِعَايَتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ، والصديق والعدو.
وأن أثابر على طلب العلم ، أُسَخِره لنفعِ الإنسَان ... لا لأذَاه.
وأن أُوَقّرَ مَن عَلَّمَني ، وأُعَلّمَ مَن يَصْغرَني ، وأكون أخاً لِكُلِّ زَميلٍ في المِهنَةِ الطُبّيّة مُتعَاونِينَ عَلى البرِّ والتقوى.
وأن تكون حياتي مِصْدَاق إيمَاني في سِرّي وَعَلانيَتي ، نَقيّةً مِمّا يُشينهَا تجَاهَ الله وَرَسُولِهِ وَالمؤمِنين.هذا هو قسم الأطباء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟