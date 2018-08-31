24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- هجرة الكفاءات الوطنية
- لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال
- سؤال القيم في خطاب حركة قادمون وقادرون "مغرب المستقبل"
- الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (204)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (125)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (96)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (83)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا
"غير بعيدٍ، كان يتسكَّعُ حُراً طليقاً بدون قيود ولا مراقبة.. نعم، لقد كان مُغتصبي في المنطقة التي أُزروها كل صيفٍ للعمل في أحد المطاعم السياحية"، بهذه العبارات كانت تتحدث لورا بريول، البالغة من العمر 20 سنة والضحية المفترضة السابقة للفنان المغربي سعد لمجرد، الذي غادرَ الحبس بعدما أدى مبلغ 150 ألف أورو ككفالة مقابل الإفراج عنه.
الشابة الفرنسية خصّصت حيزاً كبيراً، خلال حُلولها ضيفة على أثير الإذاعة الفرنسية RTL، للحديثِ عن التّهمة الجديدة التي تُلاحق الفنان المغربي البالغ من العمر 33 سنة، بعد أن أبدت تضامنها مع الضحية المفترضة الجديدة، وقالت "إنه أمر لا يُصدق، إنه أمر لا يمكنني فهمه، كيف يمكن السماح له بقضاء عطلته وهو محط عدة شكايات واتهامات بالضرب والإيذاء الجنسي".
وأوردت الضحية المفترضة أن "إطلاق سراح لمجرد بتلك الطريقة ومُعاودته للكرة يعني أنها لن تكون المرة الأخيرة له"، مشيرة إلى أنه "من الخطر أن نترك هذا الشخص حراً طليقاً".
لورا بريول، التي توجدُ حالياً بمنطقة سان تروبيه، حيث تشتغل بشكل موسمي بأحد المطاعم، عبّرت لإحدى الجرائد بمدينة نيس بأنها "صدمت من جديد حينما قرأت أن مغتصبها المفترض ألقى عليه القبض من جديد غير بعيد عن مكان وجودها"، مضيفة "كان من الممكن تفادي حالة الاغتصاب الأخيرة، لو لم يتم إطلاق سراح لمجرد بشكل مؤقت".
وأعربت الضحية، التي تريدُ استرداد حقِّها، عن غضبها عندما علمت بوجود لمجرد بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها، وقالت: "أعرف شخصًا أعتقد أنه تعرَّف عليه في سان تروبيه، لكنني استبعدت هذا الأمر لأنه لا يمكنه أن يكون هناك بسبب المسطرة القضائية". وتضيف: "لقد دفع 150 ألف أورو لتفادي الاعتقال" متسائلة "كم سيحتاج الأمر لإخراجه من خلف القضبان".
وكان قد أخلي سبيل المجرد لعدم وجود دليل أو شهود على رواية الفتاة، وذلك بوجود ضمانة مالية، فضلا عن إخضاعه لمراقبة قضائية وسحب جواز سفره وتسليمه إلى السلطات القضائية والامتناع عن مغادرة فرنسا، بالإضافة إلى عدم الاتصال نهائيًّا بالشاكية أو الشهود الذين خضعوا لجلسة التحقيق، أو الذين تقرر استدعاؤهم لسماع أقوالهم اليوم الخميس.
وكانت النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطيا في انتظار محاكمته، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بالاغتصاب؛ لكن قاضي الحريات قرر، بعد الاستماع إلى المتهم مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.
ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إلى لمجرد من لدن العاملة الموسمية ذات الـ28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
بئس التربية والاخلاق يا سعد
هل تواجد لمجرد في نفس مكان عمل لورا مجرد صدفة علما انه ممنوع من الاقتراب منها.
لا يمكن الا تحية هاته الفتاة على رفضها المال.
تحية إجلال واكبار كذلك لعائلة مادام مجيد التي تمسكت بضرورة نيل المتهم للعقاب الذي يستحقه.
هذا رأي الخاص ولا ألزم به احد !
في بعض الناس تعرفهم سنين وياتي شخص ويقول لك ان فلان
كذاب ! فبدل ان تقول له كفى هذا صديقي وأين دليلك !!!
تقول لقد خدعني هذا الكذاب سنين ولَم اشعر بذلك !؟!؟
هذه الفتاة لا نعرفها ولا نعرف من ورائها ولا نعرف القصة الحقيقية
ولَم نسمع رأي هذا المغني ودفاعه ولكن لان فرنسا وهذه الشقراء
اتهموه سنصدقهم ؟
أنا لا يهمني المغني ولا الشقراء ولا فرنسا
الفرنسيون يغتصبون اطفالنا ويهربون من بلادنا ولا يحاسبون
لا هنا ولا في بلاد القانون كما تظنون .
أنا مسلم مغربي وسأدافع عن كل ما هو مسلم ومغربي حتى يتبث العكس تحت القانون المغربي اما فرنسا والغرب فلا أصدقهم ولا أتق فيهم .
هذا رأي ولا ألزم به أحد
سبحان الله
aux USA et deux fois en France ,je pense qu'il n'est
pas Résident à l'etranger pour disposer d'un
compte en
devises
et comment sortir de telles montants du Maroc
à ce stade il peut etre aussi en infraction vis à vis de l'Office des Changes ; qui peut répondre;
يقول المثل الشعبي إسأل المجرب لا تسأل الطببب، الدري ما فهم والو ، في الدول الأربية كلمة إغتصاب تدخل السجن مباشرة دون إرتكاب الفعل، وفي الدول الأوربية المرأة هي المغتصبة ،
ولا كنة رجل وزغبنليك خود المبادرة وفي تلك الحالة تتهم بالاغتصاب مباشرة ، الدَرٍي ما فاهم والو، الرجوع إلى كلمة إغنصاب هل لديكم أرقام كم من الشباب المغاربة إغتصبو في شبابهم من طرف الأوربيات بل أكثر من ذلك تحولوا إلى خردة في الدول الأربية، ومنهم من نجى بشق الأنفس، هذه الفتاة الفرنسية هي وغيرها هى من إغتصبت سعد المجرد في حياته ومستقبله وهي تعرف ذالك جيدا، قال إغتصاب قال
وماذا عن قضية المجرد في الولايات المتحدة حيث قضية الإغتصاب ما زالت غالقة، لقد هرب بعد أن تكلف والديه بدفع كفالة مرتفعة التي أتاحت له الخروج من السجن ويتابع في حالة سراح، إنه روح الجبن والشماتة وقلة التربية. سعد لا يمكنه الرجوع إلى ذلك البلد حيث سيكون مصيره السجن إن وطأت رجليه USA
أظن أن هذه مكيدة للمجرد لعبتها الضحية المفترضة الأولى مع الضحية المفترضة الثانية من أجل الإبتزاز ليس إلا...
إذ كيف يعقل أن تكون الضحية المفترضة الثانية تشتغل موسميا في سان تروبيه مثل الضحية الأولى التي هي كذلك تشتغل موسميا في سان تروبيه في نفس الوقت؟
الضحيتان المفترضتان تعرفان بعضهما أو دبرتا السيناريو الثاني من أجل الإبتزاز والإنتقام...
أقول القضية فيها إن كبيييييرة...
إذن تتبع خطواته و من دون شك لها علاقة مع المشتكية الثانية و القضاء ليس غبيا أن يطلق لو كان خطيرا
d abord il ne faut prendre les propos de la demoiselle sans les valoriser. Saad est un beau type avec de l argent. Chaque fille de la sorte -je veux dire- au service et dans les bars , cafes...sont faciles simple to take home. soyons serieux elles peuvent raconter un tas de choses. Il n est pas le premier et il ne sra pas le dernier. Chaque fille qui travaille dans ce milieu elles n ont que une obsession : Un type avec un compte bancaire et en plus qu il soit famous. Et si TA3Tira de notre mec Saad. Sorry c est la realite.
المشتكية الثانية على علاقة بالأولى اما ان تكونوا فرنسيين أكثر منهم فأنتم من شوهت سمعة البلاد ف90%متحرش و الآن تلعبون الشرف بسبب حقدكم عليه
عنده الملايير و كسبها من الخارج و من حقه أن يصرفها في أي مكان و عنده كدلك الإقامة و الجنسية الفرنسية
تلاح يا المتاسلم و كتيبة بني حساين
إلا أن هذا السيد لا يشرف المغرب ولا المغاربة بسبب تلك الفضائح الأخلاقية التي لا صلة لها بقيم المجتمع.
على اي في نظري هذا السيد لا يستحق الوسام الملكي ويجب سحبه منه حفاظا على دلالته.
- toute fille en boite est une prostituée
- toute danse ou toute sympathie d’une fille est une invitation à autre chose
- toute fille qui accepte de passer la soirée est baisable
- le fait d’être une star l’autorise à instaurer sa loi et ses attitudes perverses
MR DOIT COMPRENDRE QUE :
- la célébrité est très couteuse et respectable
- la Marocanité a besoin de bons modèles
- être terroriste ou violeur tu es fiché et visé surtout quand tu as le teint basané
- avoir une belle voix n’est pas suffisant il faut être bien éduqué et respectueux
- ET EN FIN :
- MR BACHIR et MME REGRAGUI REVISEZ L’EDUCATION DE VOTRE FILS OU DU MOINS ACCOMPAGNEZ LE EN BOITE « IL KAN MABLI »
شوفو هاد الضاسر مخيم في فرنسا وعاطيها ل لا لة أومالي الزنا والفساد والمنكرات والكوكايين والسهرات الماجنة .... وتهريب العملة الصعبة الى فرنسا باش ياخذ السراح المؤقت ب 160 مليون +أتعاب المحامي وسائر واجي ديال البشير ونزهة... شوهتينا وشوهتي راسك.. بناقص من داك الغناء ديالك إذا كان يجيب لينا الذل والعار.... تحية اجلال ل الفنانين الكبار دياولنا اللي حمرو وجه المغرب بالطرب والآداب والأخلاق العالية الرفيعة....
و في الأخير(أي الآخرة) ربما سيأخذون نفس العقاب
ءاما رءايي الشخصي في هذه النازلة ءان التهم مستهدف و شكرا
أليس فيه مواضيع من غير هذا المعتوه الطالح....؟
ما هذا الإنحطاط الذي وصلطونا ليه
صعلوك ذهب مع صعلوكة والشعب كله يتسمم بمرض الصعليط
أو ما هو هدفكم بهذا المجرد من الأخلاق
Je vous dit quoi mes amis ; quand une femme se venge vous n'aurez meme pas le droit de manger les chips
انا فقط اريد ان اعرف
هل لمجرد سبق أن أهان المغاربة لا أظن فبالعكس تضامن في قضية المقاطعة اما مشكلته بفرنسا فهو يعرف و القضاء كدلك يعرف
Et le ténor du barreaux , qui a payer et surtout qu pour se l’offrir’ il faut beaucoup de tune
, en résumer c’est toi qui l’a payer citoyen quand au loi c’est sur lmjarrade du dirham qu’ils sont appliquer ; et encore une chose tu es un sujet et non un citoyen ; j’espère que j’ai rependue
من منا لا يستبعد فرضية أن يكون ضحية فخ نُصب من طرف معارفها بالمنطقة؟؟؟ إن لم يكن فعلا منظما، على الأقل، أو على سبيل التضامن مع الضحية كارلا بريول ضده. مستغلين رغبته وضعفه أمام الإغراء...
وكم هي شاقة مقاومة الإغراء!!!
"Tout ce qui brille n'est pas Or"
Et chez nous, Abderrahmane elmajdoub dit :
"لا يغرك نوار الدفلة في الواد داير الظلايل ** ولا يغرك زين الطفلة حتى تشوف لفعايل"
تفيد اخر الاخبار ان الممثل الشهيرGérard Depardieu ة70 سنة الملقب ب GG ,هو ا يضا متهم بالاغتصاب من طرف ممثلة تبلغ من العمر 22 سنة.
الغريب هو ان المعلقين العنصريين في فرنسا والذين كانوا يكيلون الشتائم لسعد ولكل المغاربة اصبحوا اليوم يلقون باللوم على الفتاة ويتهمونها بانها هي من ذهبت الى غرفته!!! سنرى ماذا سيفعل القضاء الفرنسي مع GG . على الاقل سعد دعندو 33 ماشي بحال GG اللي عندو 70 (يعني كبر من نزهة وعبدو!!)
L'arroseur arrosé
هل الفرنسية تكذب على جيرار و لا تظلم سعد
راك دزتي على وجه جيرار يا سعد و بسببك ستخرج فرنسا قانونا تنبه فيه بأن كل واحدة رافقت شخصا عن طواعية فلا تقبل منها شكاية
فرنسا فيها مجنسين من كل العالم فكيف سنثق في الجميع