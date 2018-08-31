24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال (5.00)

  2. الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)

  3. جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم (5.00)

  4. منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)

  5. ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا

"ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا

"ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا
هسبريس من الرباط
الخميس 30 غشت 2018 - 16:00

"غير بعيدٍ، كان يتسكَّعُ حُراً طليقاً بدون قيود ولا مراقبة.. نعم، لقد كان مُغتصبي في المنطقة التي أُزروها كل صيفٍ للعمل في أحد المطاعم السياحية"، بهذه العبارات كانت تتحدث لورا بريول، البالغة من العمر 20 سنة والضحية المفترضة السابقة للفنان المغربي سعد لمجرد، الذي غادرَ الحبس بعدما أدى مبلغ 150 ألف أورو ككفالة مقابل الإفراج عنه.

الشابة الفرنسية خصّصت حيزاً كبيراً، خلال حُلولها ضيفة على أثير الإذاعة الفرنسية RTL، للحديثِ عن التّهمة الجديدة التي تُلاحق الفنان المغربي البالغ من العمر 33 سنة، بعد أن أبدت تضامنها مع الضحية المفترضة الجديدة، وقالت "إنه أمر لا يُصدق، إنه أمر لا يمكنني فهمه، كيف يمكن السماح له بقضاء عطلته وهو محط عدة شكايات واتهامات بالضرب والإيذاء الجنسي".

وأوردت الضحية المفترضة أن "إطلاق سراح لمجرد بتلك الطريقة ومُعاودته للكرة يعني أنها لن تكون المرة الأخيرة له"، مشيرة إلى أنه "من الخطر أن نترك هذا الشخص حراً طليقاً".

لورا بريول، التي توجدُ حالياً بمنطقة سان تروبيه، حيث تشتغل بشكل موسمي بأحد المطاعم، عبّرت لإحدى الجرائد بمدينة نيس بأنها "صدمت من جديد حينما قرأت أن مغتصبها المفترض ألقى عليه القبض من جديد غير بعيد عن مكان وجودها"، مضيفة "كان من الممكن تفادي حالة الاغتصاب الأخيرة، لو لم يتم إطلاق سراح لمجرد بشكل مؤقت".

وأعربت الضحية، التي تريدُ استرداد حقِّها، عن غضبها عندما علمت بوجود لمجرد بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها، وقالت: "أعرف شخصًا أعتقد أنه تعرَّف عليه في سان تروبيه، لكنني استبعدت هذا الأمر لأنه لا يمكنه أن يكون هناك بسبب المسطرة القضائية". وتضيف: "لقد دفع 150 ألف أورو لتفادي الاعتقال" متسائلة "كم سيحتاج الأمر لإخراجه من خلف القضبان".

وكان قد أخلي سبيل المجرد لعدم وجود دليل أو شهود على رواية الفتاة، وذلك بوجود ضمانة مالية، فضلا عن إخضاعه لمراقبة قضائية وسحب جواز سفره وتسليمه إلى السلطات القضائية والامتناع عن مغادرة فرنسا، بالإضافة إلى عدم الاتصال نهائيًّا بالشاكية أو الشهود الذين خضعوا لجلسة التحقيق، أو الذين تقرر استدعاؤهم لسماع أقوالهم اليوم الخميس.

وكانت النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطيا في انتظار محاكمته، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بالاغتصاب؛ لكن قاضي الحريات قرر، بعد الاستماع إلى المتهم مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.

ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إلى لمجرد من لدن العاملة الموسمية ذات الـ28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - momo الخميس 30 غشت 2018 - 16:06
اودي هادشي كوكان دارو في هده البلاد السعيدة. كوكان زادوه وسام ٢ تاني. راك أسي المجرد في بلاد الديموقراطية ديال بصاح.حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
753
2 - hicham الخميس 30 غشت 2018 - 16:09
مشيتي معاه باش يديرلك الرقية الشرعية زعما!! الذنب ثابت و العقوبة واجبة. لكن لي خافت على راسها نجات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
131
3 - NOUMRI الخميس 30 غشت 2018 - 16:09
ان ا صورة لبعض العقليات العربية الجنس و المال و الكوكايين و أنتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
347
4 - اكس يون الخميس 30 غشت 2018 - 16:18
واش هاد بنادم ماكيحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
260
5 - راس الطارو الخميس 30 غشت 2018 - 16:18
صرف فائض الشدود بالغرامات المالية يكس صورة سوداء علي عدالة الغرب المزعومة التي طالما تبجح بها . تسعير وتبضيع الانتهاكات الجنسية دليل إفلاس في قواميس القانون الفرنسب .... المجرد تجرد من الاخلاق وصار كالثور الهائج يضرب خبط عشواء .. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
133
6 - فرحات الخميس 30 غشت 2018 - 16:19
شخص مريض يجب اخصاءه حتى يشفى من مرضه الخطير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
282
7 - حميد الخميس 30 غشت 2018 - 16:20
خرق القانون جابها فراسو بغتي تبان على المشتكية وتضغط عليها نفسيا معندك ما تصوري شكل لمجرمين لكبار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
8 - قدور الخميس 30 غشت 2018 - 16:21
المشكلة مشكل ثقافة وتقاليد، في اوروبا والغرب بصفة عامة الفتاة قد تذهب معك الى منزلك او الى غرفتك في الفندق وتدردش معك وتشرب معك فنجان قهوة ولكن هذا كله لا يعني انها تريد مضاجعتك وهذا الفرق الكبير وبسبب هذا الاختلاف يسقط العديد من العرب في الفخ ويتهمون بالاغتصاب في الدول الغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
327
9 - عايق بزاف الخميس 30 غشت 2018 - 16:21
اكيد هذا الشخص مدمن على شيء ما يفقده عقله فيقع في المحظور . للاسف انها تبعات الموسيقى الهابطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
166
10 - منصف الخميس 30 غشت 2018 - 16:21
السي هشام: أولا لا وجود في الإسلام لرقية شرعية أو غير شرعية هدوك غير تخاريف .. ثانيا: الغرب عندهم واخا تكون مراتو ماشي من حقو يمارس معاها دون رضاها !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
174
11 - وجهك صحيح الخميس 30 غشت 2018 - 16:22
سيري تحشمي مازال زايدة فيه واش السيد ضربك على يدك وقال لك يالله معايا وملي مشيت معه كنت غاذي تشربي الحريرة واش غير لي تعرفت عليه تبةن لها فيه همزة لاحول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-381
12 - وطني الخميس 30 غشت 2018 - 16:23
بكل صراحة استغرب من بعض المغاربة اللدين يتعاطفون مع مثل هدا الوحش الغير المهدب والدي يطيح بسمعة المغرب و المغاربة في بلاد المهجر إخ إخ لا اخلاق دينية و لا إنسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
302
13 - aadil الخميس 30 غشت 2018 - 16:23
الانسان لا يلدغ من الجحر مرتين
بئس التربية والاخلاق يا سعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
163
14 - Titwani الخميس 30 غشت 2018 - 16:24
الاخ صاحب التعليق 2 نحن نفهم الامور من رؤية ضيقة هل تعلم ان تهمة الاغتصاب في الغرب تطبق حتى على المتزوجين بعض النساء،يغيرن رأيهن ويرفضن اقامة علاقة فما قولك ان كان الطرف الاخر شاذ ويطلب ممارسة امور ترفضها المرأة هل معنى قبولها مرافقته انه بمن فعل مايشاء اجمل شيئ الابتعاد عن الزنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
15 - ملاحظ الخميس 30 غشت 2018 - 16:24
هناك سؤال يطرح نفسه
هل تواجد لمجرد في نفس مكان عمل لورا مجرد صدفة علما انه ممنوع من الاقتراب منها.
لا يمكن الا تحية هاته الفتاة على رفضها المال.
تحية إجلال واكبار كذلك لعائلة مادام مجيد التي تمسكت بضرورة نيل المتهم للعقاب الذي يستحقه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
114
16 - واحد من الناس الخميس 30 غشت 2018 - 16:24
الخطء ليس خطء المجرد بل خطء السلطات الفرنسية التي منحته الصراح الموقت لا كن الان سيرى سعد المجرد الوجه الحقيقي للقضاء الفرنسي لي كامل التقة في القضاء الفرنسي.....حسب المعطيات الزمنية لتاريخه الغير مشرف فالمجرد لن يفلت هاته المرة ولو دهب جميع المغاربة 40 مليون لطلب الاستعطاف.إنتهى الكلام وموعدنا بعد 20 سنة سجن لنرى كيف سيكون ماكان والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
17 - Saad الخميس 30 غشت 2018 - 16:25
صراحة انا كان كيحساب ليا هد سيدة نزلت عليه للباطل وكلشي تضامن معاه ولكن نفس المشكل كيتعاود مع شخص آخر صراحة سيدة معاها حق حيت كون مكنتش ضرات كعما دير هد لحالة وحتى واحد متاق فيها ودبا كلشي باين إذا شنو كتوقعو فرنسا ماشي للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
18 - Mohammed bin abdellah الخميس 30 غشت 2018 - 16:26
وصلت عدوى القضاء المغربي إلى القضاء الفرنسي وبالتالي ردت بضاعتهم إليهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
19 - صالح صالح الخميس 30 غشت 2018 - 16:26
يبكين وهن الظالمات ويتمنعن وهن الراغبات. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة اشتم فيها رائحة المؤامرة للتشويه ليس لشخص المجرد بقدر ما هي لتشويه سمعة المغرب والمغاربة. ويوما ما ستظهر الحقيقة الكاملة. ﻻن حبل الكذب قصير. وحتى وان كانت صادقة فهي ليست قاصرة. ففي القانون الفرنسي سن الرشد اﻻول هو 16 سنة والثاني 18 سنة. يعني أنها تنتقم منه لعدم تلبية رغبة لها فيه. وهو قد وقع في فخها. ﻻن من ورائها بدون شك من يحرضها من أعدائه الشخصيين دون فرضية المؤامرة السياسية. والله اعلم بالحقيقة. ونطلب له النجاة من هذه المصيبة. ونقدر صدمة والديه وندعوا لهم بالصبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-213
20 - دايز الخميس 30 غشت 2018 - 16:27
اليس هو الذي غنى انا ماشي ساهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
21 - morad belmaza الخميس 30 غشت 2018 - 16:34
إوا شفتي آسي المجرتل بشحال تقامت عليك هاد القصارة ...150 مليون مع وحدا شارفا و عاملة متواضعة...كون حصلتي مع شي بنت شي شخصية كون خواو ليك الشكارة ...فرنسا ولات دايراك بحال شي مشروع كتستثمر فيك حيت عرفوك مكبوت جنسيا تأتي على اليابس و الأخضر...هاد الفلوس يكفيك تزوج ب أربعة مغربيات حلالا...و لكن انت زايغ ورجليك خارجين الشواري...ترى من ستكون الضحية القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
22 - توضيح الخميس 30 غشت 2018 - 16:36
كتوضيح فقط راه الاوربيات ماشي هما هادو اللي عندنا هاديك ماشي مونية المومسات الاوربيات راه بوراقيهم الفحص الطبي والترخيص والقانون يعني ماخاصكش تعدل عليهم وفحالة المعادية عليها راه ماشي مومسة السيدة كان كيشرب معاها غبار هي مجرد زبونة المحل مواطنة من بعد ما بلط السيد وسكر مزيان عرض عليها يكملوا الشراب فاوطيل يعني السيدة عند راسها غيشربوا فقط ودوك الناس عندهم نيشان الشراب وبس ولكن العقلية الخامسة ديال الفنان ديالنا ان كل من قبلات دخل الوكيل وتشرب اظن انها باغية تمارس معاه شدها تعدل عليها تحول لوحش كاسر خلف كدمات وجروح فجسمها شدها صحة بدون رضاها وهي مانوياش تمارس معاه اصلا كيسحابوا فواحدة البلاد مجرد تجلس مع وحدة يتشاركوا الشراب ادن معولين يمارسو ويخلصها ومريضنا ماعندوا باس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
23 - Said الخميس 30 غشت 2018 - 16:54
أظن أن سعد مجرد ليس إبن لبشير عبدو ونزهة الركراكي.فقط ربته نزهة. لأن لا يوجد أي تشابه بينهما في الإسم ولا أخلاقيا ولا وجها ولا ثقافيا.فقط أنهم تدرسوا له فن الغناء منذ صغره. وأعتقد أن le couple ليس له أولاد يذكرون،من غير سعد المجرد الذي تبنوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
24 - لعجب الخميس 30 غشت 2018 - 16:57
فرق كبير بين مشاهير دول العالم و مشاهير المغاربة، لم ارى قط واحد منهم تبرع و لو بدورهم في بناء مدرسة أو مستشفى أو قام بأي عمل خيري، شوفو فلوسوا داتهم غير المحاكم.... بحالهم بحال السياسيين مكاين غير راسي راسي....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
25 - saidr الخميس 30 غشت 2018 - 17:15
اغتصبت أم لم تغتصب القفة مقلوبة عليك لأن كل اخطاءك مكررة بسبب هذه الطريق المعوجة التي تسير مدوخا فيها وأنت بطيشك ونيتك وسذاجذتك يلعب عليك الهوى بحالي يلعب نيببلي،أشد الطريق النبوية الصالحة تتهنا وترجع بخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
26 - fati fleur الخميس 30 غشت 2018 - 17:17
هادشي ماشي معقول سعد لمجرد مضلوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-133
27 - Abdellah الخميس 30 غشت 2018 - 17:24
بِسْم الله الرحمن الرحيم
هذا رأي الخاص ولا ألزم به احد !
في بعض الناس تعرفهم سنين وياتي شخص ويقول لك ان فلان
كذاب ! فبدل ان تقول له كفى هذا صديقي وأين دليلك !!!
تقول لقد خدعني هذا الكذاب سنين ولَم اشعر بذلك !؟!؟
هذه الفتاة لا نعرفها ولا نعرف من ورائها ولا نعرف القصة الحقيقية
ولَم نسمع رأي هذا المغني ودفاعه ولكن لان فرنسا وهذه الشقراء
اتهموه سنصدقهم ؟
أنا لا يهمني المغني ولا الشقراء ولا فرنسا
الفرنسيون يغتصبون اطفالنا ويهربون من بلادنا ولا يحاسبون
لا هنا ولا في بلاد القانون كما تظنون .
أنا مسلم مغربي وسأدافع عن كل ما هو مسلم ومغربي حتى يتبث العكس تحت القانون المغربي اما فرنسا والغرب فلا أصدقهم ولا أتق فيهم .
هذا رأي ولا ألزم به أحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
28 - Momo الخميس 30 غشت 2018 - 17:25
Guys, what happened to innocent until proven guilty?
سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
29 - الحسني محمد الخميس 30 غشت 2018 - 17:26
علب ليلية، جنس رضائي أو معنف! المهم تصرف من شخص يُفترضُ أن يكون قُدْوة للشباب. إنه فعلا المجرد! المُجَرَّدُ من الأخلاق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
30 - citoyen الخميس 30 غشت 2018 - 17:26
je ne m'interesse pas à la musique de ce monsieur ni à ses scandales présumés à l’étranger qu'il finance avec des sommes très importantes en devise ;
aux USA et deux fois en France ,je pense qu'il n'est
pas Résident à l'etranger pour disposer d'un
compte en
devises
et comment sortir de telles montants du Maroc
à ce stade il peut etre aussi en infraction vis à vis de l'Office des Changes ; qui peut répondre;
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
31 - الزمر الخميس 30 غشت 2018 - 17:32
السلام ، الله يكون في عون سعد المجرد
يقول المثل الشعبي إسأل المجرب لا تسأل الطببب، الدري ما فهم والو ، في الدول الأربية كلمة إغتصاب تدخل السجن مباشرة دون إرتكاب الفعل، وفي الدول الأوربية المرأة هي المغتصبة ،
ولا كنة رجل وزغبنليك خود المبادرة وفي تلك الحالة تتهم بالاغتصاب مباشرة ، الدَرٍي ما فاهم والو، الرجوع إلى كلمة إغنصاب هل لديكم أرقام كم من الشباب المغاربة إغتصبو في شبابهم من طرف الأوربيات بل أكثر من ذلك تحولوا إلى خردة في الدول الأربية، ومنهم من نجى بشق الأنفس، هذه الفتاة الفرنسية هي وغيرها هى من إغتصبت سعد المجرد في حياته ومستقبله وهي تعرف ذالك جيدا، قال إغتصاب قال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
32 - khalid الخميس 30 غشت 2018 - 18:02
19 - صالح صالح



وماذا عن قضية المجرد في الولايات المتحدة حيث قضية الإغتصاب ما زالت غالقة، لقد هرب بعد أن تكلف والديه بدفع كفالة مرتفعة التي أتاحت له الخروج من السجن ويتابع في حالة سراح، إنه روح الجبن والشماتة وقلة التربية. سعد لا يمكنه الرجوع إلى ذلك البلد حيث سيكون مصيره السجن إن وطأت رجليه USA
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
33 - ملاحظ الخميس 30 غشت 2018 - 18:06
القضية فيها إن....
أظن أن هذه مكيدة للمجرد لعبتها الضحية المفترضة الأولى مع الضحية المفترضة الثانية من أجل الإبتزاز ليس إلا...
إذ كيف يعقل أن تكون الضحية المفترضة الثانية تشتغل موسميا في سان تروبيه مثل الضحية الأولى التي هي كذلك تشتغل موسميا في سان تروبيه في نفس الوقت؟
الضحيتان المفترضتان تعرفان بعضهما أو دبرتا السيناريو الثاني من أجل الإبتزاز والإنتقام...
أقول القضية فيها إن كبيييييرة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
34 - بن يوسف الخميس 30 غشت 2018 - 18:10
والله حقيقة ادا كانت الفتاة التي اغتصبها المجرد تلك التي في الصورة فانا التمس له جميع الاعدار التي توجد على وجه البسيطة كيف تتواجد في غرفة فندق وبين اربع جدران مع حورية من الحوريات العين دون ان تحاول ان تتحرك غرائزك في الاخير سعد المجرد رجل ورجل شرقي والرجال الشرقيون لا يفرطون في كرامتهم بهده السهولة فكيف ينقد ماء وجهه امام العربان ادا عرفوا انه قضى ليلة بطولها مع مثل هاته التحفة د ون ان يلمسها والله حرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-49
35 - عبدالله الخميس 30 غشت 2018 - 18:11
كيف أن بريول اتهمته في باريس و الآن هي في سان تروبيه
إذن تتبع خطواته و من دون شك لها علاقة مع المشتكية الثانية و القضاء ليس غبيا أن يطلق لو كان خطيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
36 - انا والعداب وهواك عايشين.... الخميس 30 غشت 2018 - 18:19
150 الف اورو وعاكعاك اعباد الله 95 في الماءة من الشعب كتشكى من الدخول المدرسي بعد ما اكلات الحولي ماعندهم باش ادوزوا الشهر لاربعين يوما والناس اعطاو 150مليون سنتيم باش يخرج ايدير شوهة اخرى.اشكون تايعطي هاد البلاء من الاموال .لو انه كانت امواله ومتعدب اعليها ولكنها اموال ساءبة ابلا امالي....اللي دار اعليه محامي يقدر يعطي اعليه الكفالة واللي قال اللهم ان هدا منكر يسكن في عكاشة مع الزفزافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
37 - رشيد الخميس 30 غشت 2018 - 18:19
اسمه الاكثر تداولا في بيوتنا نحن المغاربة ، على ماءدة الاكل و فراش النوم و بهو الاستراحة و في قارعة الطريق و طاولة الدرس و مكتب المدير و في الطاكسي و الحافلة ، القطار و على الطاءرة، الباخرة، في مقر العمل و في وساءل الاعلام و في شوارعنا صور عملاقة له، و و و . و الله أتقزز من ذكر اسمه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
38 - amazigh الخميس 30 غشت 2018 - 18:19
Azul,
d abord il ne faut prendre les propos de la demoiselle sans les valoriser. Saad est un beau type avec de l argent. Chaque fille de la sorte -je veux dire- au service et dans les bars , cafes...sont faciles simple to take home. soyons serieux elles peuvent raconter un tas de choses. Il n est pas le premier et il ne sra pas le dernier. Chaque fille qui travaille dans ce milieu elles n ont que une obsession : Un type avec un compte bancaire et en plus qu il soit famous. Et si TA3Tira de notre mec Saad. Sorry c est la realite.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
39 - سعد الجزائري الخميس 30 غشت 2018 - 18:20
والله بصراحة بعد إنتشار خبر هذه الفضايح المتكررة لسعد المتجرد ،أصبحت أستحي من ذكر إسمي أمام العائلة كلها ! ، وتمنيت لو لم أسمى بهذا الإسم الذي جاب لي العار و التبهذيل ! يالطييييف والطف من هاذ القوم تاع الفضايح !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
40 - مهاجر الخميس 30 غشت 2018 - 18:23
لعلمكم ايها المغاربة هنا في أوروبا يمكنك تسديد مدة السجن بالفلوس ولو كانت 20سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
41 - فن زمان الخميس 30 غشت 2018 - 18:23
واحد الوقت كان الفن فن اما الآن اصبح الفن عفن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
42 - momo الخميس 30 غشت 2018 - 18:27
الفن ٱصبح مطية لكل من هب ودب٠مهنة من لا مهنة له٠لكن الذنب ليس ذنبه بل في جمهوره العريض الذي ساعده في نفخ ٱرصدته البنكية ونشر الرداءة والميوعة في جميع الٱوطان العربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
43 - لقمان الخميس 30 غشت 2018 - 18:29
حسب الرواية التي تدعي فيها لورا بريول انها عنفت وضربت و أغتصبت . وتفنيد المجرد ما تدعيه الضحية. ليس لنا إلا أن نقول إن البقر تشابه علينا . الضحية ذهبت برضاها مع المجرد من الأخلاق الى الفندق لدراسة مقدمة ابن خلدون وروايات المعري و ديوان ابو نواس .أكيد لم تذهب في صحبته لمناقشة القضية الفلسطينية ومسلسل السلم بالشرق الاوسط. و من الصعب على القضاء الفرنسي ان يفهم في الادبيات العربية .مثلا تجرد من ملابسه الداخلية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
44 - يتمنعن وهن راغبات الخميس 30 غشت 2018 - 18:30
اللي قلبات على شي مصيبة لقاتها واللي بغات الشهرة تحقق لها دالك انا مكندافعش على سعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
45 - عبدالله الخميس 30 غشت 2018 - 18:32
كانت تظن بأنها ستأخذ تعويضا و لكن لمجرد أذكى منها لأنه لو قبل سيثبت التهمة عليه و أمضى ستة أشهر و عندما تبين للقضاء بأنها قضية ابتزاز تم إطلاق سراحه فالقضية فيها دعارة لا غير و اخدت المقابل فحتى الفندق يدلي بشهادته و هل سيعنفها بدون أن يسمع الخدام و الزبناء الصراخ
المشتكية الثانية على علاقة بالأولى اما ان تكونوا فرنسيين أكثر منهم فأنتم من شوهت سمعة البلاد ف90%متحرش و الآن تلعبون الشرف بسبب حقدكم عليه
عنده الملايير و كسبها من الخارج و من حقه أن يصرفها في أي مكان و عنده كدلك الإقامة و الجنسية الفرنسية
تلاح يا المتاسلم و كتيبة بني حساين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
46 - سؤال يستحق... الخميس 30 غشت 2018 - 18:35
اذا كانت لورا بريول هي أيضا عاملة موسمية في سان تروبي مثل الضحية المفترضة الثانية، فربما يعرفان بعضهما البعض او صديقتان، في هذه الحالة سيكون مرجحا ان هؤلاء يقومون باستدراج المشاهير الأثرياء للنصب عليهم بادعاء الاغتصاب، بما ان سمعة المغاربة في ما يتعلق هذا الموضوع تتوفر على سوابق لا تفرح فربما كان سعد مجرد ضحية سهلة،
إلا أن هذا السيد لا يشرف المغرب ولا المغاربة بسبب تلك الفضائح الأخلاقية التي لا صلة لها بقيم المجتمع.
على اي في نظري هذا السيد لا يستحق الوسام الملكي ويجب سحبه منه حفاظا على دلالته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - بودواهي الخميس 30 غشت 2018 - 18:40
لمجرد اصبح فوق كل القوانين حيث يتحرش كيفما يشاء و تعفو عنه العدالة بحكم أو بدون حكم لأن مظلة قوية و عالية تحميه ..!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
48 - مول الشاليمو الخميس 30 غشت 2018 - 18:48
الى سي MOUNIR و السي KADOUR الاشكالية ليست في العقلية العربية ولا العقاية الملوخية . الشابات رافقنا السيد LAMGARAD الى الفندق و الجميع في حالة من التنويض العالية لا لكي يناقشوا مشكلة التغدية في جبال الهيمالايا بل للاستمتاع باللحضة الأنية . لا تقل لي من فضلك الفتاة الاوروبية أو اليابانية أنا ابن مدينة سياحية سخونة بزاف و في المدن السياحية المغربية بنظرة واحدة الشاب يدرك جيدا وبدقة عالية نفسية الفتاة أو السيدة الاجنبية و السيد المجرد ليس شابا مغربيا استثناءيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
49 - مواطن الخميس 30 غشت 2018 - 18:52
يبدو أن الفتاتان الفرنسيتان متفقتان على الإيقاع بسعد لمجرد . لأن الفتاة العفيفة حسب ثقافتنا لا تختلي برجل في الفندق و بعد ذلك يكون عندها سبب لتتهمه بالإغتصاب . المرأة الغربية انغمست في أوحال الإباحية . و تريد أن تضفي على نفسها شيئا من الشرعية بتهمة الإغتصاب . أنا كمسلم لا أفهم ادعاء التعرض للإغتصاب من طرف فتاة فرنسية فاقدة للبكارة و تمارس الجنس متى شاءت و كيفما شاءت ؟ ماذا يعني الإغتصاب في هذه الحالة ؟ ربما لأن خليلها فظ و لا يعرف اداب المعاشرة الجنسية . و هذا يحدث عندنا في العلاقات الزوجية . و مع ذلك فأنا ضد العلاقات خارج إطار الزواج .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
50 - ولد حميدو الخميس 30 غشت 2018 - 18:53
شغلك هداك مع المتهم و لكن أغلبية المغاربة يظنون بأن الفرنسيين لا يهضمون الحقوق فإن خالتي طالب بفرنسا تعاقد مع شركة مع العشرات للعمل في هدا المنتجع لمدة شهر و نصف ب 4000 اورو و لكن بعد انتهاء العمل لم يتوصلوا بأي سنتيم و عندما قدموا دعوى بصاحب الشركة الفرنسي ردوا عليهم بأنه مفلس و كدلك نشروا مشكلتهم في عدد من المنابر و لا أحد انصفهم فكل ما ربحوه هي التخييمة على الشاطئ مع الإقامة و خصوصا Saint tropez ليس فيه السكان فقط الملاهي و المطاعم و الفنادق و يرتاده المليونيرات من العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - no way الخميس 30 غشت 2018 - 18:58
MR CROIT QUE :
- toute fille en boite est une prostituée
- toute danse ou toute sympathie d’une fille est une invitation à autre chose
- toute fille qui accepte de passer la soirée est baisable
- le fait d’être une star l’autorise à instaurer sa loi et ses attitudes perverses
MR DOIT COMPRENDRE QUE :
- la célébrité est très couteuse et respectable
- la Marocanité a besoin de bons modèles
- être terroriste ou violeur tu es fiché et visé surtout quand tu as le teint basané
- avoir une belle voix n’est pas suffisant il faut être bien éduqué et respectueux
- ET EN FIN :
- MR BACHIR et MME REGRAGUI REVISEZ L’EDUCATION DE VOTRE FILS OU DU MOINS ACCOMPAGNEZ LE EN BOITE « IL KAN MABLI »
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
52 - حسن تمارة الخميس 30 غشت 2018 - 19:06
اللي دار راسو في النخالة ينقبوه الدجاج
شوفو هاد الضاسر مخيم في فرنسا وعاطيها ل لا لة أومالي الزنا والفساد والمنكرات والكوكايين والسهرات الماجنة .... وتهريب العملة الصعبة الى فرنسا باش ياخذ السراح المؤقت ب 160 مليون +أتعاب المحامي وسائر واجي ديال البشير ونزهة... شوهتينا وشوهتي راسك.. بناقص من داك الغناء ديالك إذا كان يجيب لينا الذل والعار.... تحية اجلال ل الفنانين الكبار دياولنا اللي حمرو وجه المغرب بالطرب والآداب والأخلاق العالية الرفيعة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
53 - Hala الخميس 30 غشت 2018 - 19:10
On dirait que tous vous etes des anges!....une tres tres proches liberation....eloigne toi de ce pays..tu es vise et suivi...on veut ton argent uniquement....soit prudent..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
54 - العبقري الخميس 30 غشت 2018 - 19:12
كل واحد منهم سياحكم الآخر و ينتصر أحدهما.
و في الأخير(أي الآخرة) ربما سيأخذون نفس العقاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
55 - رءاي الخميس 30 غشت 2018 - 19:15
نصيحة للمتهم , اكي لاتقع في هذا الفخ عليك ءان تبرهن للعدالة ءان المشتكية هي من ءاقرت على هذا الفعل لاكن بالدليل , الشهود مثلا ءاو رساءل ءالكترونية غرامية ءاوتسجيل للمكالمات الغرامية ءاو القيام بالعلاقة بعد السكروالقيام ببعض الصور المخلة لكما بالرضى و السلام .
ءاما رءايي الشخصي في هذه النازلة ءان التهم مستهدف و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
56 - مواطن من ألمانيا الخميس 30 غشت 2018 - 19:20
هل ليس فيه ما تفيدون به الناس....؟

أليس فيه مواضيع من غير هذا المعتوه الطالح....؟

ما هذا الإنحطاط الذي وصلطونا ليه

صعلوك ذهب مع صعلوكة والشعب كله يتسمم بمرض الصعليط

أو ما هو هدفكم بهذا المجرد من الأخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
57 - خديجة الخميس 30 غشت 2018 - 19:29
الضحية الاولى عاملة موسمية.والضحية الثانية عاملة موسمية أيضا!!!!!!!!.ألا توجد نساء غير هؤلاء العاملات الموسميات؟الا يفترض أن تكون الضحيتان صديقتان؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
58 - OUJDI الخميس 30 غشت 2018 - 19:37
Ce ne sont pas ses parents qui ont payé la rançon ce sont les marocains résidant à Washington qui ont avancé l'équivalent de 50 milles dollars
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - ze3ma الخميس 30 غشت 2018 - 19:40
elle veut vous dire: "faites attention les filles! Saad est trés beau et séduisant, vous ne pouvez pas résister son charme, moi je les piégé et malheureusement, je n'ai pas ruéssi ; ne le regardez surtout pas,il est à moi seule, il a un regard piquant on dirait un serial-killer, il va vous faire tomber vos strings tout en bas ".
Je vous dit quoi mes amis ; quand une femme se venge vous n'aurez meme pas le droit de manger les chips
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
60 - الديموقراطية اولا الخميس 30 غشت 2018 - 19:55
A vous 30 HASSAN était un poète merci 150000 a mois merci FRANÇAIS merci MAROC merci ARABIE SAOUDITE
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
61 - المكلخ الخميس 30 غشت 2018 - 19:58
لقد دخل سعد مستنقع يصعب الخروج منه لان المؤامرة واضحة فالفتاة بعلمها بالقصة السابقة استدرجته تم اعادت نفس السيناريو...والهدف هو جني اموال من خلال ماتقوم به حاليا من خرجات اعلامية والكل بمقابل مادي......واظن ان وراءها من يخطط لدلك....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
62 - ولد حميدو الخميس 30 غشت 2018 - 20:16
ادا كانت تصرفاته غير لائقة فهو يسيء لنفسه و ليس لنا و ادا كان مبلي فهو يضر بصحته و غير دلك أصحاب الأموال و خصوصا المغنين و الرياضيين أغلبيتهم يرتادون الملاهي فهل ثرواتهم سيصرفونها في المطاعم الشعبية
انا فقط اريد ان اعرف
هل لمجرد سبق أن أهان المغاربة لا أظن فبالعكس تضامن في قضية المقاطعة اما مشكلته بفرنسا فهو يعرف و القضاء كدلك يعرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
63 - الخميس 30 غشت 2018 - 20:46
مازال تنسالو واحد50$ ديال الكفالة لي جمعنها لي ولباه هنا في نيويورك وهرب. ما قالتش حتا الله يرحم وليديكم المغاربه ديال نيويورك لي جمعوا ليه. 30000$. اعرفه شخصيا لما كان تيغني مرا مرا في مطعم الطاجين في نيويورك أغاني ديال جورج وسوف و شويا رأي. كان ضريف و لأكن من تيصطر تيولي تيفرفر. هذا لشمه قتله و شحال درت فيه باش يبعد. قضيه ديال الاغتصاب د نيورك كاينه. وقبل منها ناض لواحد البنت مغربيه كانت ساكنه مع جوج الدراري في اسطوريا في الليل. خصو يتربا و باركا من اه أعداء النجاح اه كذبت عليه و احزم انه اغتصب وليس بريء. لي تيدافع عَل مغتصب راه أقذر منو و أحط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
64 - maa الخميس 30 غشت 2018 - 20:48
Au citoyen :
Et le ténor du barreaux , qui a payer et surtout qu pour se l’offrir’ il faut beaucoup de tune
, en résumer c’est toi qui l’a payer citoyen quand au loi c’est sur lmjarrade du dirham qu’ils sont appliquer ; et encore une chose tu es un sujet et non un citoyen ; j’espère que j’ai rependue
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - med الخميس 30 غشت 2018 - 20:50
l avocat Alwahch chaque foi il avertie chaque foi parle a ces parent pour les avertir . il est sous surveillance A vrai dire Lamjarad a noircie visage des marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
66 - سولاف الخميس 30 غشت 2018 - 20:51
لا أستطيع الإدلاء برأي شخصي واضح في قضية لا ألم بكل تفاصيلها كهذه جرت أحداثها بين إثنين لا يعلم أحد ما دار بينهما ولأي هدف . طبعا أنا ضد العنف بكل أشكاله ضد المرأة ولكن مايدهشني هو اعتبار المعتدى عليها بريئة خاصة وهي غير قاصر ولم يجبرها أحد على مرافقة شخص مجهول ليلا وهي تعلم أنها تعرض نفسها للخطر ولو بنسبة قليلة فالمسؤولية مشتركة في نظري بين الطرفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
67 - مواطن الخميس 30 غشت 2018 - 20:58
... نعم، لقد كان "...." في المنطقة التي أُزروها كل صيفٍ للعمل في أحد المطاعم السياحية...
من منا لا يستبعد فرضية أن يكون ضحية فخ نُصب من طرف معارفها بالمنطقة؟؟؟ إن لم يكن فعلا منظما، على الأقل، أو على سبيل التضامن مع الضحية كارلا بريول ضده. مستغلين رغبته وضعفه أمام الإغراء...
وكم هي شاقة مقاومة الإغراء!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
68 - ze3ma الخميس 30 غشت 2018 - 21:02
:Chez eux ils disent

"Tout ce qui brille n'est pas Or"

Et chez nous, Abderrahmane elmajdoub dit :

"لا يغرك نوار الدفلة في الواد داير الظلايل ** ولا يغرك زين الطفلة حتى تشوف لفعايل"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - Momo الخميس 30 غشت 2018 - 21:07
خبر سيء لمعجبي المجرد . أوردث الجزيرة.نت عن مصدر مغربي أن محامي المجرد انسحب من الدفاع عنه. االلعب بالنار نهايته وخيمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
70 - مغربية الخميس 30 غشت 2018 - 21:10
خطير مالو كيدور بكلشنكوف.هو غالط من ساسو لراسو .ولكن حتى نتوما ما تضوروش ف النوادي اليلية تسكرو و دخلو الغرف النوم عاد تفيقو و تقولو لا.اش كان يسحابلك غديرو غيعود لك قصة ما قبل النوم .راه غا بانو ليكم لفلوس و اشهرة و درتو فيها بريئات.البريئة مكتدخلش مع واحد يلاه شافتو البيت نعاس حتى هو مريض لي لقاها يلا مكين زنا حرام مخايف من سيجا ما خايف من قضية باقا متحسماتش و العجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
71 - يونس الخميس 30 غشت 2018 - 21:50
أنا كمغربي لايشرفني ان يقال عن هذا الشخص مغني مغربي لقد اثبت عن جدارة واستحقاق انه لايستحق لقب فنان فمن كان الفن همه لن يغامر بمستقبله بهذه الطريقة الرعناء والمتهورة. شخص شهواني ومدمن كل همه الجري وراء نزواته. لقد هوى بالفن المغربي بعد هذه المصائب وسيرافق الفنانين المغاربة دائما شكوك وظنون الناس بسبب مافعله هذا الشخص للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
72 - أحمد الخميس 30 غشت 2018 - 21:51
لأسف اخلاقنا انحطت و اصبحنا نتابع فاسق و زاني و مدمن مخدرات.....اعماله الغنائية التي يجني من وراءها المال ليقوم بعمله المشين.نحن من نساعده وفي الاخير نتبرأ منه...كفانا بكاء على الأطلال و نفاقا اجتماعيا....بدل ان نشجع اناس شرفاء ناجحين في حياتهم يبتغون خدمة الوطن و مردات اللّٰه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
73 - قاسم الخميس 30 غشت 2018 - 21:53
انا ارى مؤيدون و معارضون في هذه القضية والكل يتهمه بالانحلال الخلقي انا ايضا لا اؤيده فيما فعل ان كان صحيح ولكن دعون نقف للحظة وانا اود ان اسمها لحظة الصدق من منا لا يفعل ما يفعله سعد من علاقات جنسية وخصوصا في مثل عمره اظن الجوب على الاقل 60% من المغاربة وسعد واحد منهم الفرق 60%من المغاربة يفعلونه في الخفاء بدون اعلام اما سعد فدوما خلفه الاعلام يتصيد الهفوات كباقي الفنانين الصاعدين واخير ااكلمة الفصل للقضاء فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
74 - warda الخميس 30 غشت 2018 - 21:58
لا يوجد كلام من لا شيئ هذا المجرد اكيد متهم .دائما كيمشيو المغنيون المغاربة لاروبا ومكنسمعو عليهم والو غير هذا الليمستهدف الدوزي عمرنا مسمعنا عليه والو اديما حتا هو ناجح وعندو الجديد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
75 - Nadia الخميس 30 غشت 2018 - 22:44
لحد الان سعد المجرد بريء ،المراءة أسقطت الدولة الأندلسية باغراءتها،كم من مغني و لاعبي كرة القدم و كرة التنس،و رجال اعمال اسقطوا على هذه الطريقة حتى المفكر المصري طارق رمضان لم ينجو من هذه الخطط التي تعرف بها أوروبا و خاصة فرنسا،على ما أظن ان الفتاة الاولى التي سنها 22 سنة و ليس 20 سنة تربطها علاقة مع هذه الاخيرة التي صرحت انها كانت تصرفات فقط،ما معنى الاغتصاب ،التي تذهب برضاها و تقض معه أوقات طويلة و من بعدها الاغتصاب،أصبحت الأوروبية ترى في الاغتصاب ثروة سهلة ،سبحان الله تحكمون عليه و كأنكم كُنتُم معهم و شهدتم على ما جرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
76 - aziz الخميس 30 غشت 2018 - 22:52
فاش تطيح البقرة تيكترو جناوة غير وجد راسك المعلم اي بلاد مشيتي ليها غادي تبان وحدة أخرى المعم نوض تزوج اهني راسك والله يعفو عليك لا من لغنى ولا من تسلكيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
77 - ابراهيم الجمعة 31 غشت 2018 - 00:14
نطلبو الله اعفو عليه السيد مريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
78 - ولد حميدو الجمعة 31 غشت 2018 - 00:21
نعرف بأن قانون فرنسا و امريكا و غيرها صارم في قضية التحرش و لكن لماذا لا يتم سجن المسؤولين و البرلمانيين عندما تقدم بهم شكايات من طرف ضحايا فبرلسكوني عليه عدة شكايات و حتى ترامب و من قبله كلينتون و سيناتورات أمريكيين طبعا لن يتابعوا لأنهم عندهم الحصانة إذن لا توجد مساواة و القانون يطبق على الطبقة الأخرى و هل الدول التي تتمتع بحق الفيتو مثل غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
79 - Momo الجمعة 31 غشت 2018 - 00:29
عن أي براءة تتحدث الأخت نادية، اامجرد مازال متابعا في قصيتين متماثاتين الاولى في الولايات المتحده والثانية في فرنسا. كان الأولى به الا يقترب من عش الدبابير. ربما ما لا يعرفه بعض القراء أن أغلب الدول الاوربيه يمكن أن تسجن الزوج إذا رفعث الزوجة دعوى بالأدلة أن زوجها عاشرها بالعنف والإكراه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
80 - alpha11 الجمعة 31 غشت 2018 - 01:14
عاجل
تفيد اخر الاخبار ان الممثل الشهيرGérard Depardieu ة70 سنة الملقب ب GG ,هو ا يضا متهم بالاغتصاب من طرف ممثلة تبلغ من العمر 22 سنة.
الغريب هو ان المعلقين العنصريين في فرنسا والذين كانوا يكيلون الشتائم لسعد ولكل المغاربة اصبحوا اليوم يلقون باللوم على الفتاة ويتهمونها بانها هي من ذهبت الى غرفته!!! سنرى ماذا سيفعل القضاء الفرنسي مع GG . على الاقل سعد دعندو 33 ماشي بحال GG اللي عندو 70 (يعني كبر من نزهة وعبدو!!)
L'arroseur arrosé
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
81 - morocco الجمعة 31 غشت 2018 - 02:16
بالنسبة لي مارس الزنا وخلصها بتمن 150 الف اورو ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 04:56
المغاربة تطيح البقرة تيكثروا الجناوى الاغلبية تينتاقدوا سعد تقول كانوا حاضرين معاه ملي اغتاصبهم اصلا القضية الاولى مازال مصدر فيها حكم نهائي حيث الضحية المزعومة تتماطل و متتحضرش للجلسات بدعوى الحالة النفسية انا عارف تعليق ديالي كيفما التعاليق الاخرى لساندت المجرد غادي يتعمل ليها عدم الاعجاب و حاجة عادية حيت كيفما. كانوا الخونة فعهد الاستعمار كاينين حتا دابا لباركين يتاهموا في المجرد ولو يكون غالط راه خوك مسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما ماشي انتوما غير باغين الخدمة في الاخوان دياولكم الله يستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - ولد حميدو الجمعة 31 غشت 2018 - 05:08
القضاء الفرنسي أطلق سعد حتى توصل بشكاية ضد جيرار ديبارديو
هل الفرنسية تكذب على جيرار و لا تظلم سعد
راك دزتي على وجه جيرار يا سعد و بسببك ستخرج فرنسا قانونا تنبه فيه بأن كل واحدة رافقت شخصا عن طواعية فلا تقبل منها شكاية
فرنسا فيها مجنسين من كل العالم فكيف سنثق في الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - Akram الجمعة 31 غشت 2018 - 12:28
بنادم عمرو عبر الحدود و كيهدر على الفتاة الاورىبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 84 | عرض: 1 - 84

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.