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الرئيسية | حوادث | صفقة استيراد مريبة بقيمة 13 مليون أورو تستنفر الأمن والجمارك

صفقة استيراد مريبة بقيمة 13 مليون أورو تستنفر الأمن والجمارك

صفقة استيراد مريبة بقيمة 13 مليون أورو تستنفر الأمن والجمارك
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 31 غشت 2018 - 09:00

شرعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء في التحقيق مع مواطنين مغاربة وأوربيين بشأن صفقة مريبة لاستيراد فاكهتي الموز والأناناس والخشب من دولة كوستاريكا بالقارة الأمريكية.

وكشفت المعطيات استعمال وثائق مزورة لتسهيل إخراج البضاعة من ميناء الدار البيضاء، وتحويل مبالغ مالية وهمية عن طريق التزوير نحو أمريكا الوسطى وأخرى حقيقية صوب أوربا.

وقررت إدارة الجمارك بدورها الدخول على خط هذه القضية، الخميس، إذ ينتظر أن تستمع إلى الطرف الذي ساهم في كشف تفاصيلها، بعدما شرعت في التحقيق في المعاملات المرتبطة بواحدة من الصفقات الأكثر إثارة في مجال التصدير والاستيراد التي تم تسجيلها السنة الجارية.

وجاء كشف هذه القضية المثيرة للجدل بعدما تقدم رجل أعمال إسباني بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، يتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال من المغرب وفرنسا بالنصب عليه في صفقة بقيمة 13 مليون أورو لاستيراد كميات كبيرة من الخشب والموز والأناناس.

وجاء في الشكاية، التي أحالها وكيل الملك على الضابطة القضائية لأمن آنفا بالدار البيضاء، أن رجل الأعمال الإسباني بعث 42 حاوية ضمن أول دفعة من البضاعة التي تم الاتفاق بشأنها، مع تضمين ذلك في عقد للتوريد يمتد على مدى سنة كاملة.

وأوضح رجل الأعمال الإسباني أنه أخبر رجال الأعمال المذكورين بكونه بعث الدفعة الأولى، طالبا منهم أن يرسلوا إليه الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه في العقد، والبالغة 6.9 ملايين أورو، إلا أنه لم يتوصل سوى بصورة من تحويل مبلغ 130 ألف أورو عبر مصرف الشركة العامة.

وتبين أن هذا التحويل المزعوم مزور بشهادة من البنك المركزي الكوستاريكي والمغربي، وفق إفادة مصدر مقرب من الملف، ما دفع المواطن الإسباني إلى وقف الصفقة وعدم تسليم وثائق إخراج الحاويات الحديدية من الميناء لزبنائه الثلاثة في المغرب.

المثير في الموضوع هو اكتشاف المحققين أن المستفيدين من الصفقة حصلوا على 10 حاويات من أصل 11 غادرت ميناء الدار البيضاء بوثائق مزورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - daka الجمعة 31 غشت 2018 - 09:15
الصفقات المغشوشة تظر بمصالح الدولة. الصين وصلت الى ما وصلت اليه من تضخم مالي في الصادرات بالضرب على الغشاشين بيد من حديد تصل الى الإعدام في سبيل المصالح
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305
2 - Bob الجمعة 31 غشت 2018 - 09:19
الخواض تم الخواض
التزوير الرشوة الخ............
واش نتما رجال
دمرتو لبلاد
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282
3 - amina الجمعة 31 غشت 2018 - 09:20
للأسف أصبح المغرب يُضرب به المثل دوليا في التزوير إذ بتحريق الأوراق المالية يمكن الحصول على أية وثيقة أو صفقة مشبوهة أو قلْب حُكم قضائي ....و هذا بسبب تواجد بعض منعدمي الضمير في جل الإدارات الحساسة و كذلك من يحميهم و يتستَّر عليهم.و الله لى كل شيء رقيب
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217
4 - Mohamed الجمعة 31 غشت 2018 - 09:20
ما دامت في المغرب فلا تستغرب لا اخلاق لا دين ولا هم يحزنون
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151
5 - ادهم الجمعة 31 غشت 2018 - 09:26
خروج 10 حاويات من اصل11 هذه مسؤولية الجمارك.والسبب واضح وضوح الشمس.وقد تم الخروج بوثائق مزورة.الفاهم يفهم.
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254
6 - Nizar الجمعة 31 غشت 2018 - 09:29
لو لم يتقدم السيد بالشكاية لمرت كل البضاعة بردا و سلاما من بين اعين الجمارك. افيقوا معانا!!!
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220
7 - محمد التازي الجمعة 31 غشت 2018 - 09:34
بصفتي مهني في قطاع اللوجيستيك ، هناك ثغرة خطيرة في ما يخص تبادل المعطيات بين القطاع البنكي و إدارة الجمارك و مكتب الصرف ، كيف ترسل أموال بالملايير دون التأكد من الجهات المرسلة و المستقبلة؟؟؟؟؟؟
لحل هذا الإشكال مستقبلا يجب تفعيل الرقمنة و الإعتماد على الوثائق الإلكترونية عوض الأوراق و تعزيز تبادل المعطيات بين كل الفاعلين.
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188
8 - غوبر فريد الجمعة 31 غشت 2018 - 09:34
شيء عادي هذه العمليات تقع يوميا بما ان رموز الفساد السلطوي والسياسي يستفيدون من هذه العمليات لن تكون هناك متابعات حقيقية لان مثل هذه العمليات يكون وراءها أصحاب النفوذ وهم أقوى من اَي قانون في ضروف السيبة سيطوى الملف سريعا لكي لا يتم توريط من بيدهم الامر
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155
9 - ما خفي كان أعظم الجمعة 31 غشت 2018 - 09:37
بلد طغى عليه التزوير و الفساد و الرشاوي، الكل همه الوحيد ملء جيبه لا يهم الباقي الله يصلح العباد و البلاد.
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106
10 - انس الجمعة 31 غشت 2018 - 09:39
هدا صراع العمالقة ،و الطماع يقضي عليه الكداب
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76
11 - Simmo الجمعة 31 غشت 2018 - 09:42
لولا شكاية المواطن الاسباني بالصفقة لما ادرك شيئا رجال الأمن ولا الجمارك بالصفقات المزورة التي تمر كل يوم عبر الميناء بأوراق مزورة .ومن يعلم ربما هناك فساد من طرف الامن والجمارك يا بلاد الامن فقط في النشيد و الاشهار.
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116
12 - مواطن الجمعة 31 غشت 2018 - 09:44
النصب و الاحتيال ينخرون المجتمع .الكل يبحث عن الغنى بأي و سيلة .
لن يفلح المغرب اذا كان الشعب امي و جاهل و نصاب و محتال و اناني و انتهازي و مرتشي و راشي و كذاب... .
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98
13 - مرغم الجمعة 31 غشت 2018 - 09:45
اي اقلاع اقتصادي في وجود مافيات كالسرطانات تنخر كل شيء.اذن فرغم المجهودات لتطوير المبادلات عن طريق الخدمة الالكترونية لازلنا نحن الى الخدمة الكلاسيكية بطريقة البلنكو و تحريف الاصل.حذاري فالجريمة تتطور بتطور اسلوب الادارة
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53
14 - Mohamed الجمعة 31 غشت 2018 - 09:46
ياربي السلامة عش انهار تسمع اخبار، فين غاديين بالبلاد الله يحفظ او استر.
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41
15 - الرحبة القديمة الجمعة 31 غشت 2018 - 09:50
هذا هو اللعب ديال المعقول وما خفي كان اعظم، الناس لي فاهمين الدخول و الخروج فاش كيلعبو، خاصنا احداث مكتب التحقيقات التجارية و الاقتصادية، فينك اسي جطو، گاليك لقينا القبض على جدارمي شاد 600 درهم رشوة، شوف شحال من موضف خاصو يتوقف فهاد الصفقة واقيلة الميناء كولو مع لي خدامين فيه
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103
16 - سناء الادريسي الجمعة 31 غشت 2018 - 10:05
هاد شي باش كبروا المغاربة ورجعوا اغنياء اغنياء اغنياء وااسيارات الفارهة والقصور والخدم وووو وبقاو تتكلموا على المهاجر . المهاجر مسكين راه تبخدم بالليل والنهار وبلادوا من ساها . لتتكلم على المهاجر اما مريض بالغيرة او بالحسد.
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54
17 - تاجر الجمعة 31 غشت 2018 - 10:14
كولشي خدام الخواض ، تشفارت يالطيف ....
تقول كاينة شي مادة تنقروها سميتها تعليم تحراميات و القوالب ....الله اعون اللي تيتسنا المعقول
راه بحال كتسنى الباطو في المطار
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47
18 - casawi الجمعة 31 غشت 2018 - 10:20
المشكل دارتو الجمارك...الاسباني ماشي شغلو..غادي ايشد في الجمارك اللتي لم تقم بواجبها على ما يرام..الاسباني غادي ايرفع دعوة عليها بمساندة السفارة ديالو..بطبيعة الحال القضية مربوحة حيت اسباني...آه لو كان مغربي....
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54
19 - الاعشى الجمعة 31 غشت 2018 - 10:30
من قام بهده العملية يعلمون مادا يفعلون و لن يتم القبض على ايت شخص أو سوف يقبض على العساس لانه لم يدقق في الاوراق متل هده الامور تحدت في العالم اسره الا أن هناك متابعة اما نحن سوف ينجو الفعلة الحقيقيون لان النيابة العامة لا يهمها سوى من يدعوا الى الفتنة و الاتجار في البشر اما تخريب الاقتصاد فقد اعتادوا على سماع تهريب الاموال نحو سويسرا و الجزر العذراء و لم يحرك ساكنا و رأو كيف يهرب الدهب بانه فضة و لم يتحركوا فما عسى صاحبنا الاسباني الا ان يتبع التأمين للخروج بأقل الضرر اما امواله فقد ضاعت
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27
20 - CITOYENNE الجمعة 31 غشت 2018 - 10:43
LA MALHONNÊTETÉ ,LA CORRUPTION SONT LA DEVISE DANS NOTRE CHER PAYS LE MAROC
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23
21 - Touhali الجمعة 31 غشت 2018 - 10:43
الصارمة على مسروقة ﻷموال.
يجب على المغرب تكوين أو إيجاد ثمانين رجلاً من أمثال السيد الحموشي والخيام ربعين منهم لمتابعة مشاكل مشاريع لقطاع العام لدولة، واربعين لمتابعة المشاكل لقطاع الخاص مخارج ﻻ موال ومدخيلها.
نحن كأفراد كنا نخافوا من الصوص ﻷزيقاء والشوارع ﻷن المغرب يسرقونه من كل جهة. أموال المغرب في أبناك الخارجية . أعتقد أن جميع ﻷغنياء لهم سكان وحسابات بنكية في لخاريج. المغرب نزيف من أمواله.
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-6
22 - مواطن الجمعة 31 غشت 2018 - 10:49
واش أول مرة كتوقع راه أغلب الشركات كتستعمل أوراق مزورة خصوصا بمناء طنجة.
اليوم بالتحديد هناك شركة بمدينة طنجة تستورد OCB و الشيشات، شركة معروفة على الصعيد الوطني تقوم بإخراج بضائعها بواسطة أوراق مزورة.
شركة بازار للتبغ و التوزيع.
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35
23 - Azro الجمعة 31 غشت 2018 - 10:54
13 مليون اورو من الفواكه والخشب مبلغ جد كبير بالمقارنة مع البضائع
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18
24 - أكاديري من المانيا الجمعة 31 غشت 2018 - 10:55
هادشي جاري به العمل في المغرب ، كشفوا هذه الصفقة لأنهم غير متفهمين وتخاصموا لذالك وصل الأمر إلى الإعلان عنها . الجمارك خدمة فيها الفساد الكبير والرشوة وباك صحبي ...
رجل جمارك عاد خدم جديد وفي سنة واحدة يشتري سيارة فارهة وبيت من طبقات أو فيلا .
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32
25 - مفيد الجمعة 31 غشت 2018 - 10:56
ما قدهومش الربح العادي.. خاصهوم يكلوا حتى حق الفلاح و المصدر و الجمارك و الناس أجمعين و سمعة البلاد..
عجيب أمر هؤلاء.. آخوتي القضاة الأمور بي يديكم لا تتساهلوا و احفظوا حقوق العباد و سمعة البلاد..
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15
26 - Marocain الجمعة 31 غشت 2018 - 10:58
السلام عليكم ورحمة الله. المشكل فهاد الشيء كامل ماشي فخلل الاجراآت أو النصب و الإحتيال على الإسباني. المشكل الحقيقي هو المصدر و النوعية ديال الشحنة لأن بحال هاذ الحاويات في موانئ أوروبا في غالب الأحيان كيضبطو فيهم شحنات كبيرة من المخدرات مخبأة. واش تم أخذ هاذ الشيء بعين الاعتبار
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9
27 - محمد الجمعة 31 غشت 2018 - 11:01
وما خفي كان اعظم.يجب سن قانون يجرم من يتلاعبون باقتصاد البلاد ويتملصون من اداء الضرائب.ولن يفعلوا الكل متورط
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9
28 - stam الجمعة 31 غشت 2018 - 11:06
سوف تظهر رؤوس كبيرة وراء هده الصفقات ويطوى الملف
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18
29 - متطفل الجمعة 31 غشت 2018 - 11:09
اهبش تجبد احنش....و ما خفي كان اعظم ...لربما هناك خيوط قد توصلكم الى دواليب الدولة, تم هناك رؤوس قد ساهمت في هذ " الحريرة " زيدوا في البحث راه المغرب اعطات ريحتو مزيان عبر العالم في الفساد و الظلم و التهريب و الاجرام ...و لا رادع يردع هؤلاء ..
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19
30 - toufik الجمعة 31 غشت 2018 - 11:22
أكبر مافيا توجد في المغرب فالكامورا والمافيا الصينية يعتبرون تلامذة أمامهم يبدعون ولهم جميع الإختصاصات في الغش مجتمع فاسد بلد سوى الفاسدين ،،،،،،
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8
31 - Import export الجمعة 31 غشت 2018 - 11:25
C’est un simple arbre qui cache la forêt.الشجرة التي تغطي الغابة المليئة بالوحوش والكاءنات المفترسة
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10
32 - الفساد و القضاء الجمعة 31 غشت 2018 - 11:28
هذا كله نتيجة الفساد الذي أصبح ينخر البلد و ضعف القضاء و غض الطرف عن الاغتناء السريع المشبوه ... كل ذلك على حساب البلد و نماء المجتمع و سمعة الوطن و مستقبل الشباب ... كيت اللي جات فيه
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8
33 - محمد الجمعة 31 غشت 2018 - 11:46
اكثر من 60 سنة من الاستقلال و لا شىء تغير و في الاخير يرذون من الشباب أن يذهب للعسكر هههه
ليدافع عن من حزب النذالة والا عدالة أو حزب الاستغلال أو حزب تشفارت الاشتراكي الماركسي الليبرالي المفيوزي أو حزب باك صاحبي ودهن السير يسير أو أباطرة الرمال و الصيد و القلاع و ما جوارهما أو حزب الفيرمات و الهكتارات أو حزب أعالي البحار أو حزب الكريمات و خذام الدولة...
مالم تقطعوا يد اللصوص الكبار و تحققوا الحق فلا أما في بلادكم وسباب اليوم لن يضحي بحياته من أجل اللصوص فعلها أجدادهم من قبل و راءو النتيجة من بعد
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9
34 - سخون الراس الجمعة 31 غشت 2018 - 11:55
السلام عليكم
رَآه ماشي غير المغرب لي كايوقع فيه هادشي
العالم بأسره بما فيه أمريكا وأوروبا التي تتغنى بها فءة كثيرة من الناس
ماذا يفعل الأوروبيون ؟
أكثرهم هم الذين اخترعوا هذه التاكتيكات منذ زمن طويل
ودعوني اقل لكم
داك الرجل الإسباني الذي رفع القضية ضد هؤلاء الناس سيتبين من بعد انه المستفيد الاول والاكبر وما تلك القلة من الناس المغاربة والأوروبيون الا بيادق اللعبة
دعوني اشرح لكم
الرجل الإسباني اختار بعض الناس من أصحابه فلهذا نجد ان من بينهم اوروبيون حتى تكتسب القضية شيءا من المصداقية
يتم التعاقد تم الشراء ثم تنقيل السلعة الى المغرب
الناس الذين يستوردون البضاعة يقومون بتزوير ورقة التحويل المالي
المصدر ينتظر قليلا ثم يتصل بالاشخاص في المغرب ليطلب التحويل المالي
المستوردون يقولون لقد تم التحويل فيمدون اليه فوطوكوبي التحويل البنكي
ثم لا شيء يحدث
يتم ابلاغ شركة النقل بعدم مد الأشخاص بالشحنة التي فيها البضائع
حتى الان الكل واضح الأمور تسير كما هو متداول دوليا
الان
يتم اخد البضائع بطريقة غير شرعية ويتم بيعها
الإسباني يبلغ شركة التأمين التي ستعوضه عن السلعة ولكن يلزمه الذهاب الى الشرطة
انتهى
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5
35 - Marocain Khalid الجمعة 31 غشت 2018 - 11:58
Il faut savoir que la douane n'a rien à voir avec cette affaire car le connaissent C est la compagnie maritime qui en est responsable. donc si le BAD à été délivré cela veut dire que le client marocain à remis le dossier complet au Transitaire pour dédouaner la marchandise. Donc il n y a pas de falsification de document mais plutôt C est bien le transporteur international qui na pas respecté les termes de contrat de vente en libérant les connaissents au client sans le consentement du fournisseur.Une autre fois la douane ne peut pas tout savoir.
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-4
36 - احمد الجمعة 31 غشت 2018 - 12:48
البلد لا يمكن ان يتقدم خطوة الى الامام مع تناسل الناصبيين والمحتالين والغشاشين والفاسدين حيث وجدوا ارض خصبة لانشطتهم الاجرامية مع حمايتهم من طرف القضاء الذي غالبا ما ينصفهم او يصدر احكاما جد مخففة في حقهم اضافة الى ما يلقونه من عناية عند سجنهم. لم اعد اثق في اي شراكة مع اي مغربي وذلك بعد التجربة المريرة.
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10
37 - مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 12:49
انها بلاد المافيا يا اخواني .. فتحو الحدود نخليو ليكم الارض و الماء و السماء ..
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5
38 - رضوان الجمعة 31 غشت 2018 - 12:51
قمت بمحاولة و حدة للاستراد من الصين فقامت الجمارك بتكسير السلعة و تخريبها و زادوا علي في المصاريف بنسبة 25% ففهمت الرسالة مباشرة انه لا حظ للفقير مع التماسيح و كانت اخر عملية والله يخلف
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16
39 - Ahmed الجمعة 31 غشت 2018 - 13:15
عندما يكون هناك فراغ قانوني واحكام جد رحيمة بالمفسدين وعدم المحاسبة اعلم ان كل شيء يسير في المغرب الى الوراء.في دولة الصين بعض قضايا الفساد التي تحكم في المغرب ب 6 اشهر الى سنة سجنا فانه في الصين تصل الى الاعدام فلا يتجرأ احد على مخالفة القانون سيأتي يوما لن يعد احدا يأمن التعامل مع المغرب لان الفساد حقق ارقاما قياسية على الصعيد العالمي وفضاءحنا على لسان كل العالم .شددوا القوانين كونوا على يقين ان اول اعدام في المغرب للمفسدين سيجعل الجميع يتراجع الى الوراء .ازيلوا كل الوزارات وعينوا وزير محاربة الفساد فكل المصالح الاخرى سوف تسير الى الطريق السلام
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4
40 - mingo الجمعة 31 غشت 2018 - 13:24
هادا هو المرض الدي يعاني منه المغرب دبا ديرو دوا والله غادي يجيب الشفاء هادشي راه ماشي عند هي التجار كاين فوسط اي قطاع صناعي تجاري وزاري امولا نوبا
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1
41 - Anass الجمعة 31 غشت 2018 - 13:24
Bonjour
Je pense que la douane N saura une responsabilité sur sujet
Suaf dans le cas où la déclaration d importation est faite par déclaration par anticipation je pense
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0
42 - عبد الصمد الجمعة 31 غشت 2018 - 13:25
التجربةبالنسبة للأوراق المزورة فالخطأ يعود إلى موظفي الجمارك وذلك بأنهم ناقصي التجربة وليس لهم إلمام بمراقبة الأوراق همهم الوحيد هو استخلاص الرسوم الجبائية دون مراقبة الوثائق و المشاورة مع ذوي التجربة
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3
43 - ALMOHTADI الجمعة 31 غشت 2018 - 13:30
لعل هذه الصفقة نقطة من بحر من الوسخ والعفن الاقتصادي .
والسؤال الذي يطرح نفسه *هل هذه هي الصفقة الوحيدة؟؟؟؟
*كم من صفقة لم يكتشف امرها؟؟
*هل ستكون اخر صفقة مشبوهةّ؟؟؟؟
*هل وصلنا الى هذا المستوى والحد من العفن؟؟؟
اسئلة كثيرة هي والمتضرر هو الاقتصاد الوطني والناتج الوطني وقوة الاقتصاد الوطني؟؟؟وبالتالي المواطن المغربي .
عار
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2
44 - موظف منهم الجمعة 31 غشت 2018 - 14:00
الحقيقة الكاملة و بكل صراحة
مدخلات سلعة من الخارج م خرجت من المناء أي سلعة الحقيقة الوحيدة هي الفلوس لي خرجت من المغرب هي طريقة خطيرة لإخراج الأموال و تهريبها إلى الخارج.
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5
45 - مواطن مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 15:20
هاته هي نتائج الجمع بين المال والسلطة والزبونية و الرشوة وما خفي أكثر.
الخلاصة أن الجمع بين السلطة والمال والمحسوبية والزبونية والتملص الضريبي في غياب منظومة رقمية تضبط كل ثغرات التملص والاحتيال البلاد والاقتصاد حثما تسير نحو الإفلاس والمجهول.
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0
46 - fatyاسبانيا الجمعة 31 غشت 2018 - 15:21
يجيب تفتيش الدقيق في هده الفواكه والخشب يمكن اكون في داخليها المخديرات كما وقع هنا في اسبانيا اللي فتحو الانناس وكانت المفاجئاة في وسطيها كوكاين لان التجار في الممنوع يستعملون جميع الوسائيل والسجن للمفسدين .
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1
47 - Momo Bxlo الجمعة 31 غشت 2018 - 15:52
الاحتيال والتزوير موجودان في كل مكان وفي اي دولة من دول العالم. لكن الدول التي تحفظ حقوق مواطنيها، وتحفظ كرامتهم بضمان العيش الكريم للجميع فإن هذه الظواهر تقل بشكل كبير .أما في المغرب مادام الناس يمشون مرغمين على رؤوسهم لا على أقدامهم. فلا شئ هناك سيستقيم. مادام الفساد مسيطرا على البلاد سنهدر سنوات كثيرة في السباحة ضد التيار.
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0
48 - فرحات الجمعة 31 غشت 2018 - 15:57
من حق الدولة أن تقوم بمراجعة أوراق الاستيراد خاصة من الدول الآسيوية ومن مصر سوريا الإمارات مواد أولية لصناعة العطور والتجميل لأن جل أوراقها ليست قانونية
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0
49 - Moulahid الجمعة 31 غشت 2018 - 16:45
حتى الحاويات المتبقية ستمر بردا وسلاما على العصابات كان شيئا لم يقع.
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1
50 - Tarik الجمعة 31 غشت 2018 - 17:13
ميمكنش ادا كل حاوية فيها 1.5مليار ديال البنان
وخا اكون داير 1000 درهم للكيلو
شي حاجة كاينة
يكمااااااااا blanche neige
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51 - علي اطلس الجمعة 31 غشت 2018 - 17:25
من المؤسف حقا أن الضحية حسبما ابلغني به مصدر موثوق يشتكي من ضعف وعدم ملاءمة الاجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة إذ في مثل هذه الحالات يؤمر بإيقاف المتورطين فورا وليس سلوك المساطر العادية سيما وأن الحجة قائمة ووجه المغرب هو المهددبالتشويه في مثل هذه الاحوال
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52 - عبدربه الجمعة 31 غشت 2018 - 17:49
ما يحصل ما يضهر قليل أما الفسادفهو يعم جميع الوزارات والأخطر هي الأمن والعدل والصحة ثم.......والله لبلاد الله يستر والكل الدي تتكلم معه يقول لك إنها مغطية غير بشوية عندما ستتفرقع ستكون صعبة جدا، إدن لنضع يد في يد حتى لا تكون النهاية لهدا البلاد؟؟؟؟؟!
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53 - لهلال عبدو الجمعة 31 غشت 2018 - 18:29
والله لو شرع في الاعتقال ثم صدور الحكم وبعده الزج في السجن باحكام تعادل الاختلاس اوماجاور ذلك من تزوير وفساد ، مع الاعلام بذلك للمواطنين ، ما بقي هناك من مختلسين مارقين في هذه البلاد وان عادوا نعد بأقصى من ذلك .
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54 - هكذا هو... الجمعة 31 غشت 2018 - 22:07
من هو صاحب الرخصة...و من وثق له ...؟
السؤال واضح و في جميع المبادلات التجارية ...
أقتصاد الربع و وسائل تهريب العملة...أو الربح المفرط ...لأن صاحب الرخصة له " انفراد خاص "
بالتسويق...و الاستراد...
على كل حال شكرا لرجال الجمارك ( الرجال ) منهم...! الصاهرين على اقتصاد البلد... !
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