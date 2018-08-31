24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- هجرة الكفاءات الوطنية
- لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال
- سؤال القيم في خطاب حركة قادمون وقادرون "مغرب المستقبل"
- الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (204)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (125)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (96)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (83)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صفقة استيراد مريبة بقيمة 13 مليون أورو تستنفر الأمن والجمارك
شرعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء في التحقيق مع مواطنين مغاربة وأوربيين بشأن صفقة مريبة لاستيراد فاكهتي الموز والأناناس والخشب من دولة كوستاريكا بالقارة الأمريكية.
وكشفت المعطيات استعمال وثائق مزورة لتسهيل إخراج البضاعة من ميناء الدار البيضاء، وتحويل مبالغ مالية وهمية عن طريق التزوير نحو أمريكا الوسطى وأخرى حقيقية صوب أوربا.
وقررت إدارة الجمارك بدورها الدخول على خط هذه القضية، الخميس، إذ ينتظر أن تستمع إلى الطرف الذي ساهم في كشف تفاصيلها، بعدما شرعت في التحقيق في المعاملات المرتبطة بواحدة من الصفقات الأكثر إثارة في مجال التصدير والاستيراد التي تم تسجيلها السنة الجارية.
وجاء كشف هذه القضية المثيرة للجدل بعدما تقدم رجل أعمال إسباني بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، يتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال من المغرب وفرنسا بالنصب عليه في صفقة بقيمة 13 مليون أورو لاستيراد كميات كبيرة من الخشب والموز والأناناس.
وجاء في الشكاية، التي أحالها وكيل الملك على الضابطة القضائية لأمن آنفا بالدار البيضاء، أن رجل الأعمال الإسباني بعث 42 حاوية ضمن أول دفعة من البضاعة التي تم الاتفاق بشأنها، مع تضمين ذلك في عقد للتوريد يمتد على مدى سنة كاملة.
وأوضح رجل الأعمال الإسباني أنه أخبر رجال الأعمال المذكورين بكونه بعث الدفعة الأولى، طالبا منهم أن يرسلوا إليه الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه في العقد، والبالغة 6.9 ملايين أورو، إلا أنه لم يتوصل سوى بصورة من تحويل مبلغ 130 ألف أورو عبر مصرف الشركة العامة.
وتبين أن هذا التحويل المزعوم مزور بشهادة من البنك المركزي الكوستاريكي والمغربي، وفق إفادة مصدر مقرب من الملف، ما دفع المواطن الإسباني إلى وقف الصفقة وعدم تسليم وثائق إخراج الحاويات الحديدية من الميناء لزبنائه الثلاثة في المغرب.
المثير في الموضوع هو اكتشاف المحققين أن المستفيدين من الصفقة حصلوا على 10 حاويات من أصل 11 غادرت ميناء الدار البيضاء بوثائق مزورة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
التزوير الرشوة الخ............
واش نتما رجال
دمرتو لبلاد
لحل هذا الإشكال مستقبلا يجب تفعيل الرقمنة و الإعتماد على الوثائق الإلكترونية عوض الأوراق و تعزيز تبادل المعطيات بين كل الفاعلين.
لن يفلح المغرب اذا كان الشعب امي و جاهل و نصاب و محتال و اناني و انتهازي و مرتشي و راشي و كذاب... .
تقول كاينة شي مادة تنقروها سميتها تعليم تحراميات و القوالب ....الله اعون اللي تيتسنا المعقول
راه بحال كتسنى الباطو في المطار
يجب على المغرب تكوين أو إيجاد ثمانين رجلاً من أمثال السيد الحموشي والخيام ربعين منهم لمتابعة مشاكل مشاريع لقطاع العام لدولة، واربعين لمتابعة المشاكل لقطاع الخاص مخارج ﻻ موال ومدخيلها.
نحن كأفراد كنا نخافوا من الصوص ﻷزيقاء والشوارع ﻷن المغرب يسرقونه من كل جهة. أموال المغرب في أبناك الخارجية . أعتقد أن جميع ﻷغنياء لهم سكان وحسابات بنكية في لخاريج. المغرب نزيف من أمواله.
اليوم بالتحديد هناك شركة بمدينة طنجة تستورد OCB و الشيشات، شركة معروفة على الصعيد الوطني تقوم بإخراج بضائعها بواسطة أوراق مزورة.
شركة بازار للتبغ و التوزيع.
رجل جمارك عاد خدم جديد وفي سنة واحدة يشتري سيارة فارهة وبيت من طبقات أو فيلا .
عجيب أمر هؤلاء.. آخوتي القضاة الأمور بي يديكم لا تتساهلوا و احفظوا حقوق العباد و سمعة البلاد..
ليدافع عن من حزب النذالة والا عدالة أو حزب الاستغلال أو حزب تشفارت الاشتراكي الماركسي الليبرالي المفيوزي أو حزب باك صاحبي ودهن السير يسير أو أباطرة الرمال و الصيد و القلاع و ما جوارهما أو حزب الفيرمات و الهكتارات أو حزب أعالي البحار أو حزب الكريمات و خذام الدولة...
مالم تقطعوا يد اللصوص الكبار و تحققوا الحق فلا أما في بلادكم وسباب اليوم لن يضحي بحياته من أجل اللصوص فعلها أجدادهم من قبل و راءو النتيجة من بعد
رَآه ماشي غير المغرب لي كايوقع فيه هادشي
العالم بأسره بما فيه أمريكا وأوروبا التي تتغنى بها فءة كثيرة من الناس
ماذا يفعل الأوروبيون ؟
أكثرهم هم الذين اخترعوا هذه التاكتيكات منذ زمن طويل
ودعوني اقل لكم
داك الرجل الإسباني الذي رفع القضية ضد هؤلاء الناس سيتبين من بعد انه المستفيد الاول والاكبر وما تلك القلة من الناس المغاربة والأوروبيون الا بيادق اللعبة
دعوني اشرح لكم
الرجل الإسباني اختار بعض الناس من أصحابه فلهذا نجد ان من بينهم اوروبيون حتى تكتسب القضية شيءا من المصداقية
يتم التعاقد تم الشراء ثم تنقيل السلعة الى المغرب
الناس الذين يستوردون البضاعة يقومون بتزوير ورقة التحويل المالي
المصدر ينتظر قليلا ثم يتصل بالاشخاص في المغرب ليطلب التحويل المالي
المستوردون يقولون لقد تم التحويل فيمدون اليه فوطوكوبي التحويل البنكي
ثم لا شيء يحدث
يتم ابلاغ شركة النقل بعدم مد الأشخاص بالشحنة التي فيها البضائع
حتى الان الكل واضح الأمور تسير كما هو متداول دوليا
الان
يتم اخد البضائع بطريقة غير شرعية ويتم بيعها
الإسباني يبلغ شركة التأمين التي ستعوضه عن السلعة ولكن يلزمه الذهاب الى الشرطة
انتهى
Je pense que la douane N saura une responsabilité sur sujet
Suaf dans le cas où la déclaration d importation est faite par déclaration par anticipation je pense
والسؤال الذي يطرح نفسه *هل هذه هي الصفقة الوحيدة؟؟؟؟
*كم من صفقة لم يكتشف امرها؟؟
*هل ستكون اخر صفقة مشبوهةّ؟؟؟؟
*هل وصلنا الى هذا المستوى والحد من العفن؟؟؟
اسئلة كثيرة هي والمتضرر هو الاقتصاد الوطني والناتج الوطني وقوة الاقتصاد الوطني؟؟؟وبالتالي المواطن المغربي .
عار
مدخلات سلعة من الخارج م خرجت من المناء أي سلعة الحقيقة الوحيدة هي الفلوس لي خرجت من المغرب هي طريقة خطيرة لإخراج الأموال و تهريبها إلى الخارج.
الخلاصة أن الجمع بين السلطة والمال والمحسوبية والزبونية والتملص الضريبي في غياب منظومة رقمية تضبط كل ثغرات التملص والاحتيال البلاد والاقتصاد حثما تسير نحو الإفلاس والمجهول.
وخا اكون داير 1000 درهم للكيلو
شي حاجة كاينة
يكمااااااااا blanche neige
السؤال واضح و في جميع المبادلات التجارية ...
أقتصاد الربع و وسائل تهريب العملة...أو الربح المفرط ...لأن صاحب الرخصة له " انفراد خاص "
بالتسويق...و الاستراد...
على كل حال شكرا لرجال الجمارك ( الرجال ) منهم...! الصاهرين على اقتصاد البلد... !