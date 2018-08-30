قتيل وجريحة في حادثة سير ناحية ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص مصرعه على الفور اليوم الخميس، في حين أصيبت زوجته بجروح خطيرة، إثر تعرّضهما لحادثة سير مميتة على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين برشيد وخريبكة، في النفوذ الترابي لجماعة ثلاثاء لولاد دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وحسب معطيات مؤكدة حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث فإن الهالك "ع،ع"، وهو من مواليد 1968 بسيدي الذهبي، كان قيد حياته على متن درّاجة نارية رفقة زوجته متّجهين من مدينة برشيد نحو مدينة خريبكة، إلا أن سيارة كانت تهمّ بدخول الطريق الرئيسية رقم 11 صدمت الدرّاجة، ما أدى إلى وفاة سائقها وإصابة زوجته.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي بمركز ثلاثاء لولاد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية بابن أحمد. وتمّت معاينة الحادثة ونقل الزوجة وسائق السيّارة إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج، في حين وضعت جثة الهالك بمستودع الأموات بسطات قصد المعاينة أو التشريح.

وفتحت عناصر المركز الترابي بثلاثاء لولاد بحثا في النازلة، لتحديد المسؤوليات؛ وستستمع إلى السائق، بعد استقرار وضعه الصحي نتيجة هلعه لهول الحادثة، مع وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد للنظر في علاقته بالحادثة.