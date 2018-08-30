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الرئيسية | حوادث | الوقاية المدنية تُفشل محاولة انتحار بمدينة مكناس

الوقاية المدنية تُفشل محاولة انتحار بمدينة مكناس

الوقاية المدنية تُفشل محاولة انتحار بمدينة مكناس
رشيد الكويرتي من مكناس
الخميس 30 غشت 2018 - 18:35

تمكنت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكناس، زوال اليوم الخميس، من إحباط محاولة انتحار مختل عقليا من أعلى سور باب منصور التاريخي الكائن بساحة الهديم وسط العاصمة الإسماعيلية.

ونجح هذا التدخل بفضل تمكن عناصر الوقاية المدنية من الوصول إلى الشخص المذكور، الذي اعتلى، في ظروف غامضة، سور باب منصور التابع لملحقة بلدية مكناس، قبل السيطرة عليه وإفشال وعيده.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المختل ظل أزيد من ساعة وهو يهدد بالانتحار أمام توسلات الحضور لثنيه عن وضع حد لحياته.

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