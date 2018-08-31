أمن مراكش يحجز 34 كيلوغراما من مخدر الشيرا

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش شخصا في عقده الرابع للاشتباه في تعاطيه للاتجار بالمخدرات بحي المسيرة 3، بعدما أخضعته للمراقبة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الأمن قامت بتفتيش منزل الموقوف، فحجزت 34 كلغ من مخدر الشيرا جلبها من إحدى مدن الشمال.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وغادر أسوار السجن حديثا، مضيفة أن هذه العملية النوعية جاءت بعدما قامت الشرطة القضائية بتتبع نشاط هذا الشخص، ليتبين لها أنه يتزعم شبكة تتعاطى ترويج المخدرات.

يذكر أن الظنين أخضع لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ كما يشار إلى أن البحث سيظل جاريا بغرض الوصول إلى باقي عناصر الشبكة وكذا المزودين، حسب المصادر الأمنية المذكورة.