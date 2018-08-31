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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحجز 34 كيلوغراما من مخدر الشيرا

أمن مراكش يحجز 34 كيلوغراما من مخدر الشيرا

أمن مراكش يحجز 34 كيلوغراما من مخدر الشيرا
إبراهيم مغراوي
الجمعة 31 غشت 2018 - 01:12

أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش شخصا في عقده الرابع للاشتباه في تعاطيه للاتجار بالمخدرات بحي المسيرة 3، بعدما أخضعته للمراقبة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الأمن قامت بتفتيش منزل الموقوف، فحجزت 34 كلغ من مخدر الشيرا جلبها من إحدى مدن الشمال.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وغادر أسوار السجن حديثا، مضيفة أن هذه العملية النوعية جاءت بعدما قامت الشرطة القضائية بتتبع نشاط هذا الشخص، ليتبين لها أنه يتزعم شبكة تتعاطى ترويج المخدرات.

يذكر أن الظنين أخضع لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ كما يشار إلى أن البحث سيظل جاريا بغرض الوصول إلى باقي عناصر الشبكة وكذا المزودين، حسب المصادر الأمنية المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - انزيض الجمعة 31 غشت 2018 - 01:42
تحية تنويه و تقدير لرجال الامن الوطني على المجهودات التي يبدولونها في سبيل الحفاظ على الأمن و حماية الممتلكات الخاصة و العامة ومن ردع للمجرمين فمزيدا من التألق و العطاء.
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2 - الشاب الطموح الجمعة 31 غشت 2018 - 01:43
تعتبر الخدرات من بين أهم رؤس الاموال للمغرب لكن اصبحت تشكل خطر على الامن القومي للمملكة الشريفة حيث اصبحت عصابات تهدد سلامة المواطنين المغاربة وما يقع من عنف غير مبرر في كل محيط هذه الجموعات لهذا على السلطات المغربية مراقبة دقيقة بداخل هذه العصابات خصوصا مع تكرار حالات الاختطاف و الاجرام بمختلف أنواعه لهذا يجب تكثيف المراقة
فشكرا أمن ولاية مراكش.
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3 - hamid amin الجمعة 31 غشت 2018 - 01:47
اريد كتابة موضوع عن معانات مع مندوبية السجون كيف ذلك
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