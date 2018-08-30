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الرئيسية | حوادث | اتهام بالإهمال يرافق وفاة طفلة في "سبيطار الغابة"

اتهام بالإهمال يرافق وفاة طفلة في "سبيطار الغابة"

اتهام بالإهمال يرافق وفاة طفلة في "سبيطار الغابة"
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 30 غشت 2018 - 22:10

فوضى عارمة عرفها مستشفى "الغابة" بالقنيطرة اليوم الخميس، سبَبُها وفاة طفلة لم تتجاوز الرابعة من العمر، تقول عائلتها إن ما حدث لها مرده إلى الإهمال.

وصرح مصدر من داخل مستشفى الإدريسي لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الطفلة بقيت في المستشفى ثلاثة أيام، بعدما كانت تعاني من ارتفاع الحرارة والإسهال، "ولم يلق لها أحد بالا، بل ظلت مرمية إلى أن توفيت اليوم".

وأضاف المصدر أن أم الضحية ظلت تصرخ وتقول إنها لن تتسلم جثة طفلتها إلى حين حضور الشرطة، لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

وحسب رواية الأم التي ينقلها المصدر فطبيب المستشفى "لم يزر الطفلة طيلة مدة مكوثها بالمرفق، ولم يقدموا لها علاجا باستثناء أمور بسيطة".

وسبق أن ذكر تقرير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالقنيطرة حول "سبيطار الغابة" أن "الطاقم الإداري، المفترض أن يقوم بواجبه في تدبير شؤون المستشفى الإدارية واللوجستية، غير متواجد بشكل شبه كلي؛ إذ رصد وفد المركز لزوم الكاتب العام لمكتبه، وإغلاقه الباب بشكل محكم، وعدم اكتراثه بتظلمات المواطنين والطاقم الصحي على حد سواء".

وأضاف التقرير أن "هذا يرجع إلى غياب شبه تام للتدبير المؤسساتي، وضعف الإمكانيات اللازمة لتدبير مؤسسة صحية عمومية، ما يجعل المستشفى مرتعا لانتهاكات الحق في التطبيب، بدلا من تلبيته، وهو ما يدفع إلى القول إن الأمر يتعلق بفشل تام للسياسة العمومية الصحية بإقليم القنيطرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - karim الخميس 30 غشت 2018 - 22:16
même chose à ibn Sina Rabat. faut redémarrer toute l'administration
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26
2 - محمد الخميس 30 غشت 2018 - 22:26
اسبيطار الغابة اسم على مسمى،اضن انه حان الوقت للشعب المغربي ان يقوم بثورة على هؤلاء المجرمين القتلة الذين لا يعيرون اي اهتمام للمرضى ويستهترون بصحة المواطن المغربي الضعيف الذي لاحول له ولا قوة،
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35
3 - kenitri الخميس 30 غشت 2018 - 22:27
Un hôpital de 118 lits pour une population de la ville et sa région de plus d'un million de personnes et quelque villas et appartements trafiqué en cliniques !!!!! A kenitra monsieur on est condamnés à ne pas tomber malade !!!! Certains villages africains sont mieux loti que la ville de kenitra et ses habitants sans parler de la pollution de sebou sentir les odeurs des égouts " la merde " en plein journée
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15
4 - اين الحكومة الخميس 30 غشت 2018 - 22:29
الله يرحمها ويصبر اهلها لا حول ولا قوة الا بالله ان طرحت السؤال على حكومة الدل والعار يقولون المغرب بخير وهاذ الشىء في المستشفيات غير كذوب حنا مستهدفين من الداخل ومن الخارج
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24
5 - Mohamed الخميس 30 غشت 2018 - 22:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا دائما احب وطني العزيز المغرب، ولاكن لم أكن أتوقع أن يصل إلى هاد المستوى بسبب أناس الله اهديهم لا يتوفرون عل على ولو بنسبة قليلة من المواطنة.
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20
6 - محمود الخميس 30 غشت 2018 - 22:29
حسبنا الله ونعم الوكيل المسكين فهاد لبلاد فين ما مشا مكانش لي يديها فيه الله يصبر والديها
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23
7 - متتبع الخميس 30 غشت 2018 - 22:29
ليس مستشفى الغابة إنه مستنقع الغابة
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17
8 - هشام الخميس 30 غشت 2018 - 22:31
هدا راه مشي سبيطار راه مصيبة كحلا كاين غير باك صاحبي وغير ريحة كتقتل انا لوليد ديلي كان مريض بي لقلب وقلو لي سبيطار عامر وفاش عطيت 400 dh دخلوا ينعس ولقيتو خاوي لاحولا ولا قوة الا بي الله
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20
9 - مواطن مغربيي الخميس 30 غشت 2018 - 22:31
الاخوان غي واحد الحاجة الله يرحم الوالدين الى شفتي ممرض او طبيب مرتشي فالمرجو منين تجي تكتب تعليقك ما تشركش جميع الاطباء و الممرضين بجملة كلهم كيخدمو بالرشوة. كتب سمية هاداك اللي شد الرشوة فماشي معقول بسبب شخض او 10 اخشاص او حتى 100 تبقى تنتاقد جميع الممرضين و الاطباء اللي كيخدمو بضميرهم عارفين انه حوتة وحدة كتخنز الشواري والله غالب وهاداك اللي كيشد الرشوة عمرو يطفرو و شكرا
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12
10 - معلقة الخميس 30 غشت 2018 - 22:32
ولا كان غي سبيطار الغابة راه غابة ديال بصح هداك مشي مستشفى راه مستمات لي دخل ليه فيه غي نقطة ديال الدم تيخرج بلا بيها نيشان الفوريان
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12
11 - بن عباس الخميس 30 غشت 2018 - 22:32
نفس الشيء حدث في ما يسمى مستشفى مولاي يوسف العكاري الرباط.. فبعد أن أدى المواطن رسوم الاستشفاء. بقي ينتظر إلى أن نفد صبره فتوجه إلى مكتب الحارسة العامة يضرب الباب بيده بقوة. مما أدى إلى تكسير الزجاجة الأفقية. و تم النداء على الشرطة. علما أن الحارسة العامة ووفقا لمصادر أكيدة من داخل المستشفى كانت تعيش الحياة مع عشيقها في جناح سري... لهاا يقلب و لا يشقلب.
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10
12 - Gala الخميس 30 غشت 2018 - 22:35
الأسبقية للصحة العمومية أيها المسؤولين. لا يعقل أن يقع كل هذا في المغرب. اين ضراءبنا وكل مداخيل الدولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل
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13 - ماريا الخميس 30 غشت 2018 - 22:35
الصحة في المغرب محتاجة إلى نزهاء مخلصين مثل الدكتور مهدي الشافعي. كثر الله من امثاله.ونصره على أعداء الشعب
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14 - hamdoune الخميس 30 غشت 2018 - 22:35
مع الأسف هذا حال جميع مستشفياتنا الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
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15 - اوس الخميس 30 غشت 2018 - 22:36
يا حصرى على الشعب المغربي ستبقى تشكي وتبكي وتتحصر وستموت بحصرتك لأنك غير قادر على فعل شيء هدا قدرك
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14
16 - لطيفة الخميس 30 غشت 2018 - 22:37
لا حول و لا قوة إلا بالله .الله يهديهم..........
قضاء حوائج الناس مكسب لقرب الله
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9
17 - MOHAMED الخميس 30 غشت 2018 - 22:44
مزال مشفتو والو.... راه المغرب يتطلب دبا المعونة والصدقة من دول الخليج.... آلله يحفظ
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-1
18 - كالب كب الخميس 30 غشت 2018 - 22:45
طاحت الصحة علقوا الطبيب ,,, وسيرو هدرو على حقكم فالمندوبية يجيبوليكوم المعدات والعنصر البشري حاضين غا الطبيب الطبيب الطبيب
الحل ليس هو اتهام الطبيب ولكن الحل هو لجنة تحقيق معقولة
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6
19 - ملاحظ الخميس 30 غشت 2018 - 22:48
لو كنا في دولة تحترم مواطنيها . لقدم وزير الصحة أستقالته أو الحكومة ككل . ولتمت احالة كل من تبت تقصيره في معالجة الطفلة للمحاكمة . اصبحنا في دولة غابة . القوي ياكل الضعيف . تبا لزمن يوجد فيه امثال هؤلاء . الذين لا ضمير لهم سوى عبادة الدرهم.
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7
20 - خالد الحاقد الخميس 30 غشت 2018 - 22:49
السجون اصبحت تتمتع بالاهتمام اكتر من المستشفيات. وطننا الحبيب الله ارحمك
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4
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