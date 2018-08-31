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الرئيسية | حوادث | طالب يزود ليساسفة بـ"القرقوبي" والحشيش

طالب يزود ليساسفة بـ"القرقوبي" والحشيش

طالب يزود ليساسفة بـ"القرقوبي" والحشيش
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 31 غشت 2018 - 11:47

اعتقلت مصالح الضابطة القضائية لأمن منطقة الحي الحسني طالبا جامعيا في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني طريق الجديدة، بعد ضبطه متلبسا بتوزيع أقراص مهلوسة بمنطقة ليساسفة.

وضبطت عناصر أمن الحي الحسني كمية كبيرة من أقراص "القرقوبي" أثناء اعتقال الطالب الجامعي، الذي يقطن بمنطقة مولاي رشيد شمال الدار البيضاء، إضافة إلى نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، وكميات كبيرة من مخدر "القرقوبي".

وحجزت الشرطة القضائية للحي الحسني، بتنسيق مع النيابة العامة، هذه الكمية من المخدرات في شقة كان الطالب يكتريها بالقرب من منطقة قصبة الأمين بليساسفة العليا بالبيضاء.

واكتشفت عناصر الأمن توصل الطالب بطلبيات بالعشرات من طرف التجار الصغار لاقتناء "القرقوبي"، وصلت في مجموعها إلى 2500 حبة من هذا المخدر، الذي يسبب الهلوسة لمتناوليه.

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