24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:56
|13:33
|17:06
|20:00
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات تحرّر أملاكا عمومية بالقصر الكبير
- قاضي التحقيق يخلي سبيل "دركيّ كيسر" بسطات
- مونتريال عاشر أفضل مدينة سمعة في العالم
- هكذا كان المغرب أغنى من الصين خمس مرات في عام 1980
- فضائح ترامب ورهانات عزله
"طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي (5.00)
تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة (5.00)
- "طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي - (109)
- هكذا كان المغرب أغنى من الصين خمس مرات في عام 1980 - (99)
- تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة - (92)
- "ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا - (75)
- خبير: التجنيد الإجباري فرصة للتربية الجنسية والتكوين الزوجي - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة قرب خريبكة
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة خريبكة والجماعة القروية الفقراء، مساء اليوم، وقوع حادثة سير، راح ضحيتها سائق سيارة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص كانوا برفقته بجروح وُصفت بالخفيفة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن السائق فقد السيطرة على سيارته بأحد المنعرجات الواقعة بين خريبكة وجماعة الفقراء، مما أدى إلى انقلابها ووفاته وإصابة مرافقيه الثلاثة.
وانتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وتم انتداب سيارة إسعاف من الجماعة القروية الفقراء من أجل نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، وإحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.