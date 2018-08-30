قتيل و3 جرحى في انقلاب سيارة قرب خريبكة

هسبريس من خريبكة

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة خريبكة والجماعة القروية الفقراء، مساء اليوم، وقوع حادثة سير، راح ضحيتها سائق سيارة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص كانوا برفقته بجروح وُصفت بالخفيفة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن السائق فقد السيطرة على سيارته بأحد المنعرجات الواقعة بين خريبكة وجماعة الفقراء، مما أدى إلى انقلابها ووفاته وإصابة مرافقيه الثلاثة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وتم انتداب سيارة إسعاف من الجماعة القروية الفقراء من أجل نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، وإحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.