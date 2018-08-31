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كُتّاب وآراء
مخدّر الشيرا يجرّ شخصين إلى القضاء في خريبكة
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة من إيقاف شخصين بأحد الدواوير المتاخمة للمدينة، للاشتباه في تورّط أحدهما في حيازة واستهلاك مخدر الشيرا واتهام الثاني بالاتجار وترويج المادة الممنوعة ذاتها.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الدرك الملكي أوقفت في بداية العملية شابا في العشرينات من عمره، على خلفية استهلاكه مخدر الشيرا، وبعد التحقيق معه جرى تحديد هوية مزوّده بالمخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، أفضت إلى تحديد مكان المعني بالأمر وإيقافه؛ فيما أسفرت عمليات التفتيش، في إطار القضية ذاتها، عن ضبط حوالي 300 غرام من مخدر الشيرا على شكل قطع مهيأة للترويج.
وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجريه المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمهما ومتابعتهما كل بحسب المنسوب إليه.