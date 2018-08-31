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كُتّاب وآراء
مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم"
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن المحامي الفرنسي المشهور إيريك لوران موريتي أعلن، مُؤخراً، انْسحابه من الدفاع عن المغني سعد لمجرد، الذي يواجهُ تُهماً تتعلق بـ"الاغتصاب" والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، وكان غادرَ الحبس بعدما أدَّى مبلغ 150 ألف أورو ككفالة مقابل الإفراج عنه.
وقال موقع مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن المحامي الملقب بـ"الوحش" قد انسحب فعلاً من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم في ملف ثان يتعلق باغتصاب فتاة فرنسية بمدينة سان تروبي، مؤكداً أنه "لم يعُد محامي "لمعلم" بعد أن تولى المهمة خلال متابعته بتهمة محاولة الاغتصاب الملفقة له من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول".
وكان الملك محمد السادس أوصى في وقتٍ سابقٍ أسرة لمجرد بأن يتولى المحامي موريتي الدفاع عنه، وقرر التكفل بأتعاب الدفاع؛ وذلك في إطار عطف العاهل المغربي على أسرة الفنان، حسب ما أكدته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
ونقلت مصادر فرنسية أن المحامي الذي يتولى حاليا قضية سعد لمجرد هو المحامي الفرنسي جون مارك فديدا.
وكان جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، أكد أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن "لمعلم تعرَّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه".
وفي سرده لتفاصيل الواقعة التي جرت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، أورد محامي المطرب المغربي أن الأمر يتعلق بـ"علاقة جنسية رضائية"، إذ دعا لمجرد الضحية المفترضة إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل مادي على استعماله العنف معها"؛ وذلك خلال حلوله ضيفا على أثير إذاعة "راديو فرانس".
ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إليه من طرف العاملة الموسمية ذات الـ28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".
وكان القضاء الفرنسي أمرَ بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، مع وضعه تحت المراقبة، وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة "الاغتصاب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (125)
حتى وإن كانت علاقة رضائية "زنا" فلا أعتقد أن أحدا تعرض لمؤامرة سيذهب الى ملهى ليلي ليقضي بعدها ليله مع فتاة لايعرفها لكي يقع ضحية مرة أخرى . وهذا يؤكد تماما أقوال ضحاياه بأنه وحش خطييير .
ويعطف على المعطلين والمتشردين ماشي المغتصبين
150000 € على الزيغة و مرض السل مازال فالبلاد مع أمرض أخرى انقارضات ... إلا عندنا !
...
سمحو لي آ الخوت غادي نمشي ندير الخدمة العسكرية واخا غي باش نتعلم نصبر على الركيل بالبرودكان !
شكون هو غاع ..
لا اسمع له ولا ارى اغانيه وماكانتصنتش للاغاني بصفة عامة ..
مصاب هير تصنت على عظامي..
فين ما نطلع لقا عيباد لله داويا عليه ..
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
لقد مرغت انف الملك في الوحل و أمر محاميه بلانسحاب. انطبق عليه "تعش. مع الدراري تصبح فاطر"
هده الجملة اسميها سقطة صحفية لكاتب المقال, فالقضاء لم يدلي بكلمته بعد حتى ان نقول ان التهمة ملفقة من طرف لورا بريول !!!!!
الصحيح هو : بتهمة الاغتصاب الموجهة ضده من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول.
انه ارتكب غلط او اثنين او حتى اكثر : اين المشكل.
فهو يؤدي الثمن بكل رجولة.
اما ان يتحايل عليه الفرنسيون بكذبهم وتلاعباتهم, فهذا غير مقبول..
هذا المحامي ذكي يريد ان يحافظ على مصداقيته......الفاهم يفهم
كيف المجرد من الأخلاق والذي اساء لسمعة بلدنا
حصل على هذا المبلغ 170 مليون سنتم
شكراً هسبريس
ندعو القصر ان يسحب منه الوسام الذي منح له..لأنه ليس اهلا له وليس اهلا أن يكون قدوة...والوسام الملكي يجب ان يعطى فقط للذين يكونون قدوة للمواطنين..في العلوم و الدراسات و المثابرة و العمل الصالح و حفظ القرآن و العمل التطوعي و المتفوقين في الدراسة كلهم....
لو أن القصر كان يعطي وسام ملكي لكل تلميذ مجتهد حصد اعلى النقاط على المستوى الاقليمي و للتلاميذ المتفوقين في الباكالوريا على مستوى الاكاديميات و للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في اقاصي الجبال و القرى...و على حفاظ القرآن و المقرئين المتميزين في تراويح رمضان...
لو ان القصر كان يعطي كل هؤلاء اوسمة لما احتاج البلد لأي إصلاح للتعليم و لشاهدنا الشباب يتسابق للتحصيل و الاجتهاد..بدلا من رؤيته يتسابق للإغتصاب و للتشرميل....
ايها الملك...مشكلتك انك محاط بمستشارين دون المستوى...يقولون لك العام زين ويفتون عليك بالتفاهات ويجعلون ستارا بينك و بين شعبك و مشاكله....ولك واسع النظر يا جلالة الملك.
حصن نفسك يا اخي بالزواج وعش في الحلال.
ياك الفرنسيات لا يكدبن
يا مولاي عطفك المولوي مطلوب لمن يستحقه لأن كرامة المغربي وأبسط متطلباته الحيوية أهم بكثير من أي شيء آخر فوق الحاجة.
الله يبارك في عمر سيدي والخزي والعار للمخزن.
الان اصبحت عنده خبرة كبيرة. سبق الميم ترتاح.
هناك اشعاعات حول كون سعد المجرد له ميولات جنسية مازوشية خاصة عندما يكون تحت تأثير المخدرات.
المهم سواءا كان سعد المجرد مسؤولا او لا فانه لا يستحق الدعم الدي تمتع به في المغرب من طرف ملك البلاد, كيف نترك فنانين مغاربة كبار يمثلون ثقافتنا و اخلاقنا و نوشح زان يمارس الجنس خارج اطار الزواج و مستهلك مخدرات. هدا تناقض كيف يتم الدفاع و توشيح شخص يقوم باعمال يمنعها القانون المغربي و يعاقب عليها بالسجن.
أش يكون كاع هذا ؟؟؟؟؟
وولن يغامر بسمعته
يا عباد الله اللي ما بغى مشاكل يشد طريق الله و غادي يشوف
يقول الله عز و جل : " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " صدق الله العظيم
من خلال تعليقك يفهم بوضوح ان غير العياشي اذا تورط في قضية اغتصاب او فساد او سرقة فإن زملائه و أوليائه غير العياشية سيقفون بجانبه و يساندونه ولن يتخلو عنه..بعكس العياشي الذي يتخلى عنه الملك اذا تورط في اي شكل من اشكال الفساد...
يجب ان تفهم و تعي المكان الذي تضع نفسك غيه قبل ان تتكلم...فأنت مثل ذلك الذي سار في طريق مهجور فتلقت له عصابة مدججة بالعصي فقالوا له..هل انت معنا ام مع الاخرين...فقال انا معكم فقالوا له نحن هم الاخرين..فاشبعوه ضربا.
اللهم استرنا و لا تشمت بنا الأعداء
Grievance for adopting tge case of a Maroccan citizieb against the ex minister qatari of economy & finances