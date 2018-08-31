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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم"

مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم"

مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم"
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 غشت 2018 - 18:00

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن المحامي الفرنسي المشهور إيريك لوران موريتي أعلن، مُؤخراً، انْسحابه من الدفاع عن المغني سعد لمجرد، الذي يواجهُ تُهماً تتعلق بـ"الاغتصاب" والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، وكان غادرَ الحبس بعدما أدَّى مبلغ 150 ألف أورو ككفالة مقابل الإفراج عنه.

وقال موقع مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن المحامي الملقب بـ"الوحش" قد انسحب فعلاً من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم في ملف ثان يتعلق باغتصاب فتاة فرنسية بمدينة سان تروبي، مؤكداً أنه "لم يعُد محامي "لمعلم" بعد أن تولى المهمة خلال متابعته بتهمة محاولة الاغتصاب الملفقة له من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول".

وكان الملك محمد السادس أوصى في وقتٍ سابقٍ أسرة لمجرد بأن يتولى المحامي موريتي الدفاع عنه، وقرر التكفل بأتعاب الدفاع؛ وذلك في إطار عطف العاهل المغربي على أسرة الفنان، حسب ما أكدته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

ونقلت مصادر فرنسية أن المحامي الذي يتولى حاليا قضية سعد لمجرد هو المحامي الفرنسي جون مارك فديدا.

وكان جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، أكد أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن "لمعلم تعرَّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه".

وفي سرده لتفاصيل الواقعة التي جرت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، أورد محامي المطرب المغربي أن الأمر يتعلق بـ"علاقة جنسية رضائية"، إذ دعا لمجرد الضحية المفترضة إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل مادي على استعماله العنف معها"؛ وذلك خلال حلوله ضيفا على أثير إذاعة "راديو فرانس".

ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إليه من طرف العاملة الموسمية ذات الـ28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".

وكان القضاء الفرنسي أمرَ بإطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، مع وضعه تحت المراقبة، وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وُجهت له تهمة "الاغتصاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (125)

1 - med f الجمعة 31 غشت 2018 - 18:11
يدافع المحامون المشهورين عن المضلومين لا عن الضالمين
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240
2 - aziz580 الجمعة 31 غشت 2018 - 18:13
و مصائبنا نحن كشعب من يحلها ومن يكثرت لها لهيو الشعب بالخزعبلات حتى انسيتمونا ما نحن فيه من دل وهوان قلت مايدار
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183
3 - amek الجمعة 31 غشت 2018 - 18:13
سقط القناع..فلا داعي لخلق الأعذار الكاذبة
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157
4 - hawaii 005 الجمعة 31 غشت 2018 - 18:14
سعد حطم راسو براسو ، المحامي تخلى عنك وجلالة الملك سوف يتخلى عنك وحتى الشعب المتعاطف معك تخلى عنك وشوهتي عائلتك على والو ياربي السلامة ، نسأل الله تعالى العفو والعافية
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187
5 - مواطنة 1 الجمعة 31 غشت 2018 - 18:14
الناس كتعلم من درس واحد وانت متعلمتيش من شحال من درس ، دابا مزيان الا انسحب المحامي ديالك حيث عرفك ضاسر بزاف ومكتحشمش ، غير كدور وتجمع العاهرات من القهاوي وتديهم معاك للفندق . الناس كلها عايشة حياتها وساترة راسها وانت شوهتي راسك وشوهتي المغرب وقضيتي على سمعة الوسام الملكي . دابا غير اللي عنده شي وسام يخبيه مادام كيتعطى لبحالك .
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189
6 - الوطنية الجمعة 31 غشت 2018 - 18:14
حتى لا يلطخ سمعة الدفاع كان عليه الانسحاب فعلا . لان هذه المرة لن تسلم الجرة
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96
7 - sam الجمعة 31 غشت 2018 - 18:14
شيء طبيعي لأن المحامي المعروف بالوحش لا يريد تلطيخ سمعته مع شخص متهور وغير مسؤول إنه محامي القصر وجائته أوامر ان يبتعد عن تلك القضية المشبوهة لحفاظ على ماء وجه
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115
8 - محمد الجمعة 31 غشت 2018 - 18:14
واخيرا خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الا يجب ان يسحب منه الوسام كذلك ؟
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117
9 - said الجمعة 31 غشت 2018 - 18:15
انا ماشي سهل ; انت معلم ; انت باغيا واحد; مر من الشفوي الى التطبيق وها العاقبة
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96
10 - علاقة رضاءية الجمعة 31 غشت 2018 - 18:15
الناس لم يعد يخيفها الزنى وتحريمه سعد يقول العلاقة رضاءية أي أنه يعترف بالزنا كما لو أن الأمر عادي ولكن الأكيد أنه أن يقبله لا على أمه ولا على أخته شكيزوفرينيا
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109
11 - abdo الجمعة 31 غشت 2018 - 18:15
لي دارها بيديه افكها بسنيه..معندنا شغل نبقاو مقابلين هاد لمجرد!!لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين...
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58
12 - .... الجمعة 31 غشت 2018 - 18:16
هدا محامي نزيه وهو اهل لهده المهنة عندما احس بان موكله فعلا مدنب تراجع عن دفاعه عنه ولم يهتم للمال.
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57
13 - abdou rabat الجمعة 31 غشت 2018 - 18:17
كيقول المثل الشعبي اللي دارها بيديه يفكها بسنيه أو لا وريه وريه وايلا عما سير وخليه .صاحبنا زاد فيه ومبغاش يحشم
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37
14 - طريق الفن الجمعة 31 غشت 2018 - 18:19
الحمد لله أن عفانا مما ابتلى به غيرنا ، الزواج يحصن الشباب من السقوط في رذيلة الزنا ليس كالعلاقة الرضائية أو المؤدى عنها فإن عواقبهما وخيمة، وكما يقول المثل الزواج الله لا يفيق به ولاد الحرام.
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31
15 - متتبع الجمعة 31 غشت 2018 - 18:19
قرار صائب.لي دارها بيديه يفكها بسنيه. عكوبة لسحب الوسام الملكي .سعد لمجرد كان معلم اما دابا ولى ع......
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26
16 - طارق حتى لأولاد علي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:20
يمكن تقول أن هذا المجرد تعرض في البداية لمحاولة تشويه وأن الأمر كان مدبرا . لكن تكراره يؤكد العكس تماما .
حتى وإن كانت علاقة رضائية "زنا" فلا أعتقد أن أحدا تعرض لمؤامرة سيذهب الى ملهى ليلي ليقضي بعدها ليله مع فتاة لايعرفها لكي يقع ضحية مرة أخرى . وهذا يؤكد تماما أقوال ضحاياه بأنه وحش خطييير .
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42
17 - Html الجمعة 31 غشت 2018 - 18:20
Bonne initiative. L'avocat n'a pas reagi de son propre geste
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20
18 - مغربي قح الجمعة 31 غشت 2018 - 18:20
بالعربية الملك قال للمجرد هاد المرة صبر لراسك راك عيقتي!!!
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39
19 - امل الجمعة 31 غشت 2018 - 18:21
هاد المجرد كنا مضامنين معاه فالقضية الاولى ساعه ماصدقش للاسف وطبعا غينساحب المحامي حيت كيقول المثل اللي دارها بيديه يفكها بسنيه والله يستر مابقا مايعجب.
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23
20 - ميمون الجمعة 31 غشت 2018 - 18:21
تعليمات وراء الانسحاب لم يعد مناسبا الدفاع عن شخص متعدد السوابق
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36
21 - هاشمي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:22
هذه ليست تهمة هذا فساد يعاقب عليه القانون ... علاقة جنسية غير مشروعة .
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25
22 - أنتم من أوجده الجمعة 31 غشت 2018 - 18:23
رسالة إلى من يصفقون وهللون من مراهقين ومراهقات ،أنظرو إلى من كُنتُم تعشقونه حتى الموت ،بكم أصبح المرد ولكن بفضل الله إنتهى ،شوفو غير لكليباتدياولو والمشاهد لي كاتحتاويها وغادي تفاهمو واش كان متاقي فيكم الله ولا والو،لست شامتا فيه إنما لبيان أنما كل مابني على باطل فهو باطل
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41
23 - Mohiedine الجمعة 31 غشت 2018 - 18:23
هادو كاملات مسكينات لتعدا عليهم راهم غير خادمات حشومة هاذا راه لا ضمير له
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27
24 - ADAM الجمعة 31 غشت 2018 - 18:23
هذا الخبر يؤكد بالملموس أن تعياشيت غير مفيدة و مجدية و عند أول إمتحان تجد نفسك وحيدا بدون أي مساعدة تذكر من الشخص المقصود بالرغيب و اللحيس لأنك تجعل من نفسك أداة في يد الملك لا غير بدون أي قيمة تذكر!
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17
25 - من طنجة الجمعة 31 غشت 2018 - 18:24
السلام عليكم من الاول كان على الملك لايدخل نفسه في هده الشوبوقات الملك وجب عليه ان يقف مع ولاد الشعب الفقراء المرمون داخل السجون المغربية ظلما وليس مع سافه غني لاحول ولا قوة الا بالله
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59
26 - Zig.italy الجمعة 31 غشت 2018 - 18:24
محامي البلاط ياس من الوسامات الغير اللائقة . . .
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22
27 - عبدالله الجمعة 31 غشت 2018 - 18:25
اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك
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32
28 - ولد البلاد الجمعة 31 غشت 2018 - 18:25
اخاي سعد مثلتي و عليتي بالاغنية المغرببة احسن تمتيل ورفعت المشعل ديال البشير عبدو الله يحفضو ولكن قد رفعتيها دليتيها ودبا حصلتي فيها والفرنسية غتصبتيها وعائلتك شوهتيها واش هاد الروينة رونتيها
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14
29 - صلاح الدين الجمعة 31 غشت 2018 - 18:27
ونتمنى كذلك أن يسحب منه ذلك الوسام
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29
30 - امين الجمعة 31 غشت 2018 - 18:27
سعد المجرد مغربي ابا عن جد؟؟؟؟ و احنا كيفاش؟ شكون يدافع علينا؟؟؟
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20
31 - متتبع الجمعة 31 غشت 2018 - 18:28
وريه وريه و إيلا عمى سير و خليه
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7
32 - البدوفيليين مكروهين الجمعة 31 غشت 2018 - 18:28
لمجرد جوج مرات وهو كيرتكب نفس الجريمة thanks erik
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10
33 - انشري يا عزيزتي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:28
وكان الملك محمد السادس أوصى في وقتٍ سابقٍ أسرة لمجرد بأن يتولى المحامي موريتي الدفاع عنه، وقرر التكفل بأتعاب الدفاع؛ وذلك في إطار عطف العاهل المغربي على أسرة الفنان، حسب ما أكدته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.



ويعطف على المعطلين والمتشردين ماشي المغتصبين
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40
34 - LGD1951 الجمعة 31 غشت 2018 - 18:28
كمآ يقول المثل المغربي * وريه وريه الى أعمى خليه * المحامي نبهه عدة مرات دون جدوى . أظن أن سعد كان من الواجب ان يكون محاطا بعاءلته وأصدقاء أوفياء حتى لا يصل إلى ما لا ثحمد عقباه .
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5
35 - rachad hadri الجمعة 31 غشت 2018 - 18:28
في انتظار سحب الوسام الملكي الذي يعطي لتشريف الشباب المغربي وليس لاحتراف الاغتصاب للاسف الشديد
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14
36 - Azro الجمعة 31 غشت 2018 - 18:29
محامي القصر لا يجب ان يدافع عن متهم اخلاقيا من الاول حتى ولو كان المجرد عالم ذرة ،تهم المجرد تهم تجعل من يدافع عنه في وضع لا يحسد عليه
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18
37 - المجرد من أبسط الحقوق في بلده الجمعة 31 غشت 2018 - 18:30
الله يكون فعون اللي ما اغتصب حد و بغي غي حقو و شوية دالكرامة فبلادو و ما عندو لا وسام لا من ينصحو و يخلص عليه محامي من طينة "موريتي" ففرانسا ...
150000 € على الزيغة و مرض السل مازال فالبلاد مع أمرض أخرى انقارضات ... إلا عندنا !
...
سمحو لي آ الخوت غادي نمشي ندير الخدمة العسكرية واخا غي باش نتعلم نصبر على الركيل بالبرودكان !
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27
38 - قل الحق ولوكان مرا الجمعة 31 غشت 2018 - 18:30
قد احسن المحامي الفرنسي حينما انسحب من هيئة الدفاع عن سعد المجردبعد ان توالت فضائحه امام العيان والعميان فمن يجري الدفاع عنه وهو يعلم علم اليقين ان قضيته مالها الخسران فالمحامي يدافع عن الشرفاء وليس عن السفهاء
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15
39 - كوثر الجمعة 31 غشت 2018 - 18:31
فضحتونا بهاد سعد لمجرد ..
شكون هو غاع ..
لا اسمع له ولا ارى اغانيه وماكانتصنتش للاغاني بصفة عامة ..
مصاب هير تصنت على عظامي..
فين ما نطلع لقا عيباد لله داويا عليه ..
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
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21
40 - المنطق الجمعة 31 غشت 2018 - 18:32
خير ما فعل ....الرجل محترف وطلب منه أن لا يفعل أي شيء بدون استشارة. ..دهب إلى الجنوب وفعل فعلته ...مادا تريدون من الرجل المسمى الوحش أن يفعل له ....
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16
41 - fatu الجمعة 31 غشت 2018 - 18:32
من طبيعة الحال غادي يهرب لانو السمعة ديالو اهم..واش سيد باقي تحت المراقبة او دار فضيحة تانية...السيد مريض سادي ماخصوش الحبس خصو طبيب...بقاو في واليديه الله يعمرها دار عمرنا سمعنا عليهم شي حاجة ....الله يستر على الجميع حنا مغاربة او منبغيوش الي مغربي شي حاجة خايبة
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7
42 - Pierre de had soualem الجمعة 31 غشت 2018 - 18:33
C'est du n'importe quoi !! Il se drogue, viole une fille puis récidive et viole une autre et c'est le Roi du Maroc, l'émir des croyants, qui paie l'avocat, bien sûr à partir de la liste civile alimentée par nos impôts. Suis-je en train de faire un cauchemar ?
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21
43 - رضو بالكوم الجمعة 31 غشت 2018 - 18:34
منحرف (كالمعلم) لا يستحق ان يدافع عنه احد .
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16
44 - مول النعناع الجمعة 31 غشت 2018 - 18:34
شكون هي الجهه لي لدفعت مبلغ 150 ألف أورو كفالة
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17
45 - JUSTICE الجمعة 31 غشت 2018 - 18:35
il connaît bien Saad et connaît aussi son altitude il a un flair de connaisseur il est fautif a100/100 et qui va perdre le procès donc il s'est retiré tout simplement
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6
46 - ملاحظ الجمعة 31 غشت 2018 - 18:35
من المخجل والعار ان يقوم دفاع القصر بالدفاع عن شخص ازكمت فضاءحه كل ارجاء العالم. أتمنى ان تنضج الضماءر وتترك مثل هذه الامور تذهب الي مزبلة التاريخ. كفى من هذه التفاهات المخجلة. فلنا امور أخرى في غاية الاهمية يجب ان تكون من يدافع عنها تعود بالنفع للامة المغربية
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15
47 - hamoda الجمعة 31 غشت 2018 - 18:36
يعني ان الملك قال : stop، عوم بحرك المجرد!
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11
48 - عاصم الجمعة 31 غشت 2018 - 18:37
لم ارى أغبى من هذا الفتى المدلل، أتقوم بنفس الفعلة مرتين، حتى و لم تغتصب الثانية ، مجرد ان كل العيون متجهة لك و تراقب كل صغيرة و كبيرة كفيل بثني لي شخص طبيعي عن الرمي بنفسه في نفس المشكل. او على الاقل تنصيب كاميرا خفية في غرفتك لحمايتك من التهم الملفقة، هذا ان افترضنا انك برئ و انسان سوي.
لقد مرغت انف الملك في الوحل و أمر محاميه بلانسحاب. انطبق عليه "تعش. مع الدراري تصبح فاطر"
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10
49 - مواطن مغربي من المانيا الجمعة 31 غشت 2018 - 18:38
هذا لمجرد يجب ان يجرد من جنسيته المغربية لانه وسمة عار على المغاربة بفضائحه المشينة فليس كل مرة تسلم الجرة وعلى المغاربة الا يشفقوا على مرتكب الزنا وعليه ان يجلد الف جلدة لان حياته كلها فسق وفساد في الارض فالمغاربة ليسوا بحاجة اليه هذا ما كان والسلام
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8
50 - مهتم بالرياضيات الجمعة 31 غشت 2018 - 18:41
من المرجح ان يكون الملك هو من امر المحامي بالانسحاب لان الدفاع في هذه القضيه يلطخ سمعه المؤسسه الملكيه
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18
51 - البشير عزالدين الجمعة 31 غشت 2018 - 18:42
فلوس الشعب فين مشات...في الخوا لخاوي و تسمين الفساد...و المال السايب كيمشو في الاسراف و التبدير رغم ان القرأن الكريم قرن المبدرين و المسرفين باخوان الشياطين... فلوس الشعب تمشي في القصور بلا نهاية في الداخل و الخارج و الابناك الخارجية و باناما .. النظام يعفو و يفعل كل شيئ من اجل المغتصبين مثل مغتصب القنيطرة و مراكش و لمكرد (بالدارجة)...فين غادي؟ غادي للهاوية و لا من نصحك و داها فيك ..يا اسف عليك... اموال المغرب غير مراقبة تبدر في العبث مثل موازين و التيجيفي و الصاتيل و بناء مدن افريقية...
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9
52 - Hor الجمعة 31 غشت 2018 - 18:43
je ne comprends pas cet homme que ses parents ont souffert la première fois et il les remet dans la souffrance une deuxième fois et il n’a aucune face ni honte pour un soit disant musulmant tout les jeunes draguent et font ça discrètement et ni vue ni connue
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4
53 - Man of truth الجمعة 31 غشت 2018 - 18:43
" بتهمة محاولة الاغتصاب الملفقة له من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول "

هده الجملة اسميها سقطة صحفية لكاتب المقال, فالقضاء لم يدلي بكلمته بعد حتى ان نقول ان التهمة ملفقة من طرف لورا بريول !!!!!

الصحيح هو : بتهمة الاغتصاب الموجهة ضده من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول.
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19
54 - marrakechia الجمعة 31 غشت 2018 - 18:43
سعد لمجرد فنان بمعنى الكلمة, والفنان الحقيقي لا يعيش عادة حياة طبيعية..
انه ارتكب غلط او اثنين او حتى اكثر : اين المشكل.

فهو يؤدي الثمن بكل رجولة.

اما ان يتحايل عليه الفرنسيون بكذبهم وتلاعباتهم, فهذا غير مقبول..
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-60
55 - nawfal الجمعة 31 غشت 2018 - 18:45
الا مشا الوحش، القضية حامضة بزاف
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16
56 - mre الجمعة 31 غشت 2018 - 18:45
المصداقية
هذا المحامي ذكي يريد ان يحافظ على مصداقيته......الفاهم يفهم
كيف المجرد من الأخلاق والذي اساء لسمعة بلدنا
حصل على هذا المبلغ 170 مليون سنتم
شكراً هسبريس
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8
57 - ابو مروان الجمعة 31 غشت 2018 - 18:46
المجرد لم يكن في مستوى عطف ملك البلاد . حسب ان القصر يحميه فتمادى في زلاته . بمعنى آخر هادي زياغة باينة ما عندها معنى، اولا االلاخوان؟؟؟
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7
58 - زليطة كروط الجمعة 31 غشت 2018 - 18:46
وفي الليلة الضلماء يفتقد البدر. وفي قراءة اخرى ومضى كل إلى غايته لاتقل شئنا فإن الحق شاء.
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5
59 - moor de caen الجمعة 31 غشت 2018 - 18:47
OUUUUUUUF morreti et notre roi n'ont rien a avoire avec cet INDIVIDU
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-2
60 - Rayyan الجمعة 31 غشت 2018 - 18:48
حبدا ايها الوحش لو دافعت عن المظلومات لمجرد مابغا يحشم
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5
61 - متتبع الجمعة 31 غشت 2018 - 18:48
انسحاب جد منطقي
واش بغيتو السيد يولي دري؟؟
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10
62 - يوم الحساب الجمعة 31 غشت 2018 - 18:48
مادام قد دفع 150الف يورو فهذا دليل على أنه ارتكب فعلته وعلى القانون أن يأخذ مجراه ونرجو من الإعلام البحث عن مواضيع أكثر اهتمام من مثل هذه التفاهات ومضيعة للوقت
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7
63 - somo الجمعة 31 غشت 2018 - 18:49
ههههههههه وا ههههههههه وا هههههههه موصيبة كحلة
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4
64 - Hamido الجمعة 31 غشت 2018 - 18:49
كان تراجع المحامي عن مؤازرة سعد لمجرد تحصيل حاصل اد أن مساندته له قد تعني أن الملك من يسانده.ومن جهة أخرى قد يعني هدا الانسحاب بأن الملف ليس في صالح المتهم.وبعيدا عن كل هده التاويلات لم يفهم الرأي العام كيف لشخص توفر له كل شيء أن يدمر نفسه؟وهدا ما جعل الكثير يعتقد أنه مريض.
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8
65 - كلنا بلداء.... الجمعة 31 غشت 2018 - 18:50
قبل ماندوي جاني فبالي سؤال علاش القصر داير محامي و علاش فرانساوي كيداوا فرنسا و يطلب النجدة من فرنسا....هادا تخلى على المجرد لحقاش المسالة كبرات و بذى الراي العام الفرنسي و لا القصر و لا هاد المحامي مستعدين يديرو راسهم فدراري و خصوصا القصر لحقاش هو مشكوك فامرو و يزيد الشكوك على اخرى....
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-4
66 - YOUSSEF الجمعة 31 غشت 2018 - 18:51
فكرت كثير أش يمكن نقول و في الأخير ما صبت ما نقول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2
67 - الحكرة هادي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:52
وايييه ودوه الحبس وشغلكوم هاداك, واش مذنب طلقتوه وخلص 150000 اورو ? حنا ما شفنا والو? مصدقين كلامكم. واش نيت هادشي صحيح ولاولا واش عطا شي اورو ولا ولا? وصدعتونا وهاديك الدرية ديالكم ماتجيب حتى الف اورو في الجوطية , هههه وان عجبتني فيها غير ديك الكسيكيطة ديكريفي ديال جوج دراهم
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-19
68 - سوسي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:52
لماذا التركيز على(عاملة موسمية)أليست انسانة ام هدا نوع من العنصرية كما الفتم مع المغربيات
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11
69 - عدنان الجمعة 31 غشت 2018 - 18:53
قيمة الانسان كيف ما كان حالو , سواء,غني او فقير , هي اخلاقو و كرامتو و خوفو من الله , لكن بعض الحثالة مع الاسف كانعطيوهم اكثر من قيمتهم . شكرا
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16
70 - جامعي وجدي الجمعة 31 غشت 2018 - 18:53
هذا مريض عديم الأخلاق من العار التدخل في قضيته. أنه لايستحق أن ينسب الى المغرب. شوهة وعار لسمعة المغرب والمغاربة أتركوا القضاء الفر نسي يربيه. لو كان في عهد الحسن الثاني لقبع طيلة حياته في عوكاشة. الله يحفظ بلادنا من هؤلاء النمادج.
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9
71 - #مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 18:54
لن يقف الأمر عند تخلي دفاع القصر في الترافع عن لمجرد،بل سيتم تجريده من الوسام الممنوح له لأنه سقط سقطة مدوية.... و المخزن المغربي لن يجازف و يغامر بمنح رضاه و ويغدق اكرامياته على (فنان) مستهتر غارق حتى أذنيه في قضايا أخلاقية وجنسية تزكم الأنوف وصل صداها ومداها إلى العالمية و أصبحت حديث العام و الخاص وطنيا و إقليميا و دوليا.. ولن تتم المجازفة باستمرار السند المخزني لشخص مغرور ساقط و أرعن ..
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10
72 - مصطفى الجمعة 31 غشت 2018 - 18:54
ما ينفعك ها المعقول اولدي . دابا غادي يوصلك الصهد ديال الحدادة بلا ما تمشي ليها..
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5
73 - saidr الجمعة 31 غشت 2018 - 18:55
صدق المثل الشعبي اللي عندو عين وحدة مايلعب فتبن،ولايقذف الناس من بيته من زجاج،نسأل الله أن يلطف باولادنا وبناتنا, الوحش خسارة فادحة لها تداعيات.
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6
74 - مواطن حر الجمعة 31 غشت 2018 - 18:58
محامي القصر يتولى الدفاع عن شخص متهم بالاغتصاب المفروم بالعنف وتناول المخدرات القوية القصر يتحمل تكاليف الدفاع ؟؟!! حلل وناقش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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7
75 - mosi. الجمعة 31 غشت 2018 - 18:59
سيكون عار ومخزي ان يدافع القصر عن مغتصب أو أقله عن منحل اخلاقيا...
ندعو القصر ان يسحب منه الوسام الذي منح له..لأنه ليس اهلا له وليس اهلا أن يكون قدوة...والوسام الملكي يجب ان يعطى فقط للذين يكونون قدوة للمواطنين..في العلوم و الدراسات و المثابرة و العمل الصالح و حفظ القرآن و العمل التطوعي و المتفوقين في الدراسة كلهم....
لو أن القصر كان يعطي وسام ملكي لكل تلميذ مجتهد حصد اعلى النقاط على المستوى الاقليمي و للتلاميذ المتفوقين في الباكالوريا على مستوى الاكاديميات و للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في اقاصي الجبال و القرى...و على حفاظ القرآن و المقرئين المتميزين في تراويح رمضان...
لو ان القصر كان يعطي كل هؤلاء اوسمة لما احتاج البلد لأي إصلاح للتعليم و لشاهدنا الشباب يتسابق للتحصيل و الاجتهاد..بدلا من رؤيته يتسابق للإغتصاب و للتشرميل....
ايها الملك...مشكلتك انك محاط بمستشارين دون المستوى...يقولون لك العام زين ويفتون عليك بالتفاهات ويجعلون ستارا بينك و بين شعبك و مشاكله....ولك واسع النظر يا جلالة الملك.
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7
76 - جلول الجمعة 31 غشت 2018 - 19:00
ربما غضبة ملكية من تصرفات هذا المذلل الذي لا يحتمل واحتمال ايضا بتجريده من الوسام الملكي
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3
77 - محسن الجمعة 31 غشت 2018 - 19:00
المرجو كدلك سحب الوسام منه لانه غير جدير بالوسام الملكي
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6
78 - علبر الجمعة 31 غشت 2018 - 19:01
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حصن نفسك يا اخي بالزواج وعش في الحلال.
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2
79 - لمجرد الجمعة 31 غشت 2018 - 19:04
ههههههه شر البلية مايضحك ماذا قدم لمجرد لوطنه ومجتمعه على الإنجازات والإختراعات والمساعادات وأبواب البر ماذا قدم لمجرد للمواطن المغربى المغلوب على أمره هلى بنى خيريات أو مستشفيات أو أو أو ... حتى يلقى هذا الدعم والمساندة من الملك زيادة على توشيحه بوسام ملكى هو للى خلاه يلعب كيفما بغا بالمال العام ويغتصب ويرتكب الحماقات مغرب العجائب مغرب التناقضات فإذا كنت فى المغرب فلا تستغرب حقق تحماق ...
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4
80 - ولد حميدو الجمعة 31 غشت 2018 - 19:05
نشوفو بعدا قضية جيرار ديبارديو عاد نحكمو
ياك الفرنسيات لا يكدبن
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-7
81 - mohssine الجمعة 31 غشت 2018 - 19:07
Maître Laurent a bien car il ne va pas accepté que ça réputation soit salie par ce malade sexuel il n’a même pas fini la première affaire pour rajouter une autre...l’enfant gâté ne va pas s’en sortir cette fois si car il a trop joué avec le feu.
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2
82 - souhayb الجمعة 31 غشت 2018 - 19:07
Mais il a raison cet avocat, cet énergumène dénommé saad ne veut pas comprendre qu'il est dans un pays de droit et qu'il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Jahal hacham bina
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2
83 - Mohammed bin abdellah الجمعة 31 غشت 2018 - 19:09
والله يا صاحب الجلالة هناك مرضى ضعفاء وأطفال جياع ويتامى مشردين و عائلات بذون مأوى و شباب بذون مستقبل و دواوير في الجبال مقطوعة عن العالم حتى بذون ماء شروب.
يا مولاي عطفك المولوي مطلوب لمن يستحقه لأن كرامة المغربي وأبسط متطلباته الحيوية أهم بكثير من أي شيء آخر فوق الحاجة.
الله يبارك في عمر سيدي والخزي والعار للمخزن.
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3
84 - Detective in UK الجمعة 31 غشت 2018 - 19:11
ça ne signifie qu'une seule chose. l'avocat à bien rédigé l'enquête et les preuves devant lui sont certaines pour culpabiliser Lamjarrad. L'avocat avec une telle réputation ne veux pas risquer son nom défendre l'indéfendable. Je vis ça quotidiennement dans mes enquêtes. J'espère que la justice préviens à la fin.
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0
85 - ام يوسف الجمعة 31 غشت 2018 - 19:12
هذا كله يدخل في نطاق ضريبة الشهرة
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-16
86 - مراكشي الجمعة 31 غشت 2018 - 19:18
و الله ان هذا الشاب يعز علي كثيرا، كان في الطريق الصحيح للعالمية لكن طيش الشباب و قدر الله ما باليد حيلة، أسأل له الهداية و الفرج و ان يركز على فنه، اظن ان ما وقع له من مشاكل سجعله يعيد حساباته، الله يكون في عون الجميع
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-13
87 - حفصة الجمعة 31 غشت 2018 - 19:18
السيد متهم بالإغتصاب في قضايا سابقة ويضع سوار إلكتروني ولا زال يتردد على نفس الأماكن المشبوهة ويصطحب معه إلى وكره الفتيات...وهذا مرييييييييض....!!
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10
88 - Aalbundy الجمعة 31 غشت 2018 - 19:19
كيهدروا على الزنا عادي....اقليك عندوا الاف المعجبين....مابقيتش عارف شكون لخصوا يحشم....ليغادي بين الناس بالفاحشة ولا لشد الطريق المستقيم.....
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8
89 - حمدان الجمعة 31 غشت 2018 - 19:20
وكان جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، أكد أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"
الان اصبحت عنده خبرة كبيرة. سبق الميم ترتاح.
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1
90 - hamidovitsh الجمعة 31 غشت 2018 - 19:20
الحاج لم يستفيد من أخطاء الماضي مزية منحت له فغادر أسوار السجن لكن بدل ان يستقيم ضرب اليد التي ساعدته فليذق وبال ما جنت يداه حسن فعل السيد المحامي لو كان متيقنا ان مظلوم لما انسحب من القضية فكها يا امعلم
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9
91 - محمد الجمعة 31 غشت 2018 - 19:23
لماذا تقولون التهمة ملفقة و الملف لا يزال بين أيدي القضاء تحكمون في قضية لم تقل العدالة كلمتها فيها بعد.كفاكم تملقا
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6
92 - من القلب الجمعة 31 غشت 2018 - 19:27
كل الشرور تأتي من الشرور تأتي من الشهوات وخااااااصة الزنا......وأكبر من الزنا هي الزنا بالفضيحة....الكل يخطأ....والله يستر...فعلى المجرد وغبره في هكذا حاﻻت ان يتوبوا إلى الله. ....فلعل الله اراد به خير....واقول لوالديه فكل نقمة فيها نعمة ، فحذاري من اليأس
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2
93 - med الجمعة 31 غشت 2018 - 19:29
هذه الأحداث التي نسمع بها كأنها مسلسل برازيلي. حلقاته لا تنتهي و قصصه لا تفيد بشيء. إلا جلب العار للجميع
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2
94 - واحد المرأة الجمعة 31 غشت 2018 - 19:29
السيد يحترم مهنته و مكانته و طبيعي أن أنسحب من الدفاع عن المجرد غادي يبقى تابع مراهق في الكومساريات
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4
95 - texas الجمعة 31 غشت 2018 - 19:31
انه اعترف بنفسه انه مارس الجنس خارج الزواج ،يعني ارتكب الرذيلة ،متى يسترجع الوسام السامي الدي أخده، صراحة انه وصمة عار ،
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7
96 - عز المغاربة الجمعة 31 غشت 2018 - 19:34
في القوانين الاوروبية حتى لو دهبت الفتاة برضاها مع الشاب و حتى لو قبلت بعلاقة جنسية معه, فادا اجبر احد الطرفين سواءا كانت البنت او الولد الاخر على ممارسة الجنس بطريقة لا ترضي الطرف الاخر فان دلك يعتبر اغتصابا و حتى لو رفض طرف العلاقة في اي لحظة و اصر الطرف الاخر على فرض العلاقة بالقوة و الغصب فان دلك يعتبر اغتصابا.

هناك اشعاعات حول كون سعد المجرد له ميولات جنسية مازوشية خاصة عندما يكون تحت تأثير المخدرات.

المهم سواءا كان سعد المجرد مسؤولا او لا فانه لا يستحق الدعم الدي تمتع به في المغرب من طرف ملك البلاد, كيف نترك فنانين مغاربة كبار يمثلون ثقافتنا و اخلاقنا و نوشح زان يمارس الجنس خارج اطار الزواج و مستهلك مخدرات. هدا تناقض كيف يتم الدفاع و توشيح شخص يقوم باعمال يمنعها القانون المغربي و يعاقب عليها بالسجن.
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7
97 - نعم لسحب الوسام الجمعة 31 غشت 2018 - 19:35
المجرد لا يستحق ان يتم الدفاع عنه و نطالب الملك بسحب الوسام منه و اعطاءه لمن يستحقه
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6
98 - الأصل الجمعة 31 غشت 2018 - 19:37
شكرا له على انسحابه سوف يشوه سمعة المحامين ان بقي وراءه ماان ينتهي من قضية حتى ينتقل به إلى محكمة جنوب البلاد ومنها إلى الشرق والغرب سينهك المحامي وصحته لا تسعفه للركض وراء الوحش الحقيقي س م .
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99 - عابر سبيل الجمعة 31 غشت 2018 - 19:37
" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا "(32)الحلال واتباع الصراط المستقيم سعادة وفلاح أما الحرام فشقاء وعذاب وخزي وندامة يوم القيامة والملايين من أجل الكفالة هذا هو طريق العفن والمزمار
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3
100 - بيطالي الجمعة 31 غشت 2018 - 19:39
لا دخان بلا نار.هده ورقة من أوراق المخزن قد إحترقت وفك الإرتباط بها حتى لا يحترق . إنتهى الكلام
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6
101 - متتبع الجمعة 31 غشت 2018 - 19:40
الحر يشتهر بالثقافة والرياضة والصناعة وهو اشتهر بالفساد.
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4
102 - عارف الجمعة 31 غشت 2018 - 19:41
أودي زيدوه شي تكريم حيت ما يصنع لينا الفيزياء النووية وعلى أمثاله العمدة في تقدم الشعوب.وتحسين دخل الفرد وووو
أش يكون كاع هذا ؟؟؟؟؟
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3
103 - ياسين اوبتيك الجمعة 31 غشت 2018 - 19:45
لا حول ولا قوة الا بالله ... شوهة سانك سانك هذي أوروبا ما فيها باك صاحبي يعلم الله ذنوب من كايخلص العلم لله شحال من وحدا غتصب و مخداش جزاء ديالو فبلاد الحكرة ... الله اهديه
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6
104 - toufik الجمعة 31 غشت 2018 - 19:49
ان سعد يعيش إضطرابات نفسية وعقلية لمساعدته يجب أن يذهب إلى طبيب نفسي فهو ليس الوحيد الذي يمارس الجنس بالعنف هناك الكثير منهم في المغرب أو خارجه..نطلبو الله يشافيه،،،،،،
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1
105 - القاسمي الجمعة 31 غشت 2018 - 19:51
تعليمات من القصر للمحامي الفرنسي .. سمعة الملك في المحك .. بعد أن أقر بممارسته لما يسميه بالجنس الرضائي ماذا تبقى ؟؟ كيف يعقل أن يدافع محامي القصر على زان ؟ على من سقط في الجحر مرتين وفي فرنسا
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106 - anversois الجمعة 31 غشت 2018 - 20:00
محمد السادس لم يكن عليه ان يقمح نفسه واسمه في متل هته الامور.
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11
107 - مغربي حتى النخاع الجمعة 31 غشت 2018 - 20:12
الوحش يتخلى عن الدئب كما سيتخلى عنه جمهوره فضيحة من العيار الثقيل , و لقب فنان لم تعد لها معنى و لا دليل , و كل المعطيات تصب في اتجاه مرض نفسي لا أقل و لا أكثر
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108 - #عزيز# الجمعة 31 غشت 2018 - 20:14
من ورط ملك البلاد في الدفاع عن متهم في قضية اغتصاب و قبلها في منح أوسمة لمن لا يستحقها يجب أن يُحاسب.
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109 - سلمان الجمعة 31 غشت 2018 - 20:21
تأخر كثيرا. كان من المفروض رفض ذلك من البداية.
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2
110 - حلمي الجمعة 31 غشت 2018 - 20:29
لن يرافع في قضية خاسرة طولا وعرضا.
وولن يغامر بسمعته
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2
111 - SAMI الجمعة 31 غشت 2018 - 20:36
كتغني على المعلم ساعة متلعتيش معلم
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1
112 - Abdellatif الجمعة 31 غشت 2018 - 20:43
Les français ont l'art de choisir leurs victimes et, Saad est une victime du système pourit mafieuseux des français. dis leur de faire cela à un chanteur américain ou un anglais, il vont ponser un miliard de fois avant d'agir .leur vision pour les marocains comme un petit mur facile à le sauter mais,ils vont voir que tout peut changer. 55
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-5
113 - محامي مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 20:46
الاستقامة لا تأتي باحترام القانون و البحث عن ما اذا كان لمجرد ظالما أو مظلوما
يا عباد الله اللي ما بغى مشاكل يشد طريق الله و غادي يشوف
يقول الله عز و جل : " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " صدق الله العظيم
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3
114 - مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 20:54
سعد تخلى عنه المحامي هذا يعني ان المحامي وضعه سعد في موقف محرج وخصوصا انه محامي القصر سعد حسب رأيي الخاص مع احترامي لأسرته بدل المحامي هو في حاجة لطبيب نفسي لأن نفس الخطأ الذي ارتكبه في أمريكا كرره في باريس وفِي تروبي زيادة على ذلك سعد يعاني ادمان من مواد سامة وباهضة الثمن حسب الجرائد الفرنسية
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0
115 - #مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 20:58
انسحاب محامي القصر يؤكد أن التهم المنسوبة للمجرد تستند إلى أدلة دامغة تثبت تورط هذا الأخير في جرائم الإغتصاب و العنف الموجهة إليه
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3
116 - mosi. الجمعة 31 غشت 2018 - 21:04
الى ADAM 24
من خلال تعليقك يفهم بوضوح ان غير العياشي اذا تورط في قضية اغتصاب او فساد او سرقة فإن زملائه و أوليائه غير العياشية سيقفون بجانبه و يساندونه ولن يتخلو عنه..بعكس العياشي الذي يتخلى عنه الملك اذا تورط في اي شكل من اشكال الفساد...
يجب ان تفهم و تعي المكان الذي تضع نفسك غيه قبل ان تتكلم...فأنت مثل ذلك الذي سار في طريق مهجور فتلقت له عصابة مدججة بالعصي فقالوا له..هل انت معنا ام مع الاخرين...فقال انا معكم فقالوا له نحن هم الاخرين..فاشبعوه ضربا.
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117 - dark horse الجمعة 31 غشت 2018 - 21:05
150 مليون سنتيم غي كفالة اعباد الله . وقرا نتا وخود الماستر
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3
118 - Abou majd الجمعة 31 غشت 2018 - 21:13
جلالة الملك تدخل في المرة الأولى ظنا منه ان السيد نصب عليه من جهة ما وانا ايضا كنت اعتقد ذلك لكن هذه المرة لم يستطع المجرد انكار الجريمة النكراء بل حاول تكييفها أو تلطيفها فتبين لجلالته انه صاحب جريرة فتبرا منه وهذا هو عين الصواب
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0
119 - الحكرة هادي الجمعة 31 غشت 2018 - 21:24
انا يضحكوني شي وحدين معمرهم خرجو برا على المغرب و يهضرو على العلاقات الرضائية و الاغتصاب والزنى واش في المغرب عندكم تتلعبو كاشكاش مع البنات, راه كلشي الفنانة في العالم مسقيين بمغرفة وحدة وراه المبتزوون يديروها بيك ومن بعد يديرو روسهم ضحية باش يربحو اكثر
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-2
120 - حميد الجمعة 31 غشت 2018 - 21:24
بدون أن تزايدوا فكل من يخرج سراحا مؤقتا بفرنسا لا يدخل السجن اما انسحاب المحامي حتى عرف بأن القضية مربوحة و لن يضيع وقته معها
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-4
121 - مغربي حتى النخاع الجمعة 31 غشت 2018 - 21:55
احتمال أن الوحش تلقى تعليمات للتخلي عن القضية لأن رائحتها أصبحت تزكم النفوس
اللهم استرنا و لا تشمت بنا الأعداء
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122 - salah الجمعة 31 غشت 2018 - 22:15
I am a strong believer of “innocent until proven guilty “ but in the case I can’t help thinking “guilty until proven innocent “. Saad is a human being and an honest human being will admit to himself, before to the world, that he has a serious problem that indeed needs seeing to. That in itself would be the FIRST step to helping himself before being helped by anyone else. I feel so sorry for his parents, humble , hard working and down to earth genuine people and what Saad’s problem is causing them but they themselves need to realise that the “Kid” has a problem and help. in
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123 - majid canada الجمعة 31 غشت 2018 - 22:46
saad ne respecte pas les conditions de sa libation provisoire donc ,il mérite de rester au prison car c'est les parents qui soufferent beaucoup
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124 - عبدالاله الجمعة 31 غشت 2018 - 22:51
تمنيت هدا المحامي ان يرفع مظلمة ضد وزير قطري بسكن في باريس
Grievance for adopting tge case of a Maroccan citizieb against the ex minister qatari of economy & finances
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125 - كريم الجمعة 31 غشت 2018 - 22:53
لا حول ولاقوة إلا بالله .حشومة نتكلموا ونضيعوا الوقت في هذا الموضوع الذي اعطيناه أهمية كبيرة اكثر (ما يستاهل) .كل أغانيه ولبسه وتحركاته لا تبشر بخير ونحن نقول ونردد ببراءته . ألا يعتبر بعد هذه المشاكل ويتوب .إلا يستثمر أمواله الكثيرة في مشاريع تعود عليه وعلى الشعب المغربي بالنفع ......
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