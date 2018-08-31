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الرئيسية | حوادث | وفاة فتاتين في حادثة سير مفجعة ببولمان

وفاة فتاتين في حادثة سير مفجعة ببولمان

وفاة فتاتين في حادثة سير مفجعة ببولمان
هسبريس من بولمان
الجمعة 31 غشت 2018 - 19:08

لقيت فتاتان مصرعهما، فيما أصيب شقيق لهما بكسور خطيرة على مستوى الظهر والرجل، في حادثة سير وقت اليوم الجمعة بمنعرج إمخبوشن، على مشارف مدينة بولمان.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادثة التي وقعت على مشارف مدينة بولمان خلفت مصرع فتاتين في الحين، وإصابة شقيقهما بكسور خطيرة؛ في حين تم نقل والدتهما وشقيقة لهما في غيبوبة إلى المستشفى الجامعي بفاس.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية المختصة نقلت جثثي الفتاتين إلى قسم الأموات؛ فيما تم نقل الأشخاص الثلاثة الآخرين من الأسرة نفسها إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بفاس، لتلقي العلاجات الضرورية.

وقوع الحادث يعزى، وفق المصادر ذاتها، إلى انحراف سيارة كانت تسير بسرعة "مفرطة"، عن الطريق، لتصدم الضحايا من أسرة واحدة، والذين كانوا أمام باب منزلهم.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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