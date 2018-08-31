الدرك يفكّك عصابة متخصّصة في السرقة ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلح تنسيق أمني بين سرّيتي الدرك الملكي بكل من سطات وبرشيد، مساء اليوم الجمعة، في تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، مكوّنة من ثلاثة أشخاص يشتبه في اعتراضهم سبيل المارة، خاصة على مستوى باحات الاستراحة ومحطّات البنزين، وسرقة محتويات السيارات بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن قائدي سريتي الدرك بسطات وبرشيد أشرفا، مساء الجمعة، على تنفيذ عملية مراقبة لمنزل كان محطّ شبهة بسيدي رحال الشاطئ، بعد توصّل مراكز الدرك بشكايات من ضحايا عديدين، يكشفون فيها تعرّضهم للسرقة من قبل أشخاص لم يتعرّفوا على هوياتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة من الدرك انتقلت، مساء اليوم، إلى سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، واستأذنت ممثل النيابة العامة المختصة لمداهمة فيلا فاخرة كان بداخلها ثلاثة أشخاص، وقامت بتوقيفهم. وبعد تنقيطهم تبيّن أنهم من ذوي السوابق القضائية، وينحدرون من إقليم برشيد.

وخضعت منازل المشتبه بهم للتفتيش، الذي أسفر عن حجز معدّات، كان الأظناء يستعملونها خلال تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إضافة إلى سيارة فاخرة، ومبلغ مالي مهمّ متحصّل عليه من عمليات السرقة.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات باقتياد المشتبه بهم إلى سرية الدرك، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر تمهيدية، في انتظار عرضهم على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في التّهم المنسوبة إلى كل واحد منهم.