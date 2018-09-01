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كُتّاب وآراء
ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي
شهدت الطريق الرابطة بين جماعة كزولة ومدينة آسفي، صباح اليوم، وقوع حادثة سير مميتة، إثر انقلاب حافلة صغيرة لنقل المتوجّهين من وإلى السوق الأسبوعي "سبت كزولة".
وأسفرت الحادثة، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 25 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل باقي المصابين إلى المرفق الصحي ذاته.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "عناصر الوقاية المدنية نقلت 52 شخصا إلى المستشفى، قبل أن يتبيّن أن مجموعة منهم لا علاقة لهم بالحادث ولا يعانون من أي إصابات"، مشيرة إلى أن "الحصيلة الرّسمية هي وفاة امرأتين وطفل، وجرح 25 شخصا".
وانتقلت عناصر الوقاية المدنية مكان الحادث، من أجل نقل المصابين إلى المستشفى، فيما عملت عناصر الدرك الملكي على تأمين حركة السير، خاصة وأن العشرات من مستعملي الطريق تجمعوا لمعاينة الحادث وتقديم المساعدة الممكنة.
وتجنّد عدد من الأطباء والممرضين بقسم المستعجلات لإسعاف المصابين وإخضاعهم للفحوصات الطبية، كل بحسب درجة إصابته، مع إحالة جثث الضحايا على مستودع الأموات، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا حول الواقعة لتحديد أسبابها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
المهم فوضى فوضى فوضى لا قانون ولا نظام نتمنى أن يجدوا حلا لهذا المعضلة
طريق وطنية ولا علاقة لها بالوطن
علاقتها متوطظة بالمقبرة والمشتشفى
الله يرحم الضحيا ويشافي المعطوبين ويهدي الوزارة تصلح الطرق.
ان لله وان اليه راجعون
اولا- هاد حافلات النقل المزدوج (عويطات) وسائقيهم دايرين فوضى كبيرة وماكيحترموش ادنى القوانين او شروط السلامة، كيهمهم غير خطيف البلايص وتكديس الناس،واغلبيتهم دايما دايرن حوادث لكن دغيا كيرجعوا للعمل كنعرف واحد داير لحديد مهرس و خدام، ماكيديروس سينيالات و كيقوفا فيما بغاوو، غير تبان ليه بلاصة يفراني في البلاصة، ويخرج وقت ماعجبوا ماكيهموا لا ليجاي لا والو
ثانيا- الطريق قديمة وضيقة وجوانبها متحفرة و اسفلتها قديم ديال لكياص ، زيادة الطريق عامرة بالحديد الثقيل لبانات ديال الكبص و المعادن ومابقاتش كتحمل البنيات الحالية
الكل يسير فوق الطريق دواب و انسان و العربات المجرورة .... .
سبب انقلاب الحافلة السرعة و وتهور السائق و كذلك قدم و اهتراء الحافلة .
المشكل فساد الأجهزة و فساد المواطن الدي يدفع 200 درهم من أجل رخصة لا يستحقها البتة
النتيجة 4000 قتيل و عدد هائل من الجرحى و تشريد عوائل بسبب عجز المعيل و المغاربة دائما يلومون الطريق و الله حتى المشكل فالبشر لأن الله أعطاك عقل تميز به بين أماكن السياقة بحدر و لو كان لدينا طرق بوليفيا مثلا لانقرض ثلث السكان بسبب التهور و الكبر و الجهل و قلة الإحترام
نحن لا نحترم بعضنا لدلك السائق يود لو يقتل راكب الدراجة و الراجل لأحساسه بالكبر و تضخم الأنا و هو يسوق سيارة
الحل مستحيل مادام الوضع هو هو لا نصلح إلا الفتات و المنظومة كلها يجب نسفها و إنشاء منظومة مبنية على القيم الإسلامية الحقة حق الطريق و كيف يسلم الراكب على الراجل لتخفيف الكبر و العجب و رحمة القوي بالضعيف و التسامح غير هدا لا حل في الأفق
فوضى النقل المزدوج القاتل
والدراجات
و الشاحنات الكبيرة
وعدم وجود المراقبة
هدي غير كذبة حافظينيها و كيروجها لوبيات النقل المزدوج او الطاكسيات دايما في الحوادث ملي كيحصلوا ان العدد كبير وغير قانوني ، ومع عندهم مع طرق النصب و التحايل على القوانين كيسربوا هاد الكذبات، باش ينجوا بانفسهم . خاص بحث حقيقي ومعمق باش نتأكدوا
علاه كاين شي حافلة النقل المزدوج كتهز قل من 60 بلاصة و خاصة نهار السوق لي هو اليوم ، كيبقاوو يدكسوا في بنادم حتى تخلع
اابعض كيتزاحم بالسيارة كي الزنقة.
يظهر من سياقة البعض انه جصل على الرخصة دون تعلم او فهم.
المهم عندما يتجاوز أحد لاحتلال مسافة الامان المتروكة نصبح امام سرقة وانحطاط اخلاقي
فالسياقة صورة للمجتمع
اللهم إشف المصابين يارب.
وعليها ان تستثمر في تكنولوجيا الامان . لمنع تكرار مهزلة كهذه مرة اخري .
للاسف عقل المستثمر المغربي الغبي لايفكر على المدى البعيد . لايهمه سوى الربح ثم الربح .