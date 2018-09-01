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الرئيسية | حوادث | ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي

ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي

ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي
هسبريس من آسفي
السبت 01 شتنبر 2018 - 12:55

شهدت الطريق الرابطة بين جماعة كزولة ومدينة آسفي، صباح اليوم، وقوع حادثة سير مميتة، إثر انقلاب حافلة صغيرة لنقل المتوجّهين من وإلى السوق الأسبوعي "سبت كزولة".

وأسفرت الحادثة، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 25 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل باقي المصابين إلى المرفق الصحي ذاته.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "عناصر الوقاية المدنية نقلت 52 شخصا إلى المستشفى، قبل أن يتبيّن أن مجموعة منهم لا علاقة لهم بالحادث ولا يعانون من أي إصابات"، مشيرة إلى أن "الحصيلة الرّسمية هي وفاة امرأتين وطفل، وجرح 25 شخصا".

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية مكان الحادث، من أجل نقل المصابين إلى المستشفى، فيما عملت عناصر الدرك الملكي على تأمين حركة السير، خاصة وأن العشرات من مستعملي الطريق تجمعوا لمعاينة الحادث وتقديم المساعدة الممكنة.

وتجنّد عدد من الأطباء والممرضين بقسم المستعجلات لإسعاف المصابين وإخضاعهم للفحوصات الطبية، كل بحسب درجة إصابته، مع إحالة جثث الضحايا على مستودع الأموات، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا حول الواقعة لتحديد أسبابها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - بنخي السبت 01 شتنبر 2018 - 13:03
سبحان الله جزولة من الأماكن التي تعيش فوضى من اكتضاض بين سيارات وحافلات وشاحنات وكرارس ومتشردين نقل السري
المهم فوضى فوضى فوضى لا قانون ولا نظام نتمنى أن يجدوا حلا لهذا المعضلة
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108
2 - Maarouf السبت 01 شتنبر 2018 - 13:04
السبب هي الطريق نفسها
طريق وطنية ولا علاقة لها بالوطن
علاقتها متوطظة بالمقبرة والمشتشفى
الله يرحم الضحيا ويشافي المعطوبين ويهدي الوزارة تصلح الطرق.
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114
3 - simou السبت 01 شتنبر 2018 - 13:07
إنا لله وإنا إليه راجعون الطرقات مازالت تحصد الوفايات
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56
4 - hamza السبت 01 شتنبر 2018 - 13:08
بالشفاء للجرحى انشاء الله.
ان لله وان اليه راجعون
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48
5 - sinoh السبت 01 شتنبر 2018 - 13:11
يجب معاقبة هؤلاء المتطفلين و المخادعين الدين لاعلاقة لهم بالحادثة وركبوا سيارات الاسعاف وعرقلوا عمل الاطر في المستشفى
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92
6 - طريق مميتة السبت 01 شتنبر 2018 - 13:12
يلزم إصلاح الطريق وتوسيعها لأنها طريق مميتة... شخصيا أجتنب سلك هذه الطريق وطريق حد حرارة
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33
7 - سوسي السبت 01 شتنبر 2018 - 13:15
الغريب في الأمر الحافلة فيها 30 بلاصةواالباقي بغا.لصورانص
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52
8 - حسن السبت 01 شتنبر 2018 - 13:16
ان لله و ان اليه راجعون ...هده الطريق الرابطة بين آسفي و سبت جولة تعتبر طريق سوداء منعرجاتها خطيرة و حالتها جد سيءة ولا احد حرك ساكنا وتعرف دائما احداث مميتة ..حسبنا الله ونعم الوكيل
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27
9 - هاشمي السبت 01 شتنبر 2018 - 13:18
التقصير من طرف الدرك الملكي و ترك الحبل على الغارب مقابل اتاوات هو السبب الرئيسي في اكتظاظ الركاب فوق عدد الكراسي المسموح بها و تفشي النقل السري كلها يتحمل الدرك الملكي مسؤوليتها ... رحم الله الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم و شافى المصابين ... ويجب أن يطال العقاب المقصرين .
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32
10 - hichammmmmm السبت 01 شتنبر 2018 - 13:18
لايشفي الجميع انا الي تعجبت ليه هو: وأوضحت مصادر هسبريس أن "عناصر الوقاية المدنية نقلت 52 شخصا إلى المستشفى، قبل أن يتبيّن أن مجموعة منهم لا علاقة لهم
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28
11 - رشيد السبت 01 شتنبر 2018 - 13:19
اللهم ارحم الموتى و عوض أحياءهم، إنا لله و إنا إليه راجعون.
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10
12 - ناجي من هاد الطريق السبت 01 شتنبر 2018 - 13:20
لي كيعرف هديك الطريق (اسفي -سبت كزولة) لا يستبعد ما حصل
اولا- هاد حافلات النقل المزدوج (عويطات) وسائقيهم دايرين فوضى كبيرة وماكيحترموش ادنى القوانين او شروط السلامة، كيهمهم غير خطيف البلايص وتكديس الناس،واغلبيتهم دايما دايرن حوادث لكن دغيا كيرجعوا للعمل كنعرف واحد داير لحديد مهرس و خدام، ماكيديروس سينيالات و كيقوفا فيما بغاوو، غير تبان ليه بلاصة يفراني في البلاصة، ويخرج وقت ماعجبوا ماكيهموا لا ليجاي لا والو
ثانيا- الطريق قديمة وضيقة وجوانبها متحفرة و اسفلتها قديم ديال لكياص ، زيادة الطريق عامرة بالحديد الثقيل لبانات ديال الكبص و المعادن ومابقاتش كتحمل البنيات الحالية
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40
13 - مواطن السبت 01 شتنبر 2018 - 13:24
الفوضى و عدم احترام قانون السير و التسيب سمة تطبع هذه المنطقة .
الكل يسير فوق الطريق دواب و انسان و العربات المجرورة .... .
سبب انقلاب الحافلة السرعة و وتهور السائق و كذلك قدم و اهتراء الحافلة .
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14
14 - abdou السبت 01 شتنبر 2018 - 13:25
السلآم عليكم ورحمة اللة وبركاته. لقد سافرت قبل يومين من الصويرة نحو آسفي. والله العظيم ان هده الطريق لا تصلح حتى لمرور الدواب. كيف يعقل أن تكون سائقا بسرعة 80 و تسقط في مستنقع من الحفر يمتد لاكتر من كيلومترات حتى اني فقدت السيطرة على السيارة. و كانت معي زوجتي و اولادي. المهم بلد والفوضى و الريبة افعلوا ما تشاؤون
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24
15 - ماجد واويزغت السبت 01 شتنبر 2018 - 13:27
وأوضحت مصادر هسبرس أن عناصر الوقاية المدنية نقلت 52 شخصا إلى المستشفى قبل أن يتبين أن مجموعة منهم لا علاقة لهم بالحادث ولا يعانون من أي إصابات لا حول ولا قوة الا بالله اللهم إن هذا منكر
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21
16 - Kamal Deutschland السبت 01 شتنبر 2018 - 13:27
ومازال فلم حوارث السير مستمر،لا يتعظون مما يرونه من حوادث سير خطيرة سببها الرئيسي هو العنصر البشري،الذي لايجيد السياقة ولايحترم لاقانون السير ولا أدنى شروط السلامة.الغريب أن الوقاية المدنية نقلت أشخاص لا علاقة لهم بالحادثة،يعني أستعمال التحرميات والقوالب حتى في المآسي.بغاو إقولبو التأمين للإتفادة من أموال الحادثة على حساب الضحايا الحقيقيين.الخبث في الدم. واو بزاف .
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16
17 - السلامي السبت 01 شتنبر 2018 - 13:29
مقطع سبت جزولة اسفي طريق خطيرة، قديمةو ضيقة وفيها الفيراجات كثار، ومهترئة ،و دايرين فيها حافلات النقل المزدوج و الطاكسيات فوضى عارمة
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9
18 - محمد السبت 01 شتنبر 2018 - 13:32
حافلة صغيرة، 52 شخص!!!! كيف يعقل، من سمح لحافلة صغيرة ان تغادر و بها هذا العدد من الاشخاص، و إذا قام السائق بالتوقف بالطريق لماذا لم يكن هناك مراقبة طرقية، هناك مسؤوليات لم يتم تحملها، هذا استهتار بأواح الناس.
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11
19 - الغاءب السبت 01 شتنبر 2018 - 13:32
مازادني حيرة كيف نقل اشخاص على مثن سيارة الاسعاف لالالالاعلاقةلهم بالحاذث وغير مصابين؟؟؟؟؟؟
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8
20 - morad belmaza السبت 01 شتنبر 2018 - 13:39
يعتبر المغرب من أبرز البلدان التي تحصد اكبر عدد من الأرواح في حوادث السير ...ذلك راجع لعدم احترام قانون السير و تهور الساءقين والحالة الميكانيكية للعربات والطريق الغير الصالحة...وكأن هذه الحوادث تقتصر سوى على أناس الطبقة الشعبية التي تكتض فى عربات الموت بظرا لعدم تمكنها من وسيلة نقل كباقي الآخرين الذين يتوفرون على أجود السيارات الخاصة ،الذين يشكلون نسبة قليلة في ارقام الحوادث مقارنة مع ابناء الشعب الذين يلجؤون للركوب في عربة يسوقها شخص غير مبالي بمصير الركاب الأبريا
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4
21 - حمامو السبت 01 شتنبر 2018 - 13:39
95 بالمائة من المغاربة يجب سحب رخصهم و إعادة تأهيلهم لأنهم لا يعرفون سياقة أنفسهم فكيف يسوقون سيارة في العاصمة الرباط يا حسرة لا يحترم 99 في المائة من السائقين أدنى قوانين المرور لا يتوقفون في علامات الوقوف الإجباري و لا يحترمون خطوط الراجلين و يقودون بسرعات فائقة
المشكل فساد الأجهزة و فساد المواطن الدي يدفع 200 درهم من أجل رخصة لا يستحقها البتة
النتيجة 4000 قتيل و عدد هائل من الجرحى و تشريد عوائل بسبب عجز المعيل و المغاربة دائما يلومون الطريق و الله حتى المشكل فالبشر لأن الله أعطاك عقل تميز به بين أماكن السياقة بحدر و لو كان لدينا طرق بوليفيا مثلا لانقرض ثلث السكان بسبب التهور و الكبر و الجهل و قلة الإحترام
نحن لا نحترم بعضنا لدلك السائق يود لو يقتل راكب الدراجة و الراجل لأحساسه بالكبر و تضخم الأنا و هو يسوق سيارة
الحل مستحيل مادام الوضع هو هو لا نصلح إلا الفتات و المنظومة كلها يجب نسفها و إنشاء منظومة مبنية على القيم الإسلامية الحقة حق الطريق و كيف يسلم الراكب على الراجل لتخفيف الكبر و العجب و رحمة القوي بالضعيف و التسامح غير هدا لا حل في الأفق
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19
22 - smail السبت 01 شتنبر 2018 - 13:40
واكواااااك الحق واش هديك طريييق كلها محفرة ابغاو انظمو كاس العالم الدولة تساهم ب50% والسائقين بالنصف الاخر الله يخد الحق فمن كان سباب
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5
23 - Abdelhak السبت 01 شتنبر 2018 - 13:43
نعلم نحن كمواطنين أن الطرق ليست في جودة عالية ولكن والله أن التهور في السياقة هو وراء هذه المشاكل من الدرجة الأولى لأن كل شيء نراه بأعيننا.وفي الأخير انا لله وانا اليه راجعون.
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8
24 - كريمة السبت 01 شتنبر 2018 - 13:45
طريق قاتلة، دايما كاينين هاد الحوادث فيها، تجمعت كل العوامل لكي تقتلك هنالك: بنية هشة من قبل الاستقلال المغرب
فوضى النقل المزدوج القاتل
والدراجات
و الشاحنات الكبيرة
وعدم وجود المراقبة
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5
25 - achraf السبت 01 شتنبر 2018 - 13:47
كزولة خزان انتخابي يشتغل 15 يوما كل 5سنوات وهي فترة الحملات الانتخابية..لدالك فان كل شؤء مباح فيها ولا مجال لسلطة القانون امام سلطة النفود..والتي تقوت وتجبرت مستفيدة من تواطىء العامل المسمى شينان والدي يغض الطرف خوفا من رد فعل اصحاب النفود الدين لا يمزحون حين تمس مصالحهم ..عامل ضعيف لا يحسن سوى لغة الوجبات الدسمة لاصحاب الرمال ولوبيات العقار وناهبي المال العام بالجماعات والمبادرة ..فهنيءا ليعادته بالتمخميخ والى الجحيم يا كزولة.
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10
26 - سائق حافلة سابق السبت 01 شتنبر 2018 - 13:55
بالنسبة للاشاعة ديال الناس لي جابتهم سيارات الاسعاف للمستشفى وقيل ليس لهم علاقة بالحادث
هدي غير كذبة حافظينيها و كيروجها لوبيات النقل المزدوج او الطاكسيات دايما في الحوادث ملي كيحصلوا ان العدد كبير وغير قانوني ، ومع عندهم مع طرق النصب و التحايل على القوانين كيسربوا هاد الكذبات، باش ينجوا بانفسهم . خاص بحث حقيقي ومعمق باش نتأكدوا
علاه كاين شي حافلة النقل المزدوج كتهز قل من 60 بلاصة و خاصة نهار السوق لي هو اليوم ، كيبقاوو يدكسوا في بنادم حتى تخلع
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16
27 - ملاحظ السبت 01 شتنبر 2018 - 14:07
الكثير من حوادث السير تقع عندنا بسبب الأنانية العمياء.
اابعض كيتزاحم بالسيارة كي الزنقة.
يظهر من سياقة البعض انه جصل على الرخصة دون تعلم او فهم.
المهم عندما يتجاوز أحد لاحتلال مسافة الامان المتروكة نصبح امام سرقة وانحطاط اخلاقي
فالسياقة صورة للمجتمع
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10
28 - بعمراني السبت 01 شتنبر 2018 - 15:06
بعد ما قمت بصلة الرحم لاحد افراد عائلتي بنواحي آسفي رايت و عاينت فوضى عارمة لم ارها قط في حياتي ابدا بسبت كزولة اصحاب سيارات الاجرة الكبيرة يتجااااوزووون عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص بحيث يكدسون الاشخاص داخل السيارات المشار البها كما يكدس السردين في العلب والادهى و الامر هو انهم يكدسونهم ايضا في الكوف coffre هذا من جهة. من جهة ثانية عند رغبتي العودة من الشياظمة الى انزكان ركبت في حافلة و ظللت واقفا حوالي 50 كلم فوجدت بلك الحافلة مكدسة بالركاب المقاعد مملوءة عن آخرها و شاهدت شيوخا و نساء و اطفالا بدون مقاعد فمنهم الجالس و كذا الممدد ..الخ . خلاصة القول الأمر مخجل و مسيئ لسمعة بلدنا المغرب و مهييييين لكرامة الراكبين. انشري هسبريس جزاكم الله خيرا . اللهم ارحم ضحايا الحادثة و شافي الجرحى و ارزق ذويهم الصبر و انا لله و انا اليه راجعون.
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7
29 - خريبكي السبت 01 شتنبر 2018 - 15:06
من أخطر الطرق في المغرب + من أكثرها اكتضاضا .... دائما ما تجد سيارات مقلوبة في الطرقات و بالقرب منها أصحاب الانتخابات يبحثون عن الجماهير من أجل الاستيلاء على الأصوات وسط الفوضى و الحوادث ....... اللهم طريق حد حرارة و لا سبت حريرة
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2
30 - yassine السبت 01 شتنبر 2018 - 15:23
الله ارحم دوك الناس لي ماتوا و فرج على العائلات دياولهوم اولا ؛او ثانيا :منطقة عبدة كتعاني واحد المشكل كبير من ناحية ديال الطرقات انها ما معبداش او غير صالحة انا من الزوار ديال ديك المنطقة او هداك هو المشكل ديال هاديك المنطقة انها معطيينهاش واحد الاهتمام من طرف المسؤولين من حيت عدد الشكايات لي كيطرحوا المستعملين دياولها او كيتشكاو منها كاع لي زار ديك المنطقة مثلا هاد الطريق ديال سبت كزولة او الطريق ديال جمعة سحيم او الطريق الرابطة بين دار السي عيسى او التلييتا هادوا غير لى دزت منهم اوعاد خلي على اللاخرين .
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31 - Abdel السبت 01 شتنبر 2018 - 15:29
لاحولة ولا قوة الا بالله. المدينة كلها تعيش الفوضى الطرق الموصلة اليها كارثية فالى متى ستبقى هده الايقونة تاءن دون ان تجد من يدافع عنها. لا طرق لا امن لا درك لا مستشفيات اللهم ان هدا منكر
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1
32 - Kheina h السبت 01 شتنبر 2018 - 15:48
وأوضحت مصادر هسبريس أن "عناصر الوقاية المدنية نقلت 52 شخصا إلى المستشفى، قبل أن يتبيّن أن مجموعة منهم لا علاقة لهم بالحادث ولا يعانون من أي إصابات" حلل و ناقش. بغين فلوس لا سورانس -التامين، نصابين في بلد النصابين لا عجب
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33 - سعيد السبت 01 شتنبر 2018 - 16:07
اللهم إغفر لهم و إرحمهم.
اللهم إشف المصابين يارب.
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34 - ghmara السبت 01 شتنبر 2018 - 16:35
انالله وانا اليه راجعون المسءول مخدامش راقبوه المراقيب مخدامش
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35 - Bth med السبت 01 شتنبر 2018 - 16:41
لا علاقة لهم بالحادث حشاو كرمستهم فشريط. قبح الله الفقر وصلت بنا الحالة الى هذا النوع من الاحتيال . الله اهذينا شي كيموت اشي كيسحمو باش اكمل عليه لا حولة ولا قوة الا بالله
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1
36 - رضو بالكوم السبت 01 شتنبر 2018 - 18:07
يجب على شركات النقل (البخيلة) ان تجدد اسطولاتها بحافلات متقدمة وحديثة من مرسيديس مثلا .
وعليها ان تستثمر في تكنولوجيا الامان . لمنع تكرار مهزلة كهذه مرة اخري .
للاسف عقل المستثمر المغربي الغبي لايفكر على المدى البعيد . لايهمه سوى الربح ثم الربح .
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0
37 - Mostafo السبت 01 شتنبر 2018 - 18:53
بعد مراجعة جل التعليقات ,الكل صب غضبه على البنية التحية (الطريق),قد لا أختلف معهم ولكن سأقول مايحز بنفسي وما أشعربه هو ان السائق المغربي متهور ولايبالي لان معظم الطرق التي تقع بها حوادث السير هي طرق لابأس بها وغالبا مايكون السائق مخالفا إما الزيادة في السرعة أو التجاوز المعيب أو الزيادة في الحمولة .اما ان كانت الطريق بها حفر او اصبحت بيست فاعم ان السائق لن يسرع ولن تقع الحادثة .
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